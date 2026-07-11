Esta es la multa que México tendría que pagar tras su eliminación del mundial 2026

Las tarjetas acumuladas por Jorge Sánchez, Johan Vásquez y César Montes, abren la puerta a una sanción económica que la FMF se vería obligada a pagar. REUTERS/Kai Pfaffenbach

La Selección Mexicana concluyó su participación en el Mundial 2026 con la expectativa de recibir una sanción económica de la FIFA.

La dramática eliminación en el Coloso de Santa Úrsula ante Inglaterra en octavos de final no sólo supuso el fin deportivo, sino que abrió la posibilidad de una multa para la Federación Mexicana de Futbol por las conductas disciplinarias observadas durante el encuentro.

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La eliminación ante Inglaterra en octavos de final en el Estadio Azteca abre la posibilidad de una multa para la Federación Mexicana de Futbol. REUTERS/Raquel Cunha

El reglamento disciplinario prevé sanciones automáticas en casos como el del seleccionado mexicano. Sin embargo, hasta el momento la FIFA no ha publicado una resolución oficial sobre la penalización exacta para la Federación.

México podría enfrentar una multa por tarjetas

Según el reglamento vigente, la FIFA contempla sanciones económicas por tarjetas amarillas y expulsiones en la Copa Mundial. En el partido ante Inglaterra, la suma de amonestaciones y la expulsión de César Montes contra Sudáfrica deja abierta la posibilidad de una penalización de este tipo:

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Jorge Sánchez y Johan Vásquez recibieron tarjeta amarilla , cada una asociada a una posible sanción de 10 mil dólares .

César Montes fue expulsado con tarjeta roja directa , lo que podría implicar una multa de 20 mil dólares .

El monto total que la FMF podría verse obligada a cubrir ascendería a 40 mil dólares.

César Montes vio la tarjeta roja ante Sudáfrica y podría enfrentar una multa de 20 mil dólares. REUTERS/Raquel Cunha

De esta manera, la notificación oficial y el cobro dependerán de la resolución final de la Comisión Disciplinaria de la FIFA, que aún estaría analizando los informes arbitrales de los partidos.

Ingresos para la Selección Mexicana en el Mundial 2026

Pese a todo, el balance económico del torneo se muestra favorable para México respecto a la posible multa. La Federación recibió:

15 millones de dólares por alcanzar los octavos de final.

1.5 millones de dólares como apoyo de preparación previo a la competencia.

El total recibido fue de 16.5 millones de dólares, muy por encima de cualquier sanción disciplinaria potencial.

En caso de haber llegado a cuartos de final, el premio habría ascendido a los 21.5 millones de dólares.

El impacto del Mundial 2026 para México se consolidó también fuera de la cancha por la actividad generada en los estadios sede. REUTERS/Henry Romero

La derrama generada en la Ciudad de México como sede principal también mostró cifras elevadas en turismo y empleos temporales, consolidando el impacto de la sede incluso fuera de la cancha.

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Qué podría pasar si México no cubre la multa

El reglamento disciplinario de la FIFA prevé consecuencias si una federación no cumple con el pago de sanciones económicas, en caso de que estas se confirmen:

Procedimientos disciplinarios adicionales contra la Federación.

Recargos sobre la deuda pendiente.

Restricciones administrativas para futuras participaciones internacionales.

En situaciones graves, la FIFA puede imponer hasta sanciones deportivas.

El reglamento disciplinario de la FIFA contempla sanciones económicas por tarjetas amarillas y expulsiones en la Copa del Mundo. REUTERS/Amanda Perobelli

Por ahora, la Federación Mexicana de Futbol permanece a la espera de una resolución oficial sobre el monto y el pago. Hasta que la FIFA haga público el fallo, la sanción económica para México sigue siendo una posibilidad.

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