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Hombre es sentenciado por vender fentanilo y portar un arma de uso militar en Mazatlán

La coordinación entre tres dependencias federales permitió la detención de Rogelio “N”, quien cumplirá nueve años y cinco meses en un penal de Sinaloa

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Hombre es sentenciado por vender fentanilo y portar un arma de uso militar en Mazatlán. Crédito: FGR
Hombre es sentenciado por vender fentanilo y portar un arma de uso militar en Mazatlán. Crédito: FGR

La Fiscalía General de la República obtuvo una condena de nueve años, cinco meses y 28 días de prisión contra Rogelio “N”, un hombre detenido en Mazatlán, Sinaloa, con más de 10 mil unidades de fentanilo y un arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

La sentencia fue resultado del trabajo del Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), que presentó ante la autoridad judicial las pruebas suficientes para acreditar la responsabilidad penal del imputado en dos delitos: contra la salud, en su modalidad de posesión con fines de comercio en su variante de venta del estupefaciente fentanilo, y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

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Más de 10 mil dosis de fentanilo y un arma con cartuchos

El decomiso que derivó en la condena incluyó una bolsa con 10 mil 36 unidades que contenían fentanilo, un arma de fuego abastecida con 15 cartuchos útiles y un teléfono celular.

Su tráfico y venta en México se persigue como delito contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio, una de las figuras penales de mayor peso en el Código Penal Federal.

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Vista aérea de una pistola semiautomática de color negro con empuñadura texturizada, colocada sobre una superficie de tablas de madera clara.
El decomiso que derivó en la condena incluyó una bolsa con 10 mil 36 unidades que contenían fentanilo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cantidad asegurada y la presencia del arma de fuego reforzaron ante el juez el argumento del MPF sobre la vinculación del detenido con actividades de venta de estupefacientes.

Cómo ocurrió la detención en la colonia Invasión Palmito

Rogelio “N” fue detenido durante un recorrido de prevención y vigilancia que elementos de la Guardia Nacional (GN) realizaban en coordinación con la Secretaría de Marina (Marina) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en la colonia Invasión Palmito, en Mazatlán, Sinaloa.

Los agentes observaron al sujeto parado cerca del acceso a un inmueble, con una mochila sobre el torso. Al percatarse de la presencia de las autoridades, el hombre sacó un arma de fuego de la mochila y les apuntó directamente.

Una vez controlada la situación, el operativo conjunto logró someter al imputado sin que se registraran heridos.

Fue entonces cuando se procedió al aseguramiento del arma, la munición, las unidades de fentanilo y el celular.

El operativo, parte del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México

La detención se enmarcó en los trabajos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, instancia que coordina las acciones de las distintas dependencias federales en materia de seguridad pública y combate al crimen organizado.

Varias pastillas de color azul claro con marcas diversas esparcidas sobre una superficie oscura y texturizada, bajo una luz dramática.
La detención se enmarcó en los trabajos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La participación simultánea de la GN, la Marina y la Defensa en el recorrido donde fue detenido Rogelio “N” ilustra el esquema de coordinación interinstitucional que el gobierno federal ha desplegado en Sinaloa, entidad que concentra una parte relevante de las operaciones de grupos dedicados al tráfico de drogas en el país.

La condena y el centro donde cumplirá la pena

El proceso judicial estuvo a cargo del MPF adscrito a la FEMDO, fiscalía especializada en casos vinculados a la delincuencia organizada. Tras la presentación de las pruebas, la autoridad judicial dictó sentencia condenatoria.

Rogelio “N” deberá cumplir su condena de nueve años, cinco meses y 28 días en el Centro Penitenciario El Castillo, ubicado en Mazatlán, Sinaloa.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó el resultado del caso como parte de su comunicación sobre sentencias obtenidas por el MPF en materia de delincuencia organizada, portación de armas y delitos contra la salud.

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