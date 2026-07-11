México

Galilea Montijo revela que se desmayó tres veces en “¿Quién es la máscara?”

La conductora de ‘Hoy’ explicó cómo es estar dentro de una de las botargas del popular programa de Televisa

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galilea montijo -México- 11 julio
(IG)

La conductora Galilea Montijo contó que se desmayó tres veces durante su participación en el reality Quien es la máscara, debido a las condiciones extremas al portar las botargas.

El testimonio lo compartió en el pódcast Envinadas, donde relató que el uso de la máscara y un bozal especial para distorsionar su voz le provocaron episodios de claustrofobia y falta de aire.

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Durante la charla, Montijo mencionó que la producción, para evitar que el público reconociera su voz, decidió cubrirle la boca con un bozal añadido al pasamontañas y la máscara.

“El primer programa, me dijo el productor: ‘No hay manera, te vamos a tener que poner como una especie de bozal porque se sigue escuchando tu voz’”, dijo la conductora en Envinadas.

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El ajuste, sumado al calor y la falta de ventilación en el interior del disfraz, la llevó a perder el conocimiento en tres ocasiones.

Galilea Montijo, conductora de Hoy.
Hasta el momento, Galilea Montijo no se ha pronunciado sobre los supuestos audios en los que se expresa negativamente de México. (Instagram)

Participar en “Quien es la máscara” implicó bozal y desmayos

En la misma conversación, Galilea Montijo relató que los participantes no pueden tener ventilador dentro de la botarga para evitar interferencias con el micrófono, por lo que la producción solo puede acercarles ventiladores al terminar la actuación.

“Cuando se acaba, corren con ventiladores”, explicó. La conductora detalló que tras uno de sus desmayos, la máscara se abrió accidentalmente y la producción apagó las luces del foro para evitar que el público notara la situación.

Mujer con cabello oscuro, chaqueta negra y joyas posa al aire libre. En un círculo, su rostro aparece en una pantalla de televisión
La presentadora y actriz de Televisa confesó en su matutino haberse realizado un procedimiento estético en sus cejas. (Redes sociales / Instagram: @programahoy / Instagram: @galileamontijo)

La actriz Daniela Luján también compartió que estuvo a punto de desmayarse por el calor y la falta de aire. “Se siente horrible porque tienes un huequito nomás donde te entra el aire”, expresó durante el episodio del pódcast.

Las voces y la dificultad para ocultar la identidad

Uno de los retos principales para los participantes de Quien es la máscara es ocultar su identidad. Montijo contó que incluso con distorsión de voz, existen timbres que el público reconoce fácilmente.

“A mí me ubican en la calle por la voz. Aunque andes disfrazada, te reconocen”, afirmó.

La conductora recordó que parte del desafío era mantener la identidad en secreto incluso ante amigos y familiares, dado el riesgo de ser reconocida por la voz en situaciones cotidianas.

Quiénes llegan a la final de ¿Quién es la máscara? (Televisa)
Quiénes llegan a la final de ¿Quién es la máscara? (Televisa)

Así fue la participación de Galilea Montijo

La participación de Galilea Montijo en la última temporada de Quien es la máscara causó debate en redes sociales, especialmente tras el anuncio de un doble ganador en la emisión de diciembre de 2024.

La conductora detalló en el pódcast que la exigencia física y el hermetismo del programa representan un reto más allá del show televisivo.

En Envinadas, las conductoras Mariana Botas, Daniela Luján y Jessica Segura coincidieron en que la experiencia de estar dentro de una botarga es sumamente demandante.

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