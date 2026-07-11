México

Susana Zabaleta arremete contra Pedro Sola: “Aquí no hay una mayonesa que se lo celebre”

La actriz y cantante señaló que las declaraciones fuero una enorme equivocación

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Susana Zabaleta
(FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

El nombre de Pedro Sola continúa en el centro de la polémica luego de las declaraciones que realizó recientemente, las cuales desataron una ola de críticas por parte de figuras del espectáculo, activistas y usuarios en redes sociales.

A la controversia ahora se sumó la actriz y cantante Susana Zabaleta, quien no dudó en reprobar los comentarios del conductor de Ventaneando y calificó el episodio como “una cagadota”, además de cuestionar la sinceridad de las disculpas que posteriormente ofreció.

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Sus declaraciones reavivaron el debate en torno a la responsabilidad de los personajes públicos y el impacto que sus opiniones pueden tener entre la audiencia.

¿Qué mencionó Zabaleta?

Tras ser cuestionada por su opinión ante las declaraciones del conductor, Zabaleta mencionó que fue una enorme equivocación por parte de Sola, y que en esta ocasión no habrá mayonesa que lo salve.

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“Yo creo que fue una cagadota, lo que pasa es que aquí no hay una mayonesa que se lo celebre”, comentó Zabaleta.

Afirmó que sus disculpas no son sinceras, ya que unas disculpas leídas no significan nada, cuestionando las formas del actor. “Leídas, uno cuando le sale del corazón no lee una disculpa, cuando alguien te quiere decir la neta te la dice”.

Zabaleta recalcó que este tipo de comentarios le causan una gran preocupación debido a que para ella únicamente incitan al odio. “A mi me da mucha tristeza que pasen esa cosas, porque así son los homofóbicos, así son las personas que odian a las mujeres, hacen más grande el odio”.

Tras ser cuestionada sobre como se debería actuar ante estos casos y si se debería poner un alto a las figuras públicas que realizan este tipo de comentarios, la actriz, afirmó que ella ya hubiera actuado al respecto. “Si yo fuera el dueño, ya hubiera actuado de otra manera”.

susana zabaleta -México- 12 julio
(IG/susanazabaleta)

¿Cuáles fueron las reacciones de otras celebridades?

La ola de reacciones entre figuras del espectáculo mexicano no se hizo esperar, condenando la postura y las disculpas del conductor.

Entre las voces que respondieron a Sola está Marcos Valdés, el actor mencionó que Pedro Sola “no tiene madre” e incluso llegó a las lagrimas durante su respuesta.

“Pedro, es una falta terrible de respeto a los animalitos. Te creía una persona más capaz, pero lo que hiciste no tiene madre. ¿Cómo te atreves a decir que vas a envenenar a los animalitos inocentes? Eso no se vale”, comentó.

Marcos Váldes, hijo de El "loco" Váldes

Por su parte, la ex Miss Universo, Lupita Jones, cuestionó la permanencia de Sola tanto en Ventaneando como en la televisión nacional.

“¿Cómo se le ocurre decir en vivo, en pantalla nacional, en una de las plataformas de telecomunicaciones más importantes de México, decir que él quería darles carne envenenada a los perros? No doy crédito a que ese señor siga teniendo un micrófono”, comentó.

Lupita Jones también recalcó que México ocupa el primer lugar global en maltrato y abandono animal.

El actor Carlos Bonavides defendió el papel y valor de las mascotas en la familia, señalando que muchas veces son el único acompañamiento de miles de personas.

“Los perros son la alegría de la casa, la alegría de los niños, el verdadero acompañamiento de miles de ancianos que están solos. No te escudes en tu edad para hacer esa crítica. Los perros son benditos de Dios, son el mejor amigo del hombre”, comentó.

Apio Quijano dirigió sus criticas a Pati Chapoy, el cantante y ex participante de La Casa de los Famosos México señaló la importancia de las palabras, ya que la noche a la mañana se puede acabar una carrera.

“Me sorprende, señora Chapoy, tantos años y que se ría de un tema tan serio y tan delicado. Solo espero que cuiden sus palabras, porque ahora sí, el mundo tiene voz. Y de una noche a una mañana puede acabar todo”, señaló.

Apio Quijano
Apio Quijano se sumó a la presión contra Ventaneando tras los dichos de Pedro Sola sobre envenenar mascotas. (Captura de pantalla YouTube Ventanenado / Facebook Apio Quijano)

Unas falsas disculpas

A pesar de haber pedido disculpas de manera pública durante una emisión de Ventaneando, la forma en la que el presentador lo hizo ha desatado inumerables criticas.

Maryfer Centeno tacha de falsas las disculpas de Pedro Sola, mencionando que son unas disculpas llenas de contradicciones. (Video: TikTok/maryfercentenom)

Todas las reacciones apuntan a lo mismo, los usuarios y celebridades consideran que escudarse tras la edad no es suficiente, agregando que unas disculpas leídas no son sinceras.

Ya que consideran que la violencia animal no debe ser tomada a la ligera y que los comentarios de Sola incitan al odio mencionando que la crueldad animal no es una broma ni se debe normalizar.

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