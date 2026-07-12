“La Barbarie”, el cortometraje mexicano sobre migración que fue premiado en España

“La Barbarie”, cortometraje sobre migración, recibe galardón en los Premios Fugaz. (Captura del tráiler oficial)

El cortometraje mexicano “La Barbarie” recibió el Premio Fugaz al Mejor Cortometraje Hispanoamericano en España el pasado 22 de junio.

La obra, escrita y dirigida por Marco Cano, aborda temas de migración, desplazamiento forzado y la dignidad de quienes dejan su lugar de origen por necesidad.

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El galardón distingue a la mejor producción hispanoamericana entre la selección oficial de los Premios Fugaz, considerados como uno de los reconocimientos con mayor presencia para el cortometraje en territorio español.

“La Barbarie” tiene una duración de 19 minutos y combina experiencias reales con elementos de ficción, con el objetivo de mostrar los retos que enfrentan personas migrantes en su tránsito por rutas peligrosas.

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Un relato sobre travesía y búsqueda de refugio

La historia se centra en una familia haitiana que cruza la selva del Darién, una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo, en su intento por encontrar mejores condiciones de vida.

El guion toma como base testimonios de personas migrantes que han atravesado esa región.

Durante el cortometraje, el espectador observa las consecuencias del desplazamiento forzado en la vida de familias enteras.

Se muestran tanto los riesgos físicos que implica el trayecto como el impacto emocional de abandonar el hogar.

Las escenas reflejan los dilemas y decisiones que enfrentan quienes migran, en un contexto de políticas restrictivas y situaciones de violencia.

La producción se rodó en Tapachula, Chiapas, punto clave en la ruta migrante de México.

El equipo utilizó locaciones naturales y enfrentó condiciones climáticas adversas, lo que permitió recrear escenarios semejantes a los que experimentan quienes cruzan la frontera sur del país.

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La historia se centra en una familia haitiana que cruza la selva del Darién, una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo, en su intento por encontrar mejores condiciones de vida. (Captura del tráiler oficial)

Migrantes y refugiados ante la cámara

Uno de los rasgos que distingue a “La Barbarie” es la participación de migrantes y refugiados reales en el elenco.

Varias de estas personas han recorrido la selva del Darién y aportaron sus vivencias al desarrollo de la película.

Esta decisión tuvo como fin dar autenticidad al relato y evitar representaciones ajenas a la realidad de la migración.

Para resguardar la integridad de quienes participaron, la producción estableció un protocolo de acompañamiento psicológico durante el rodaje.

La filmación duró una semana e incluyó la presencia de niñas, niños y un bebé, lo que requirió condiciones de trabajo que priorizan la seguridad y el respeto, sobre todo en escenarios selváticos y de difícil acceso.

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El director, Marco Cano, sostiene que el premio refleja el esfuerzo colectivo de todas las personas involucradas en el proyecto.

Al recibir la distinción, subraya la importancia de mantener la conversación pública sobre quienes se ven obligados a migrar por razones de seguridad, búsqueda de oportunidades o supervivencia.

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Mirada crítica sobre la migración forzada

El cortometraje plantea la deshumanización que enfrentan las personas migrantes y examina el costo que la migración forzada tiene en sus vidas.

A través de diversas escenas, “La Barbarie” propone reflexionar sobre la condición humana y los retos vinculados a los movimientos migratorios actuales.

La película se sitúa en una corriente del cine mexicano dedicada a abordar problemáticas sociales desde un enfoque contemporáneo.

El proyecto obtuvo apoyo de FOCINE Producción 2023, lo que facilitó la realización de propuestas audiovisuales que documentan la realidad social de México y América Latina.

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El guion toma como base testimonios de personas migrantes que han atravesado esa región. (Captura del tráiler oficial)

Visibilización a través del cine

El reconocimiento obtenido en los Premios Fugaz representa un avance para que historias como la de “La Barbarie” sean conocidas fuera de los principales circuitos informativos y culturales.

El filme expone el itinerario de quienes, por causas ajenas a su voluntad, buscan una vida distinta y enfrentan riesgos en rutas migratorias.

La narrativa utiliza recursos directos y la reconstrucción de testimonios para mostrar los peligros y obstáculos que implica cruzar una de las fronteras naturales más complejas del continente.

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La inclusión de migrantes reales en la producción suma un elemento de compromiso social.

El reciente galardón internacional de “La Barbarie” resalta la necesidad de seguir explorando el fenómeno migratorio desde una perspectiva centrada en la dignidad humana y en la comprensión de sus diferentes dimensiones.

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Este hecho representa un momento importante para el cine mexicano contemporáneo y contribuye al diálogo sobre migración, derechos humanos y justicia social en el ámbito iberoamericano.