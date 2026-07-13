Resultados Sorteo Zodiaco Especial 1752 Lotería Nacional domingo 12 de julio: premio mayor y números ganadores

La Lotería Nacional realizó el Sorteo Zodiaco Especial con un premio mayor de 11 millones de pesos.

Este domingo, el Sorteo Zodiaco Especial de la Lotería Nacional de México otorgó un premio mayor de 7 millones de pesos, repartidos en una serie. El evento fue emitido en punto de las 20:00 (hora local del centro de México) en vivo en el Teatro Lotería Nacional, en la Ciudad de México.

En esta ocasión, la edición del boleto de la lotería del sorteo de este domingo 12 de julio de 2026, rinde homenaje a la 150.º Aniversario del Hospital de la Luz, una de las instituciones médicas más emblemáticas de México y al hospital oftalmológico más antiguo de América Latina.

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Cada boleto se divide en 20 cachitos. El premio mayor asciende a 11 millones de pesos para quienes adquieren la serie completa, mientras un cachito puede otorgar hasta 350 mil pesos.

$35 MXN por cachito.

$700 MXN por la serie de 20.

En este sorteo, uno de cada cinco participantes gana.

Números ganadores de los 20 premios más importantes del domingo 12 de julio de 2026

la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada Podcast generado con IA - (Cuartoscuro)

Premio mayor de 7 millones de pesos: Aries 0614

Premio de 1 millón 100 mil pesos: Virgo 2193

Premio de 1 millón 100 mil pesos: Aries 6094

Premio de 176 mil pesos: Sagitario 1610

Premio de 176 mil pesos: Leo 0094

Premio de 88 mil pesos: Capricornio 3723

Premio de 88 mil pesos: Tauro 8671

Premio de 61 mil 600 pesos: Virgo 3532

Premio de 61 mil 600 pesos: Géminis 3669

Premio de 52 mil 800 pesos: Libra 2784

Premio de 52 mil 800 pesos: Libra 1052

Premio de 44 mil pesos: Cáncer 9520

Premio de 44 mil pesos: Libra 0291

Premio de 44 mil pesos: Géminis 6693

Premio de 35 mil 200 pesos: Escorpión 1822

Premio de 35 mil 200 pesos: Géminis 7215

Premio de 35 mil 200 pesos: Tauro 3704

Premio de 26 mil 400 pesos: Acuario 2840

Premio de 26 mil 400 pesos: Leo 4838

Premio de 26 mil 400 pesos: Aries 5136

Premio de 26 mil 400 pesos: Tauro 7763

Reintegros: Virgo, 4.

¿Cómo puedo cobrar mi premio en caso de resultar ganador?

Los afortunados ganadores tendrán un plazo máximo de 60 días para reclamar sus premios. (REUTERS/Edgard Garrido/Ilustración)

Para saber si un billete electrónico recibió premio o reintegro, el ganador debe verificar el número en la Lista Oficial de Premios, disponible en expendios de la Lotería Nacional de la República Mexicana, periódicos de circulación nacional, la página web institucional, la app de Broxel (sección de números ganadores), o mediante notificación enviada al dispositivo móvil.

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Para el cobro en la Ciudad de México, cualquier premio o reintegro puede solicitarse directamente en las oficinas de la Lotería Nacional en Plaza de la República No.117, Primer Piso, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06037, en días hábiles de lunes a viernes de 9:00 a 13:00.

El pago requiere presentar el formato de instrucción pago banco, identificación oficial vigente (INE, IFE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar) y comprobante de domicilio reciente si la identificación no muestra dirección.

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Lotería Nacional conmemora el 150.º Aniversario del Hospital de la Luz

Lotería Nacional conmemora aniversario del Hospital de la Luz. (Hospital de la Luz)

El billete de la Lotería Nacional de hoy rinde homenaje al Hospital de la Luz al celebrarse su 150.º aniversario, destacando la historia y legado de esta institución médica fundada en 1876 bajo el nombre de Instituto Valdivielso.

Reconocido como el hospital oftalmológico más antiguo de América Latina, el Hospital de la Luz se ha consolidado como referente en atención visual, rehabilitación e investigación médica en México, manteniendo durante siglo y medio su misión de brindar atención especializada a quienes más lo necesitan.

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Esta edición conmemorativa del sorteo reconoce la invaluable labor, el humanismo y la excelencia médica que han caracterizado al hospital, así como su contribución al fortalecimiento de la salud visual de miles de mexicanas y mexicanos.