México

Fenómeno El Niño cobra fuerza y sus efectos se notarán en México con lluvias y ciclones en las próximas semanas

Este calentamiento provocado por este fenómeno climático altera los patrones normales de circulación atmosférica y oceánica, provocando cambios importantes en el clima a nivel global

Guardar
Google icon
Imagen satelital de la Tierra centrada en México, mostrando patrones de nubes, áreas de lluvia intensa en rojo y amarillo, y un huracán en el Pacífico.
Una vista satelital muestra ondas tropicales y un sistema de baja presión con fuertes lluvias en casi todo el territorio mexicano, incluyendo un huracán en la costa del Pacífico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Niño se fortalece en el Pacífico y sus primeros efectos sobre México comenzarían a sentirse en las próximas semanas con una canícula más seca en buena parte del centro y sur del país, seguida por un posible repunte de lluvias y ciclones hacia el final del verano y durante el otoño, según señala información del Centro de Predicciones Climáticas.

La actualización mensual del 9 de julio de 2026 de dicho centro señala que el fenómeno mantiene una intensificación con anomalías térmicas y 100% de probabilidad de que El Niño continúe hasta inicios de 2027.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la publicación, el calentamiento del mar en el Pacífico centro-oriental modifica la circulación atmosférica, cambia la dirección de los vientos y altera el comportamiento de lluvias y temperaturas en el país. El pronóstico indica que el fenómeno alcanzaría su mayor intensidad durante el invierno.

En ese escenario, México dejaría atrás los meses dominados por La Niña y por una fase neutra, condiciones que habían regulado temperaturas y lluvias. Ahora, la reserva de agua cálida debajo de la superficie oceánica vuelve a incrementarse y anticipa un fortalecimiento gradual entre el verano y el otoño-invierno.

PUBLICIDAD

Mapa de México, huracán, flecha roja, nubes de lluvia, relámpagos, olas, inundaciones con vehículos y campos de maíz, hombre, deslave en carretera.
Una onda tropical impacta a México con lluvias torrenciales, inundaciones, olas grandes y deslaves, afectando áreas urbanas y rurales del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El repunte de ciclones y frentes fríos se concentraría hacia otoño e invierno

El otoño meteorológico comienza el 1 de septiembre y termina el 30 de noviembre, mientras que el invierno va del 1 de diciembre al 28 o 29 de febrero. Para ese periodo, los modelos consultados por el medio coinciden en escenarios similares sobre lluvias, temperaturas, ciclones y frentes fríos en México.

Septiembre podría iniciar con un patrón contrastante: más lluvias en el norte y ambiente más seco en la mitad centro-sur. Conforme avance el mes, las precipitaciones aumentarían en occidente, centro y oriente, mientras el sur-sureste, del Pacífico al Caribe, permanecería con menos humedad.

Ese cambio estaría ligado a un posible repunte rápido de ciclones tropicales en estados del Pacífico. Su humedad podría extenderse al resto del país, mientras la Corriente en Chorro comenzaría a activarse a finales de septiembre o en octubre, lo que acercaría más sistemas y ampliaría sus efectos.

Para octubre y noviembre, el pronóstico perfila humedad abundante en la mitad centro-occidente por influencia de ciclones del Pacífico y de esa corriente atmosférica. Al mismo tiempo, en la mitad centro-oriente se prevé un aumento acelerado de frentes fríos, tormentas invernales y DANA, con efectos también sobre los estados del norte.

La publicación añade que, bajo El Niño, estos sistemas suelen favorecer periodos más lluviosos y fríos entre otoño e invierno, con excepción del sureste, donde esa dinámica sería menos frecuente. En ese marco, el país podría registrar un invierno más cercano a los patrones observados décadas atrás, con lluvias, frío y nevadas.

Paraguas negro con gotas de lluvia en primer plano, pavimento mojado, coches, semáforo en rojo, árboles, farolas, edificios altos y el Ángel de la Independencia al fondo.
Un paraguas descansa en la banqueta de una avenida mojada por la lluvia, con el Ángel de la Independencia y edificios altos iluminados bajo un cielo nublado en Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El patrón actual se asemeja al de 1997-1998, aunque no lo garantiza

Según el análisis citado la circulación océano-atmósfera prevista para los próximos meses guarda semejanza con el episodio de 1997-1998.

Aquel invierno estuvo marcado por periodos de lluvias y frío, además de nevadas extensas e intensas que afectaron no solo zonas montañosas, sino estados completos y sus ciudades.

El medio subraya que esa analogía no garantiza que se repita el mismo comportamiento, pero sí sugiere una probabilidad alta de un invierno clásico de El Niño, con lluvias abundantes, nevadas y descenso térmico. El contraste podría aparecer después, en la primavera y parte del verano de 2027, con posibles sequías y calor extremo.

Temas Relacionados

El niñoclimatormentaclima Méxicolluviamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Quién es Cynthia Klitbo, la sexta confirmada de La Casa de los Famosos México 4?

Cada vez se van develando más concursantes de la nueva temporada del reality de Televisa

¿Quién es Cynthia Klitbo, la sexta confirmada de La Casa de los Famosos México 4?

Clima en Tijuana: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima en Tijuana: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Jude Bellingham: ¿Quién es Ashlyn Castro, la pareja del futbolista de la Selección de Inglaterra?

El jugador del Real Madrid ha sido vinculado con la Miss Universo Fátima Bosch, sin embargo, Bellingham tiene pareja. Descubre quién es

Jude Bellingham: ¿Quién es Ashlyn Castro, la pareja del futbolista de la Selección de Inglaterra?

Previsión meteorológica del clima en Acapulco de Juárez para este 13 de julio

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Previsión meteorológica del clima en Acapulco de Juárez para este 13 de julio

Pronóstico del clima en Cancún este lunes 13 de julio: temperatura, lluvias y viento

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Pronóstico del clima en Cancún este lunes 13 de julio: temperatura, lluvias y viento
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy domingo 12 de julio: arrestan a sujeto que trasladó un cadáver y lo abandonó en un carrito en Jalisco

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy domingo 12 de julio: arrestan a sujeto que trasladó un cadáver y lo abandonó en un carrito en Jalisco

Cateos en Querétaro dejan siete detenidos y decomiso de drogas en dos municipios

Ken Salazar responde a Sheinbaum: “La verdad es la verdad”, asegura sobre caso “El Mayo” Zambada

Los acuerdos de Ovidio y Joaquín Guzmán: así negoció EEUU la cooperación de dos hijos de “El Chapo”

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de julio: caen cuatro integrantes de la Anti Unión Tepito en operativo en el centro de CDMX

ENTRETENIMIENTO

¿Quién es Cynthia Klitbo, la sexta confirmada de La Casa de los Famosos México 4?

¿Quién es Cynthia Klitbo, la sexta confirmada de La Casa de los Famosos México 4?

Jude Bellingham: ¿Quién es Ashlyn Castro, la pareja del futbolista de la Selección de Inglaterra?

Cynthia Klitbo es la sexta habitante confirmada para La Casa de los Famosos México 4

Mauricio Mancera sorprende al hacerse una prueba de embarazo, revela cuál es la razón médica

Bárbara de Regil bebe cloro por accidente y es atendida de emergencia, este es su estado de salud

DEPORTES

Dueño de Xolos confiesa que recibir a Irán para el Mundial 2026 les costó “una buena lana” y revela pérdidas

Dueño de Xolos confiesa que recibir a Irán para el Mundial 2026 les costó “una buena lana” y revela pérdidas

El adiós a la Selección Mexicana: afición toma el Ángel de la Independencia para celebrar por última vez

Quiénes fueron los ganadores del Medio Maratón CDMX 2026 en cada categoría

¿Quién será el campeón del Apertura 2026? Estas son las probabilidades que tiene cada equipo

Tinieblas celebrará 55 años de historia con un homenaje especial y un cartel repleto de estrellas