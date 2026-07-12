Alito Moreno arremete contra Ariadna Montiel, “los que están acorralados son los narcopolíticos de MORENA”

El dirigente nacional del PRI sostuvo que Morena busca “fabricar un enemigo externo” ante posibles acciones desde Estados Unidos. Crédito: X/@alitomorenoc

El dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, acusó este 12 de julio a Morena de “pactar con los cárteles del crimen organizado” y sostuvo que el partido en el gobierno busca “fabricar un enemigo externo” ante posibles acciones desde Estados Unidos.

“La dirigente nacional del Cártel de MORENA, @A_MontielR, miente. México no está bajo asedio de los Estados Unidos”, escribió Alito Moreno en su cuenta de X luego de que Ariadna Montiel dijera que: “Hoy nuestro país vive un asedio no solamente del vecino del norte, de la ultraderecha internacional, que se ha aliado con la oposición de nuestro movimiento en México”.

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En el mismo mensaje, Moreno afirmó que Morena “radicaliza a su base” para rechazar “investigaciones” y “revelaciones de medios internacionales”, y para oponerse a “las acciones que vienen desde Estados Unidos contra quienes tengan vínculos con los cárteles del crimen organizado”.

El líder del PRI acusó a Morena de usar la “soberanía” como “pretexto para garantizar impunidad” y señaló que cooperar implicaría “abrir expedientes” y “seguir la ruta del dinero”.

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Moreno también pidió que Morena sea “investigado internacionalmente” y “declarado organización terrorista”. “Los investigados son los narcopolíticos corruptos que pactaron con los cárteles del crimen organizado”, añadió.

Ariadna Montiel, niega vínculos del partido con el crimen organizado

El caso de Ismael “El Mayo” Zambada entró al discurso de Morena, con la exigencia de una explicación por su traslado a Estados Unidos en 2024. (Archivo Infobae)

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, rechazó el pasado 11 de junio los señalamientos que buscan vincular a su partido con el crimen organizado y sostuvo que esas acusaciones forman parte de una ofensiva de la oposición, en un momento en que el debate sobre seguridad y la disputa política rumbo a los próximos procesos electorales gana peso en la agenda pública.

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Durante un acto partidista en Taxco, Guerrero, la dirigente también respaldó a la presidenta Claudia Sheinbaum y retomó el caso del traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos. En ese punto exigió una explicación sobre las circunstancias en que, dijo, un líder criminal fue llevado a territorio estadounidense en 2024 sin conocimiento del gobierno mexicano.

“Queremos que se explique por qué en el año 2024 se sustrajo a un líder del crimen organizado sin el conocimiento del gobierno mexicano”, expresó. Añadió que la administración encabezada por Sheinbaum ha sido clara al señalar que no participó en esa operación y que mantiene una política de respeto a la soberanía nacional.

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Montiel afirmó que Morena no mantiene ningún tipo de relación con organizaciones criminales y defendió que el proyecto de la Cuarta Transformación se sostiene en el respaldo ciudadano. La morenista presentó esas versiones como parte de una estrategia para desacreditar al movimiento que hoy gobierna el país. “Morena es el partido del amor al pueblo”, declaró.

Morena acusa una ofensiva política de la oposición

La presidenta nacional de Morena acusó que la oposición busca apoyo en gobiernos extranjeros y sostuvo que la ciudadanía defenderá el proyecto de la Cuarta Transformación rumbo a las próximas elecciones. (@A_MontielR/X)

Montiel aseguró que las acusaciones contra Morena forman parte de una campaña impulsada por los partidos opositores. A su juicio, sus adversarios buscan apoyo fuera del país porque no cuentan con el respaldo mayoritario de la población.

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“Hoy nuestro país vive un asedio no solamente del vecino del norte, de la ultraderecha internacional, que se ha aliado con la oposición de nuestro movimiento en México”, declaró.

La publicación añadió que la morenista sostuvo que la ciudadanía será la encargada de defender el proyecto de la Cuarta Transformación frente a los intentos de desprestigio. En esa misma línea, insistió en que la principal fortaleza del partido es el apoyo popular.

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“Al no tener el apoyo del pueblo, buscan el apoyo afuera, con los gobiernos extranjeros. Pero no se los vamos a permitir, porque aquí hay mucho pueblo que sabe defender lo que hemos alcanzado como nación”, señaló.

Al cierre de su mensaje lanzó una descalificación directa contra los partidos opositores: “¡Al carajo con la derecha, que lo único que hizo fue enriquecerse a costa de la tristeza y la pobreza del pueblo!”.

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