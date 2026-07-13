Dueño de Xolos confiesa que recibir a Irán para el Mundial 2026 les costó “una buena lana” y revela pérdidas (REUTERS/Victor Medina/File Photo)

Terminó el Mundial 2026 para México con el último partido de octavos de final del Tri en el Estadio Ciudad de México, el equipo entonces dirigido por Javier Aguirre cayó ante Inglaterra, además, ese día se jugó el último partido en el país. Uno de los detalles que más destacó durante la Copa Mundial se trató del recibimiento de la selección de Irán a las instalaciones de los Xolos de Tijuana.

En medio de las tensiones políticas entre Estados Unidos e Irán, la selección de futbol tuvo que buscar hospedaje fuera del país norteamericano y México los recibió, fue en la ciudad de Tijuana donde armaron su campamento durante su participación en fase de grupos.

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Luego de ser eliminados en fase de grupos, la afición los despidió con gran entusiasmo. Sin embargo, recibir a Irán en Tijuana le costó al club Xolos más de lo que obtuvo por la renta de sus instalaciones, según explicó Jorge Hank Rhon, propietario del club.

Jorge Hank Rhon revela lo que le costó a Xolos recibir a Irán durante el Mundial 2026

Jorge Hank Rhon revela lo que le costó a Xolos recibir a Irán durante el Mundial 2026 ( REUTERS/Victor Medina)

Hank Rhon dijo que el pago recibido no compensó las afectaciones que enfrentó la institución. Explicó que la presencia del equipo iraní alteró la actividad del primer equipo y de las fuerzas básicas.

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“Realmente a nosotros nos costó una buena lana. Sí pagaron una renta, pero esa renta significó que el primer equipo y las categorías de fuerzas básicas no pudieran entrenar con normalidad. Al final, los costos fueron mayores a lo que recibimos”, explicó.

La operación cotidiana del club tuvo que modificarse por completo mientras Irán permaneció en la ciudad. El primer equipo dejó de utilizar con normalidad sus espacios de entrenamiento, y lo mismo ocurrió con las distintas categorías formativas.

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Hank Rhon añadió que, aunque la delegación iraní y la FIFA cubrieron una renta, no hubo ganancia monetaria para el club. El representativo iraní podía ingresar a Estados Unidos en los días de partido, pero debía salir del país una vez terminados sus encuentros. Esa condición abrió la posibilidad de que Tijuana funcionara como base temporal.

Hank Rhon añadió que, aunque la delegación iraní y la FIFA cubrieron una renta, no hubo ganancia monetaria para el club (REUTERS/Victor Medina)

Con esa solución, el Estadio Caliente y el Centro Xoloitzcuintle se convirtieron en el campamento de entrenamiento del conjunto iraní durante la Copa del Mundo.

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El respaldo a México como anfitrión

Pese al costo, Hank Rhon afirmó que en el club no dudaron en apoyar la operación por tratarse de México como país anfitrión del torneo.

“Al final de cuentas de lo que se trataba era de México como anfitrión, pues que fuera anfitrión. Y la anfitrionía se venía hasta Tijuana, qué padre”, señaló.

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El empresario también dijo que la aprobación de la FIFA significó un reconocimiento a la infraestructura de Xolos, al considerar que sus instalaciones cumplían con los requisitos para albergar a una selección mundialista.

“Qué padre que la FIFA lo aprobara, que dijera: ‘Es un estadio que sí cumple con las expectativas, que sí cumple con lo que se necesita’”, comentó.

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En el cierre de su balance, afirmó que la delegación iraní se fue satisfecha de la ciudad. “Ellos se fueron muy contentos y la directiva de ellos también. Tuvieron muy buen trato, no nomás de Xolos, no nomás de Caliente, sino de todo Tijuana”.

Irán se despidió en octavos de final del Mundial 202 6( REUTERS/Daniel Cole)

La selección de Irán se instaló en Tijuana, Baja California, durante el Mundial 2026 porque, aunque tenía permiso para entrar a Estados Unidos y disputar sus partidos, no podía permanecer en ese país entre un juego y otro. Ante ese escenario, la FIFA avaló el uso del Estadio Caliente y el Centro Xoloitzcuintle como sede de entrenamiento.

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El conjunto asiático tenía previsto establecer su campamento en Arizona, pero el estallido de la guerra con Estados Unidos cambió sus planes y lo obligó a buscar una sede alterna fuera de territorio estadounidense.

La propuesta fue presentada a la FIFA, que inspeccionó y aprobó ambos espacios del club fronterizo para recibir a la delegación iraní durante el torneo.

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