Audio de Marina del Pilar con presunto informante del FBI no compromete la seguridad de BC: asegura Sheinbaum

Durante la conferencia matutina de este martes, la mandataria afirma que la conversación se difundió ampliamente, subraya que no está confirmada la identidad del interlocutor y señala que no hay certeza sobre un vínculo con EU

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y la presidenta Claudia Sheinbaum se refirieron este martes, durante la conferencia matutina, al nuevo audio atribuido a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, en el que presuntamente se muestra dispuesta a compartir información de las mesas de seguridad con el FBI.

Lo que dijo Harfuch sobre el contenido del audio

De acuerdo con lo expuesto en la mañanera, Harfuch señaló que, en un primer análisis, no se infiere que vaya a compartirse información confidencial derivada de las conversaciones difundidas. El funcionario explicó que:

PUBLICIDAD

En las mesas de seguridad estatales participan tanto autoridades estatales como federales .

En estos espacios se da seguimiento a la incidencia delictiva diaria .

Hasta el momento, no existe, según su valoración, información de un nivel de sensibilidad que represente una preocupación si llegara a compartirse con alguna autoridad.

Aclaró que todavía no se sabe con certeza con qué autoridad o persona conversaba la gobernadora en la grabación.

Harfuch también recordó que Marina del Pilar ya ofreció una explicación pública sobre el contenido de los audios.

La respuesta de Sheinbaum: “todo el mundo lo escuchó”

Cuestionada sobre si este tipo de conversaciones debería tratarse con mayor reserva, la presidenta Sheinbaum respondió que “todo el mundo lo escuchó”, en referencia a la difusión pública del audio. La mandataria federal apuntó que:

PUBLICIDAD

Se trata de una conversación entre la gobernadora y una persona cuya identidad no ha sido confirmada .

No hay certeza de si el interlocutor pertenece o no a autoridades estadounidenses.

Marina del Pilar ofreció posteriormente una explicación en la que aseguró que la comunicación no pone en riesgo la seguridad de Baja California.

Según lo comentado en la conferencia, el tema estaría siendo revisado por la Fiscalía General de la República (FGR) y, del lado estadounidense, por el Departamento de Justicia, aunque hasta el momento no se ha confirmado oficialmente la apertura de una investigación formal por parte de ninguna de las dos instancias.*

*Información en desarrollo