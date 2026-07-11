Esta es la multa que México tendría que pagar tras su eliminación del mundial 2026

La Selección Mexicana concluyó su participación en el Mundial 2026 con la expectativa de recibir una sanción económica de la FIFA.
La dramática eliminación en el Coloso de Santa Úrsula ante Inglaterra en octavos de final no sólo supuso el fin deportivo, sino que abrió la posibilidad de una multa para la Federación Mexicana de Futbol por las conductas disciplinarias observadas durante el encuentro.
PUBLICIDAD
El reglamento disciplinario prevé sanciones automáticas en casos como el del seleccionado mexicano. Sin embargo, hasta el momento la FIFA no ha publicado una resolución oficial sobre la penalización exacta para la Federación.
México podría enfrentar una multa por tarjetas
Según el reglamento vigente, la FIFA contempla sanciones económicas por tarjetas amarillas y expulsiones en la Copa Mundial. En el partido ante Inglaterra, la suma de amonestaciones y la expulsión de César Montes contra Sudáfrica deja abierta la posibilidad de una penalización de este tipo:
PUBLICIDAD
- Jorge Sánchez y Johan Vásquez recibieron tarjeta amarilla, cada una asociada a una posible sanción de 10 mil dólares.
- César Montes fue expulsado con tarjeta roja directa, lo que podría implicar una multa de 20 mil dólares.
- El monto total que la FMF podría verse obligada a cubrir ascendería a 40 mil dólares.
De esta manera, la notificación oficial y el cobro dependerán de la resolución final de la Comisión Disciplinaria de la FIFA, que aún estaría analizando los informes arbitrales de los partidos.
Ingresos para la Selección Mexicana en el Mundial 2026
Pese a todo, el balance económico del torneo se muestra favorable para México respecto a la posible multa. La Federación recibió:
- 15 millones de dólares por alcanzar los octavos de final.
- 1.5 millones de dólares como apoyo de preparación previo a la competencia.
- El total recibido fue de 16.5 millones de dólares, muy por encima de cualquier sanción disciplinaria potencial.
En caso de haber llegado a cuartos de final, el premio habría ascendido a los 21.5 millones de dólares.
La derrama generada en la Ciudad de México como sede principal también mostró cifras elevadas en turismo y empleos temporales, consolidando el impacto de la sede incluso fuera de la cancha.
PUBLICIDAD
Qué podría pasar si México no cubre la multa
El reglamento disciplinario de la FIFA prevé consecuencias si una federación no cumple con el pago de sanciones económicas, en caso de que estas se confirmen:
- Procedimientos disciplinarios adicionales contra la Federación.
- Recargos sobre la deuda pendiente.
- Restricciones administrativas para futuras participaciones internacionales.
- En situaciones graves, la FIFA puede imponer hasta sanciones deportivas.
Por ahora, la Federación Mexicana de Futbol permanece a la espera de una resolución oficial sobre el monto y el pago. Hasta que la FIFA haga público el fallo, la sanción económica para México sigue siendo una posibilidad.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD