Crista Montes señala hipocresía en redes tras polémica de Pedro Sola con los perros: “Los mueven otros intereses”

Crista Montesofrece un comentario en video desde un interior. La pieza aborda la reacción de la sociedad ante el maltrato animal. La madre de Gala contrasta el debate generado por declaraciones públicas de Pedro Sola con la respuesta a un caso concreto de una perrita maltratada, previamente difundido por ella. La intervención busca provocar una reflexión sobre las diferentes motivaciones detrás de la participación en discusiones sobre bienestar animal versus la acción directa.

La controversia generada por los comentarios de Pedro Sola sobre los “perrhijos” siguió ampliándose en redes sociales, donde nuevas voces se sumaron al debate.

En esta ocasión, Crista Montes publicó un video en Instagram en el que abordó la reacción pública y puso en duda la autenticidad del interés de algunos usuarios por la defensa animal, proponiendo una reflexión sobre las verdaderas motivaciones detrás del linchamiento mediático.

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La postura de Crista Montes en defensa de Pedro Sola

En su video, Crista Montes explicó que había compartido imágenes de una perrita que estaba siendo maltratada, invitando a sus seguidores a observar la diferencia entre el discurso y la acción real en torno al bienestar animal.

“Para que vean que cada quien que opina sobre el caso tiene intereses aparte del maltrato animal”, señaló.

(Instagram)

La madre de Gala y Beba Montes criticó la actitud colectiva, afirmando:

“Mucho bla, bla, bla y yo soy muy macho… vamos a ver cuántos levantan la mano, vamos a ver cuántos van a hacerle justicia a la perrita”.

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Remarcó que no estaba defendiendo a Pedro Sola, sino evidenciando que muchos que lo atacan en realidad tienen intereses ajenos a la causa animalista.

“No sean tontos, no estoy apoyando a Pedro Sola. Estoy criticando la actitud que tiene la sociedad, que los mueven intereses completamente diferentes a lo que dicen”.

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Tras los controversiales comentarios del conductor sobre perros en televisión, las marcas optaron por retirarse y deslindarse públicamente de sus declaraciones. (Captura de pantalla YouTube Pedro Sola)

La famosa agregó que el tema tomaba relevancia solo porque estaba “fresquecito” y cuestionó si la misma energía se mantendría con otros casos de maltrato: “Si subo este video dentro de una semana, ya pasó”.

Montes concluyó su mensaje invitando a la reflexión: “A ver si les interesa esta perrita o les interesa joder a Pedro Sola. Pequeña diferencia, ¿verdad? Ahí se los dejo de tarea”.

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Pay de Limón sobrevivió al ataque de un grupo del narco y en 2011 visitó el foro de Ventaneando; sin embargo, su llegada no fue bien vista por Pedro Sola.

¿Qué dijo Pedro Sola de los perros?

La crisis inició cuando Pedro Sola expresó en un programa de televisión su rechazo a la presencia de perros en espacios públicos, acompañando sus declaraciones con frases que fueron percibidas como incitación a la violencia.

“Yo no tolero a los perros en la tienda, a los perros en el súper, a los perros en el restaurante. Oigan, ¿qué es eso? ¿Se volvieron locos o qué? Con ganas de aventar un trozo de carne envenenada“, dijo en Ventaneando.

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Sobre los dueños de los animales, el presentador añadió: ““O los que llevan tres en una carriola. Dan ganas de darles un balazo... a los dueños”.

El presentador Pedro Sola aparece sentado en un set de televisión. Viste camisa, corbata y saco oscuro. Gesticula con las manos en varias tomas, y en una de ellas sostiene un teléfono móvil. Una barra gráfica en pantalla lo identifica y anuncia que ofrece una disculpa pública. El fondo es verde claro y borroso. Se trata de una emisión televisiva donde el presentador emite una declaración formal.

Aunque Sola ofreció una disculpa pública, el debate no perdió fuerza. La sociedad civil, asociaciones animalistas y diversas figuras públicas se manifestaron, exigiendo sanciones y una reflexión sobre los límites de la libertad de expresión.

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Las palabras del conductor desataron una ola de reacciones, tanto de condena como de defensa.

Algunos sectores consideraron inadmisible que una figura pública bromeara sobre el maltrato animal, mientras otros, como Crista Montes, recalcaron la hipocresía de quienes se indignan en redes sociales pero no actúan ante casos reales de crueldad animal.

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