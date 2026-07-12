México

Riña en bar de Los Cabos termina con tres hombres muertos: así fue el tiroteo en “La Terraza”

Uno de los cuatro presentes inició el altercado y sacó una pistola; otro respondió a los disparos y la pelea dejó un sobreviviente hospitalizado de urgencia en Los Cabos

Guardar
Google icon
Cinta amarilla con la leyenda NO PASAR bloquea una calle empedrada entre casas coloridas. En el suelo, un charco de sangre, una pistola y marcadores de evidencia.
Uno de los cuatro presentes inició el altercado y sacó una pistola; otro respondió a los disparos y la pelea dejó un sobreviviente hospitalizado de urgencia en Los Cabos.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Tres hombres muertos y un herido dejó una riña con disparos en el bar “La Terraza” de Cabo San Lucas, Baja California Sur, durante la madrugada de este domingo. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y fincar responsabilidades.

La alerta llegó a las 03:50 horas del 12 de julio, cuando elementos de Seguridad Pública reportaron detonaciones de arma de fuego en ese establecimiento comercial, ubicado en la esquina de las calles Salvatierra y Camino al Faro Viejo, dentro de la colonia Ampliación Matamoros, en el municipio de Los Cabos.

PUBLICIDAD

Al arribar, las autoridades ministeriales y periciales encontraron a tres hombres sin signos vitales con heridas por proyectil de arma de fuego. Una cuarta persona, también involucrada en el enfrentamiento, fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario para recibir atención médica.

Qué ocurrió dentro de “La Terraza”

Según las primeras indagatorias de la PGJE, los cuatro involucrados se encontraban en el interior del local cuando uno de ellos inició la riña. En el transcurso del altercado, esa persona sacó un arma de fuego y accionó el gatillo.

PUBLICIDAD

Alguno de los presentes repelió la agresión, también con disparos. El resultado fue el saldo que informó la Procuraduría: tres muertos y un herido que requirió hospitalización.

Cinta policial amarilla acordonando una escena de crimen nocturna con un cuerpo cubierto, una pistola en el suelo mojado y luces de emergencia.
El resultado fue el saldo que informó la Procuraduría: tres muertos y un herido que requirió hospitalización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dependencia no precisó quién fue el agresor inicial, quién repelió la agresión ni cuál de los cuatro es el sobreviviente. Tampoco detalló el tipo de arma utilizada ni el número de disparos registrados en la escena.

Víctimas identificadas, de tres estados del país

Los tres occisos fueron identificados por las autoridades. Tenían 23, 25 y 33 años de edad, y eran originarios de Tabasco, Sinaloa y Guanajuato, respectivamente.

La PGJE no divulgó los nombres de los fallecidos ni información sobre el herido: su identidad, edad o estado de salud al momento del reporte.

Peritos e investigadores tomaron la escena

De manera inmediata, especialistas de la Dirección de Servicios Periciales y agentes de la Investigación Criminal, adscritos a la Subprocuraduría de Atención a Delitos de Alto Impacto, acordonaron el perímetro del establecimiento.

El equipo procesó la escena del crimen, recolectó indicios y dio inicio a las primeras diligencias conforme a los protocolos establecidos. La zona permaneció resguardada para preservar la integridad de las evidencias.

Un grupo de policías y forenses investiga una escena del crimen nocturna en una calle, con dos cuerpos cubiertos y autos patrulla con luces.
El equipo procesó la escena del crimen, recolectó indicios y dio inicio a las primeras diligencias conforme a los protocolos establecidos.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La apertura de la carpeta de investigación activa la maquinaria ministerial formal: a partir de ese momento, la PGJE tiene la obligación legal de documentar cada hallazgo, identificar a los responsables y sostener la acusación ante los tribunales correspondientes.

PGJE promete investigación exhaustiva

La Procuraduría reafirmó, en su comunicado, el compromiso de llevar a cabo una investigación “exhaustiva, profesional y transparente” hasta el total esclarecimiento de los hechos.

La dependencia no informó sobre detenciones al momento de emitir el reporte, ni señaló si alguno de los cuatro involucrados, incluido el herido hospitalizado, se encuentra bajo custodia o como probable responsable dentro de la carpeta abierta.

El establecimiento “La Terraza”, ubicado en la colonia Ampliación Matamoros, quedó como escena del crimen bajo resguardo ministerial.

Temas Relacionados

Los CabosBaja California SurTiroteoHomicidiosseguridadarma de fuegomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy domingo 12 de julio: activan la alerta naranja en alcaldías de la capital por lluvias fuertes

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy domingo 12 de julio: activan la alerta naranja en alcaldías de la capital por lluvias fuertes

Bárbara de Regil bebe cloro por accidente y es atendida de emergencia, este es su estado de salud

La actriz recibió atención médica de emergencia luego de beber cloro por accidente al pensar que era agua, ¿Cuál es su estado de salud hoy?

Bárbara de Regil bebe cloro por accidente y es atendida de emergencia, este es su estado de salud

Receta de mousse de chocolate con yogurt griego: bajo en calorías ideal para un postre sin culpa

Es la excusa perfecta para darse un capricho dulce sin remordimientos

Receta de mousse de chocolate con yogurt griego: bajo en calorías ideal para un postre sin culpa

PAN acusa al Gobierno Federal de preparar el regreso de Rubén Rocha Moya a Sinaloa

El blanquiazul sostiene que la reaparición del mandatario con licencia ocurre bajo una narrativa de protección impulsada por Morena

PAN acusa al Gobierno Federal de preparar el regreso de Rubén Rocha Moya a Sinaloa

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy domingo 12 de julio: arrestan a sujeto que trasladó un cadáver y lo abandonó en un carrito en Jalisco

Abimelesch “N”, alias “El Chino”, fue detenido por su presunta participación en el homicidio de Wilfredo Reyes Herrera; la investigación se apoyó en videos de vigilancia, drones y labores de inteligencia

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy domingo 12 de julio: arrestan a sujeto que trasladó un cadáver y lo abandonó en un carrito en Jalisco
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy domingo 12 de julio: arrestan a sujeto que trasladó un cadáver y lo abandonó en un carrito en Jalisco

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy domingo 12 de julio: arrestan a sujeto que trasladó un cadáver y lo abandonó en un carrito en Jalisco

Cateos en Querétaro dejan siete detenidos y decomiso de drogas en dos municipios

Ken Salazar responde a Sheinbaum: “La verdad es la verdad”, asegura sobre caso “El Mayo” Zambada

Los acuerdos de Ovidio y Joaquín Guzmán: así negoció EEUU la cooperación de dos hijos de “El Chapo”

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de julio: caen cuatro integrantes de la Anti Unión Tepito en operativo en el centro de CDMX

ENTRETENIMIENTO

Bárbara de Regil bebe cloro por accidente y es atendida de emergencia, este es su estado de salud

Bárbara de Regil bebe cloro por accidente y es atendida de emergencia, este es su estado de salud

Las famosas que respaldan a Aldo Rendón rumbo a La Casa de los Famosos México: de Thalía a Belinda

Karina Torres revela quiénes la defenderán en La Casa de los Famosos México: “Voy con todo”

Nueva polémica de Alejandra Jaramillo en el Mundial: su provocador posteo en redes

Felicia Mercado es acusada de pedir extensiones gratis: estilista revela audios de la negociación fallida

DEPORTES

Quiénes fueron los ganadores del Medio Maratón CDMX 2026 en cada categoría

Quiénes fueron los ganadores del Medio Maratón CDMX 2026 en cada categoría

¿Quién será el campeón del Apertura 2026? Estas son las probabilidades que tiene cada equipo

Tinieblas celebrará 55 años de historia con un homenaje especial y un cartel repleto de estrellas

Checo Pérez en la F1: ¿Cuándo es la carrera del piloto mexicano en el Gran Premio de Bélgica 2026?

Medallista olímpico revela cómo es hacer sparring con David Benavidez: “Es buenísimo”