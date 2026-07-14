La Volpe lanza fuerte crítica a la Selección Española: “Ustedes aparecieron en 2010, antes no existían”

El entrenador habló tajantemente de la historia futbolística del equipo europeo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Copa del Mundo está cada vez más cerca de su final. Aunque México se destacó por ser el mejor anfitrión de esta edición, el Tri no logró avanzar en el torneo. No obstante, los semifinalistas no se salvan de las críticas y para Ricardo La Volpe, España tiene una historia muy corta siendo de la élite de favoritos para llevarse el trofeo.

Un choque entre La Volpe y Carles Puyol marcó una de las mesas de análisis del Mundial 2026, luego de que el exentrenador de la Selección Mexicana cuestionó el legado futbolístico de España durante el programa “Los Maestros”, de TUDN.

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El cruce ocurrió en el programa “Los Maestros”, donde Ricardo Antonio La Volpe, exentrenador de la Selección Mexicana, debatió con Carles Puyol sobre el peso de la España campeona del mundo en Sudáfrica 2010, su continuidad en años posteriores y su influencia táctica en el futbol europeo.

La generación dorada de España consiguió la Copa del Mundo en el 2010. (EFE/SRDJAN SUKI10)

La crítica de La Volpe a la generación española

Durante la discusión, La Volpe lanzó la frase que definió el tono del intercambio entre ambos especialistas del balón: “¿España? Ustedes aparecieron en 2010 y antes no existía. Ustedes mandaron un verso desde 2010 y ¿dónde está el verso de 2014? No está la camada. En 2018 no está la camada, en 2022 no está la camada…”.

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El argentino centró su señalamiento en la falta de continuidad de la generación que conquistó la Copa del Mundo en Sudáfrica y los pocos logros que ha tenido la Furia Roja a partir de ese año dorado para el futbol español.

Ante la aseveración del argentino, Puyol intentó defender esa etapa con la obtención de la Eurocopa, pero La Volpe mantuvo su postura, dejando en claro que hay otras selecciones que constantemente son protagonistas, como Francia y la posibilidad de llegar a su tercera final consecutiva.

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Los campeones del mundo en 2010, Iker Casillas y Xabi Alonso, muestran su apoyo incondicional a la selección española femenina en el Mundial 2023, soñando con una nueva estrella en la camiseta.

El debate sobre el 4-3-3 y la comparación con Pirlo

La Volpe también rechazó la idea de que la selección española transformó por completo la táctica del futbol moderno. En ese punto, sostuvo que varios conceptos ya habían sido aplicados décadas antes por otros entrenadores.

“Dicen que España creó el 4-3-3, este sistema es de los años ochenta de Arrigo Sacchi”, afirmó Ricardo Antonio La Volpe. Con ello, atribuyó ese esquema al técnico italiano y no a la selección española.

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Otro momento del cruce surgió con la comparación entre Sergio Busquets y Andrea Pirlo. “¿Me vas a comparar a Busquets con Pirlo?”, dijo La Volpe, al dejar clara su opinión de que el italiano está por encima del español por sus cualidades futbolísticas y su influencia dentro del juego.

El equipo de Vicente del Bosque logró darle a España su primera Copa Mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El momento en la mesa de TUDN

El intercambio sorprendió a la mesa de análisis, en especial a Carles Puyol, quien mostró un gesto de desencanto pues él es un ferviente defensor de Luis de la Fuente y el actual parado del equipo.

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Aunado a ello, Puyol forma parte de aquella selección que logró romper la barrera del cero y le dio su primera estrella a los ibéricos, siendo él uno de los elementos más importantes del esquema de Vicente del Bosque. Aunque en su momento también fue criticado por la falta de técnica para la posición en la que se desempeñaba, factor que siempre compensó con liderazgo y entrega en el terreno de juego

La discusión ocurrió mientras España y Argentina están instaladas en las semifinales. Si avanzan en sus respectivas llaves, podría darse una final hipotética entre ambas selecciones, generando una rivalidad entre ambos personajes pues los sudamericanos buscarán el doblete, mientras que los ibéricos quieren agregar la segunda estrella a su jersey rompiendo la sequía de títulos de 16 años.

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