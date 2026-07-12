Riña en bar de Los Cabos termina con tres hombres muertos: así fue el tiroteo en “La Terraza”

Uno de los cuatro presentes inició el altercado y sacó una pistola; otro respondió a los disparos y la pelea dejó un sobreviviente hospitalizado de urgencia en Los Cabos.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Tres hombres muertos y un herido dejó una riña con disparos en el bar “La Terraza” de Cabo San Lucas, Baja California Sur, durante la madrugada de este domingo. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y fincar responsabilidades.

La alerta llegó a las 03:50 horas del 12 de julio, cuando elementos de Seguridad Pública reportaron detonaciones de arma de fuego en ese establecimiento comercial, ubicado en la esquina de las calles Salvatierra y Camino al Faro Viejo, dentro de la colonia Ampliación Matamoros, en el municipio de Los Cabos.

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Al arribar, las autoridades ministeriales y periciales encontraron a tres hombres sin signos vitales con heridas por proyectil de arma de fuego. Una cuarta persona, también involucrada en el enfrentamiento, fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario para recibir atención médica.

Qué ocurrió dentro de “La Terraza”

Según las primeras indagatorias de la PGJE, los cuatro involucrados se encontraban en el interior del local cuando uno de ellos inició la riña. En el transcurso del altercado, esa persona sacó un arma de fuego y accionó el gatillo.

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Alguno de los presentes repelió la agresión, también con disparos. El resultado fue el saldo que informó la Procuraduría: tres muertos y un herido que requirió hospitalización.

El resultado fue el saldo que informó la Procuraduría: tres muertos y un herido que requirió hospitalización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dependencia no precisó quién fue el agresor inicial, quién repelió la agresión ni cuál de los cuatro es el sobreviviente. Tampoco detalló el tipo de arma utilizada ni el número de disparos registrados en la escena.

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Víctimas identificadas, de tres estados del país

Los tres occisos fueron identificados por las autoridades. Tenían 23, 25 y 33 años de edad, y eran originarios de Tabasco, Sinaloa y Guanajuato, respectivamente.

La PGJE no divulgó los nombres de los fallecidos ni información sobre el herido: su identidad, edad o estado de salud al momento del reporte.

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Peritos e investigadores tomaron la escena

De manera inmediata, especialistas de la Dirección de Servicios Periciales y agentes de la Investigación Criminal, adscritos a la Subprocuraduría de Atención a Delitos de Alto Impacto, acordonaron el perímetro del establecimiento.

El equipo procesó la escena del crimen, recolectó indicios y dio inicio a las primeras diligencias conforme a los protocolos establecidos. La zona permaneció resguardada para preservar la integridad de las evidencias.

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El equipo procesó la escena del crimen, recolectó indicios y dio inicio a las primeras diligencias conforme a los protocolos establecidos.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La apertura de la carpeta de investigación activa la maquinaria ministerial formal: a partir de ese momento, la PGJE tiene la obligación legal de documentar cada hallazgo, identificar a los responsables y sostener la acusación ante los tribunales correspondientes.

PGJE promete investigación exhaustiva

La Procuraduría reafirmó, en su comunicado, el compromiso de llevar a cabo una investigación “exhaustiva, profesional y transparente” hasta el total esclarecimiento de los hechos.

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La dependencia no informó sobre detenciones al momento de emitir el reporte, ni señaló si alguno de los cuatro involucrados, incluido el herido hospitalizado, se encuentra bajo custodia o como probable responsable dentro de la carpeta abierta.

El establecimiento “La Terraza”, ubicado en la colonia Ampliación Matamoros, quedó como escena del crimen bajo resguardo ministerial.