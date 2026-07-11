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¿Cynthia Klitbo entra a La Casa de los Famosos México 4? Las pistas que la perfilan como la sexta habitante

La difusión de un nuevo paquete de pistas por parte de TelevisaUnivision coloca en el centro de la atención a la villana de las telenovelas

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Cynthia Klitbo con suéter oscuro, frente a máquina de garra con logo "La Casa de los Famosos México", corazón, espadas, máscaras y brazo robótico
La actriz Cynthia Klitbo posa frente a una máquina de garra promocional del programa "La Casa de los Famosos México 4", que indica su posible incorporación al elenco. (Infobae México Especial)

La expectativa por La Casa de los Famosos México 4 crece conforme la producción revela a los integrantes del reality. Ahora, todas las miradas apuntan a Cynthia Klitbo, luego de que un nuevo paquete de pistas difundido por TelevisaUnivision desatara una ola de teorías entre los seguidores del programa.

Aunque la producción mantiene el hermetismo sobre la identidad del sexto habitante, usuarios en redes sociales aseguran haber encontrado varias referencias que coinciden con la trayectoria de la actriz, una de las villanas más reconocidas de las telenovelas mexicanas.

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Así fue el anuncio de la revelación del quinto habitante

La especulación comenzó durante la presentación oficial de Moisés Peñaloza como quinto integrante de la temporada. Al finalizar el anuncio, la producción compartió un video con los objetos que servirán como pistas para revelar al sexto participante.

El nombre será confirmado el domingo 12 de julio, siguiendo la estrategia implementada por el reality de presentar un habitante por día antes del estreno programado para el 26 de julio.

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Como ha ocurrido en temporadas anteriores, las redes sociales comenzaron a analizar cada detalle del video para intentar descubrir la identidad del siguiente famoso.

Las pistas que descubrieron los fans

Entre los elementos que más llamaron la atención aparece un vestido con un diseño de líneas negras y azules que recuerda a una de las prendas más representativas utilizadas por Cynthia Klitbo en apariciones públicas.

Sin embargo, la pista que más fuerza tomó entre los seguidores del programa fue la presencia de tres maniquíes con distintas pelucas, uno de ellos con apariencia completamente rapada, mientras otra figura sostiene una máquina para cortar cabello.

Para muchos internautas, esta referencia apunta directamente a la transformación física que realizó la actriz cuando se rapó para interpretar uno de sus personajes más recordados en El privilegio de amar (1998).

Hasta el momento, Televisa no ha confirmado que las pistas correspondan a Cynthia Klitbo, por lo que su posible participación permanece en el terreno de la especulación.

Collage con Cynthia Klitbo, mano con afeitadora, cabeza de maniquí con pelo rojo, y rostro de mujer con cabeza rapada. Todas las secciones muestran el mismo estampado blanco, negro y rojo
la pista que más fuerza tomó entre los seguidores del programa fue la presencia de tres maniquíes con distintas pelucas, uno de ellos con apariencia completamente rapada. (X: La Casa de los Famosos México)

¿Quiénes son los habitantes confirmados hasta ahora?

Con la incorporación de Moisés Peñaloza, la cuarta temporada suma cinco habitantes oficialmente anunciados:

  • Ernesto Laguardia
  • Karina Torres
  • Ximena Herrera
  • Aldo Rendón
  • Moisés Peñaloza

La producción tampoco ha informado cuántos participantes integrarán el elenco definitivo. Las dos primeras temporadas reunieron a 14 famosos, mientras que la edición anterior elevó la cifra a 15.

Listas y especulaciones en redes sociales

El nombre de Cynthia Klitbo también apareció semanas atrás en una lista filtrada por el periodista de espectáculos Gerardo Escañero, quien aseguró conocer parte del elenco antes de los anuncios oficiales.

Esa relación incluía, además de los ya confirmados Ernesto Laguardia, Karina Torres, Aldo Rendón y Moisés Peñaloza, a figuras como Mariana Ochoa, Bellakath, Brandon Peniche, Brianda, Massad, Yetus, Ese Pérez y Yahir Otón Parra.

La coincidencia entre varios nombres de aquella filtración y los anuncios oficiales ha alimentado las especulaciones sobre la posible incorporación de Cynthia Klitbo.

Tres personas sonrientes, dos mujeres y un hombre, junto al logo 3D de "La Casa de los Famosos México" sobre un fondo azul y rosa con líneas luminosas.
Tres personalidades del espectáculo posan sonrientes junto al logo de "La Casa de los Famosos México" en un escenario con luces de neón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quién es Cynthia Klitbo?

La actriz cuenta con más de tres décadas de trayectoria en televisión, cine y teatro. Formada en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, alcanzó gran popularidad gracias a producciones como Cadenas de amargura, La dueña, El privilegio de amar y Teresa, donde consolidó su imagen como una de las antagonistas más emblemáticas de la televisión mexicana.

La confirmación oficial del sexto habitante llegará el domingo, cuando la producción revele si las pistas realmente conducían a Cynthia Klitbo o si los seguidores del reality deberán replantear sus teorías.

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