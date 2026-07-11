“No le creo”: Pável Gaona explicó por qué desconfía del arrepentimiento de Pedro Sola tras polémica con mascotas

(Instagram)

La controversia en torno a Pedro Sola sumó una nueva voz crítica: la del periodista Pável Gaona, quien decidió compartir una experiencia personal tras la disculpa pública del conductor por sus comentarios sobre mascotas.

A través de un video en Instagram, Gaona expuso las razones por las que no confía en el arrepentimiento de Sola, reavivando el debate sobre su trayectoria y sus conductas pasadas.

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El testimonio de Pável Gaona

En su publicación, Pável Gaona relató un episodio ocurrido en 2017 durante una fiesta de Halloween, en la que, según sus palabras, Pedro Sola tuvo una conducta inapropiada.

“Quiero empezar este vídeo diciendo que esto ni es una denuncia ni tampoco es un llamado al linchamiento ni a la cancelación. Lo hago principalmente para argumentar por qué no le creo a sus disculpas sobre los perritos”, aclaró desde el principio.

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Una caricatura editorial retrata a Pedro Sola sentado con expresión tensa mientras seis perros de distintas razas ladran furiosos a su alrededor, sobre un fondo rojo que se degrada a negro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gaona recordó que, en ese evento, ambos coincidieron en los camerinos para tomarse una foto.

“Lo que no se vio en la foto es que al tener la espalda totalmente descubierta por el disfraz, él metió la mano hasta ahí, queriendo llegar así a las nalgas. Yo en ese momento me moví y la situación ya no pasó a más”.

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Según Gaona, personas que han trabajado con Sola le confirmaron que comportamientos similares han sido recurrentes.

La historia no terminó ahí. Más adelante, cuando Gaona intentó concretar una entrevista profesional, recibió una respuesta incómoda:

“Cuando ya estábamos cuadrando la entrevista y le pregunté que dónde quería que fuera, él me contestó: ‘En mi casa, en mi cama’”. Gaona decidió entonces cancelar el encuentro y dejar atrás el intento de colaboración.

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El periodista insistió en que su intención no es iniciar una campaña de cancelación, sino explicar por qué desconfía de la autenticidad de las disculpas recientes de Sola.

(Captura de pantalla YouTube Ventaneando)

“Porque como él mismo dijo en su comunicado, su mentalidad es producto de su tiempo. Y en sus tiempos estaban bien normalizados el acoso sexual, el ofender a las personas gordas y, por supuesto, el maltrato animal”, reflexionó Gaona.

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En la descripción de su publicación, el periodista remarcó:

“Pedro Sola ofreció disculpas sobre el asunto de los perros y, ¿saben por qué no le creo? Porque él ha sido una persona que ha normalizado un montón de conductas cuestionables a través de los años, como esto que les estoy contando hoy”.

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Según Gaona, el cambio requiere autocrítica y trabajo interno, cualidades que no ve reflejadas en el entorno del conductor.

La intervención de Gaona se sumó al mar de reacciones tras la polémica de Sola, aportando un enfoque personal y crítico al debate sobre el papel de las figuras públicas y la coherencia entre sus mensajes y sus acciones.

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