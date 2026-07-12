Pensión de Bienestar 2026: quiénes cobran del 13 al 17 de julio según el calendario oficial

Los pagos de la Pensión del Bienestar se llevarán a cabo en el mes durante el mes de julio.

La Secretaría del Bienestar confirmó este lunes 6 de julio el calendario oficial de pago de la Pensión para Personas Adultas Mayores del bimestre julio-agosto de 2026, un apoyo de $6,400 que se deposita de forma directa en la tarjeta del Banco del Bienestar y que, al cierre del año, suma $38,400 por los seis bimestres establecidos en las reglas de operación.

El calendario de dispersión va del 6 al 29 de julio y se organiza con base en la inicial del primer apellido. La dependencia informó durante la conferencia matutina, por voz de Leticia Ramírez Amaya, titular de la Secretaría de Bienestar, las fechas exactas para cada grupo de beneficiarios.

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Además, de acuerdo con información oficial, el programa no exige años cotizados ni registro en el IMSS o el ISSSTE. Para recibirlo basta con acreditar 65 años o más, nacionalidad mexicana y residencia permanente en el país.

Los depósitos se reparten del 13 al 17 de julio según la inicial del apellido

Para estar atento sobre si ya estas próximo recibir tu pago, te comentamos que de acuerdo con el calendario oficial las personas que recibirán depósito entre el lunes 13 y el viernes 17 de julio son aquellas cuyo primer apellido inicie con las letras G, H, I, J, K, L y M.

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De acuerdo con el calendario oficial la repartición de pagos por día queda de la siguiente manera:

Lunes 13 de julio: letra G

Martes 14 de julio: letra G

Miércoles 15 de julio: letras H, I, J y K

Jueves 16 de julio: letra L

Viernes 17 de julio: letra M

Cabe mencionar que en el caso de la letra M las personas con este apellido deben estar tranquilas si su pago no cae el viernes ya que esta letra recibirá su deposito entre el viernes 17 y el lunes 20 de julio.

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El apoyo no se pierde si el depósito se retrasa o es rechazado

La Secretaría de Bienestar señaló que el dinero no se pierde si el depósito no aparece en la fecha asignada. Según las Reglas de Operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación, la dependencia debe entregar los pagos pendientes dentro de la disponibilidad presupuestal.

Si el banco rechaza el depósito, el pago debe acumularse al bimestre siguiente. El primer paso para quien no vea reflejado el recurso es revisar el saldo en cajero automático o en ventanilla del Banco del Bienestar, porque en algunos casos se trata de una demora temporal.

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Si el problema continúa, el beneficiario debe acudir al Módulo de Atención más cercano con identificación oficial, CURP de impresión reciente y la tarjeta de la pensión. Si tiene dificultad para movilizarse, una persona auxiliar puede hacer el trámite en su nombre.

Quienes todavía no están inscritos en la pensión deben esperar la siguiente convocatoria de registro en los Módulos de Bienestar. Para incorporarse se requiere acta de nacimiento, identificación oficial vigente, CURP, comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses y teléfono de contacto.

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Calendario oficial de pagos para la Pensión Mujeres del Bienestar de julio 2026

La programación de depósitos para este mes quedó distribuida de la siguiente manera:

Lunes 6 de julio: letra A

Martes 7 de julio: letra B

Miércoles 8 de julio: letra C

Jueves 9 de julio: letra C (Sembrando Vida)

Viernes 10 de julio: letras D, E y F

Lunes 13 de julio: letra G

Martes 14 de julio: letra G

Miércoles 15 de julio: letras H, I, J y K

Jueves 16 de julio: letra L

Viernes 17 de julio: letra M

Lunes 20 de julio: letra M

Martes 21 de julio: letras N, Ñ y O

Miércoles 22 de julio: letras P y Q

Jueves 23 de julio: letra R

Viernes 24 de julio: letra R

Lunes 27 de julio: letra S

Martes 28 de julio: letras T, U y V

Miércoles 29 de julio: letras W, X, Y y Z

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