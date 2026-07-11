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Místico y Máscara Dorada frenan el regreso de Los Ángeles Celestiales y retienen los títulos de parejas de ROH

El Sky Team superó a Ángel de Oro y Ángel de Plata (Los Hermanos Chávez) en la Arena México para conservar los Campeonatos Mundiales de Parejas de Ring of Honor en su primera defensa

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(Cortesía: CMLL)
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El Viernes Espectacular del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) dejó emociones de principio a fin en la Arena México, donde hubo defensas titulares, el regreso de una estrella internacional y nuevos retos que podrían definir el rumbo de los campeonatos en las próximas semanas.

La lucha estelar tuvo como protagonistas a Místico y Máscara Dorada, integrantes del Sky Team, quienes lograron conservar por primera ocasión los Campeonatos Mundiales de Parejas de Ring of Honor (ROH).

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(Cortesía: CMLL)
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Los monarcas superaron una exigente prueba frente a Ángel de Oro y Ángel de Plata, quienes revivieron el legado de Los Ángeles Celestiales al utilizar nuevamente las máscaras y equipos que distinguieron a esa agrupación, como parte de la celebración por sus dos décadas de trayectoria en la lucha libre profesional.

(Cortesía: CMLL)
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Aunque los retadores buscaron aprovechar cada oportunidad para arrebatarles el oro, la dupla técnica respondió con una actuación sólida para mantener los cinturones en su poder y reafirmar su dominio dentro y fuera del CMLL.

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Sin embargo, la noche también dejó un mensaje claro para el Sky Team. Después de otra defensa exitosa de campeonato, aparecieron nuevos aspirantes interesados en enfrentarlos por las preseas mundiales de tríos de la empresa mexicana.

(Cortesía: CMLL)
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Otro de los momentos más destacados de la función fue el regreso del suizo Claudio Castagnoli a la Arena México. El gladiador internacional se reencontró con la afición capitalina para enfrentar a la leyenda Blue Panther en un combate de alto nivel técnico.

(Cortesía: CMLL)
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Durante gran parte del enfrentamiento, el experimentado lagunero logró controlar las acciones y complicó el panorama para su rival. No obstante, Castagnoli encontró el momento indicado para revertir la situación y aplicó su devastador Neutralizer, movimiento con el que consiguió la victoria sobre el histórico luchador mexicano.

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La cartelera también contó con una defensa de los Campeonatos Nacionales de Tríos del CMLL, donde Los Herederos, conformados por Felino Jr., El Cobarde y el Hijo de Stuka Jr., lograron superar a Los Forajidos, integrados por Pólvora, El Coyote y Vaquero Jr.

(Cortesía: CMLL)
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A pesar de tratarse de un enfrentamiento entre dos equipos rudos, la intensidad no disminuyó. Finalmente, Felino Jr. definió el combate al sorprender a El Coyote con “La Casita”, asegurando así una nueva defensa para su agrupación.

(Cortesía: CMLL)
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Al concluir el encuentro, los campeones hablaron sobre el siguiente paso en sus aspiraciones dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. En entrevista posterior a la batalla, los aún monarcas dejaron claro su próximo objetivo en el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). Felino Jr, El Cobarde y el Hijo de Stuka Jr. buscarán destronar al Sky Team (Místico, Máscara Dorada y Neón) de las preseas mundiales por equipos.

(Cortesía: CMLL)
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Además de los encuentros titulares, la función presentó otros combates que mantuvieron el ritmo de la velada. Último Guerrero, Volador Jr. e Ikuro Kwon derrotaron a Templario, Titán y Flip Gordon, mientras que Zandokan Jr. y Bárbaro Cavernario se llevaron la victoria sobre Star Jr. y Dragón Rojo Jr. por descalificación, después de que “El Rey del Mundo” fingió un foul para provocar el desenlace.

En otro de los combates, Los Depredadores, integrados por Pequeño Volador Jr., Mercurio y Minos III, derrotaron a Full Metal, Pequeño Pólvora y Rostro de Acero, cerrando una función que dejó varios frentes abiertos rumbo a las próximas semanas.

Resultados del Viernes Espectacular del 10 de julio

  • El Sky Team (Místico y Máscara Dorada) retuvo el Campeonato Mundial de Parejas de Ring of Honor (ROH) ante Los Ángeles Celestiales (Ángel de Oro y Ángel de Plata).
  • Claudio Castagnoli derrotó a Blue Panther.
  • Último Guerrero, Volador Jr. e Ikuro Kwon vencieron a Templario, Titán y Flip Gordon.
  • Zandokan Jr. y Bárbaro Cavernario superaron a Star Jr. y Dragón Rojo Jr. por descalificación, luego de que “El Rey del Mundo” fingió un foul.
  • Los Herederos (Felino Jr., El Cobarde e Hijo de Stuka Jr.) retuvieron los Campeonatos Nacionales de Tríos del CMLL frente a Los Forajidos (Pólvora, El Coyote y Vaquero Jr.).
  • Los Depredadores (Pequeño Volador Jr., Mercurio y Minos III) vencieron a Full Metal, Pequeño Pólvora y Rostro de Acero.

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