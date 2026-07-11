Sheinbaum destaca solidez financiera del Infonavit: “Hay gobiernos que quitan y gobiernos que dan”. (Foto: Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum entregó este sábado viviendas, cancelaciones de hipoteca y escrituras a trabajadores de Durango durante una gira por Gómez Palacio, donde anunció que 11.5 millones de familias en el país se beneficiarán del programa Vivienda para el Bienestar a lo largo del sexenio.

El gobierno federal ha construido 1.8 millones de casas en todo el país, con superficie mínima de 60 metros cuadrados y dentro de los centros urbanos, destinadas a trabajadores que ganan menos de dos salarios mínimos.

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Infonavit elimina requisitos y entrega miles de liberaciones de gravamen en Durango

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó que la meta para Durango es construir 25 mil casas con una inversión superior a 15 mil millones de pesos. Agregó que, ya están contratadas las obras de 15 mil 300 viviendas; el resto se formalizará antes de que termine el año para garantizar el 100% de la meta sexenal.

Sheinbaum destaca solidez financiera del Infonavit: “Hay gobiernos que quitan y gobiernos que dan”. (Foto: Presidencia)

Solo en Gómez Palacio, el instituto proyecta construir 12 mil viviendas con una inversión de 7 mil 200 millones de pesos.

En materia de trámites, el año pasado se anunció que Infonavit eliminó los 30 requisitos que antes exigía para solicitar un crédito. Hoy las únicas condiciones son:

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Ser derechohabiente

Contar con seis meses de cotización

Ganar menos de dos salarios mínimos

De manera gratuita, el instituto ha entregado en Durango 4 mil liberaciones de gravamen, de un total de 51 mil en todo el país.

La mandataria subrayó que el programa Vivienda para el Bienestar no tiene precedente para los trabajadores de menores ingresos y destacó que el Instituto cuenta con solidez financiera, el cual cuenta con más recursos: “Nunca había existido este programa para quienes ganan menos”.

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Al referirse a la distribución de recursos entre la ciudadanía, fue directa: “Hay gobiernos que quitan y gobiernos que dan, y nosotros somos gobiernos que damos al pueblo”.

Sheinbaum destaca solidez financiera del Infonavit: “Hay gobiernos que quitan y gobiernos que dan”. (Foto: Presidencia)

Beneficios en vivienda superan los 38 millones de personas

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, precisó que los cuatro componentes de Vivienda para el Bienestar suman 9.7 millones de acciones en beneficio de 38.8 millones de mexicanos durante el sexenio. En Durango, la construcción de casas registra 46% de avance.

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El programa incluye 5.1 millones de créditos impagables ya resueltos, 1.8 millones de créditos con baja tasa de interés para mejoramiento de vivienda y un millón de escrituras.

Como parte de los compromisos para la entidad, Sheinbaum anunció que el gobierno federal atenderá el sistema de drenaje en Gómez Palacio. La gira contó con la presencia del gobernador Esteban Villegas Villarreal, la vocal ejecutiva del Fovissste Jabnely Maldonado Meza, y los directores de Conavi, Rodrigo Chávez Contreras, e Insus, Víctor Rubén Guzmán Dagnino, además de la presidenta municipal de Gómez Palacio, Betzabé Martínez Arango.

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