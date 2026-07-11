México

Tigre Kenzo falleció a causa del disparo durante su captura, de acuerdo a necropsia de la UNAM

El ejemplar tenía aproximadamente dos años de edad, es decir, todavía no era un tigre adulto, debido a que esta especie alcanza la madurez sexual entre los 3 y 5 años

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. (Profeopa)

El tigre de Bengala Kenzo murió a causa del disparo que recibió durante el operativo de captura realizado el 2 de julio en Tepetlaoxtoc, Estado de México. El diagnóstico preliminar de la necropsia, elaborado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), revela que el felino falleció por broncoaspiración de sangre debido a una herida de bala en la cabeza, lo que provocó hemorragias internas letales.

El ejemplar tenía aproximadamente dos años de edad, es decir, todavía no era un tigre adulto debido a que esta especie alcanza la madurez sexual entre los 3 y 5 años de edad. Kenzo era macho y pesaba 116.2 kilogramos, con una longitud total de 236 centímetros.

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En un comunicado conjunto de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dieron a conocer que el reporte de la UNAM detalla que la bala penetró por la región del párpado superior derecho y siguió su trayecto atravesando el paladar blando. Además, el cuerpo presentó otras lesiones compatibles con proyectiles de arma de fuego, una marca correspondiente al marcaje del ejemplar (microchip) y una herida lacerante de 11 centímetros en la cola.

Las autoridades ambientales recibieron el informe post-mortem elaborado por el Departamento de Patología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. El diagnóstico final, que incluirá un examen histopatológico, será entregado posteriormente para precisar detalles microscópicos de las lesiones identificadas.

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Con ello, hasta el momento se concluye que el tigre Kenzo falleció durante el operativo de captura, cuando fue localizado en un predio de Tepetlaoxtoc. El operativo pretendía asegurar al animal tras reportes ciudadanos sobre su presencia en la zona, sin embargo, le dispararon antes de poder sedarlo para resguardar su vida.

Reporte conjunto entre Profepa y Semarnat para determinar la causa de muerte del tigre Kenzo
Reporte conjunto entre Profepa y Semarnat para determinar la causa de muerte del tigre Kenzo

La cronología de una captura que terminó en tragedia

El caso de Kenzo comenzó a generar atención pública tras la confirmación de que un tigre de Bengala se encontraba suelto en Tepetlaoxtoc. El avistamiento provocó alarma entre habitantes y autoridades, quienes organizaron un operativo para capturar al animal y evitar riesgos mayores. Durante cinco días, personal especializado intentó localizar y resguardar al felino sin éxito inmediato.

El 2 de julio, tras una serie de recorridos y vigilancias, se logró ubicar al ejemplar en un terreno. En el momento de la captura, se produjeron circunstancias que resultaron fatales para el animal. “Cuando se aproxima la brigada para prepararse para hacer la contención, el tigre los detecta, los percibe y se acerca con la intención de atacar al médico veterinario que iba a lanzar el dardo sedante”, relató en una entrevista con Aristegui Noticias. En ese momento, un elemento de seguridad disparó al suelo para intentar repeler al animal. El felino se retiró y luego regresó.

Mariana Boy explicó que se debe esperar la necropsia para conocer con certeza el motivo del deceso de Kenzo,
Mariana Boy explicó que se debe esperar la necropsia para conocer con certeza el motivo del deceso de Kenzo, (Jesús Avilés / Infobae México)

“Sueltan el primer dardo de sedación y hay que decir que, bueno, pues estos dardos tardan entre tres y cinco minutos para hacer efecto”, explicó Boy, tiempo que fue suficiente para que el felino intentara, según su relato, atacar al médico: se abalanzó contra el veterinario, por lo que un elemento de seguridad le disparó. Posterior a ello, se le aplicaron otros dos dardos sedantes adicionales.

El caso provocó cuestionamientos sobre los protocolos empleados para el aseguramiento de fauna silvestre, especialmente en situaciones donde la vida del ejemplar puede estar en riesgo. Autoridades ambientales reiteraron su compromiso con la defensa de la vida silvestre y señalaron que la investigación sobre el operativo y sus consecuencias continúa.

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