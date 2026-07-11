Prepárate, tras fuertes lluvias, emite SGIRPC alerta amarilla en CDMX para este sábado: estas son las alcaldías en riesgo

Alerta Amarilla por lluvias fuertes y caída de granizo para la tarde y noche de este sábado 11 de julio de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó Alerta Amarilla por lluvias fuertes y caída de granizo para la tarde y noche de este sábado 11 de julio de 2026, con vigencia de las 16:05 a las 22:00 horas.

La alerta cubre 13 demarcaciones:

Álvaro Obregón (AOB)

Azcapotzalco (AZC)

Benito Juárez (BJU)

Coyoacán (COY)

Cuauhtémoc (CUH)

Cuajimalpa (CUJ)

Gustavo A. Madero (GAM)

Iztacalco (IZC)

Iztapalapa (IZP)

Magdalena Contreras (MAC)

Tláhuac (TLH)

Tlalpan (TLP)

Venustiano Carranza (VCA)

El Gobierno de la Ciudad de México emite una alerta meteorológica por lluvias fuertes y caída de granizo para varias de sus alcaldías, con peligros asociados y recomendaciones de protección civil. (SGIRPC/X)

Qué dice el radar de la SGIRPC

Un informe del radar meteorológico del Gobierno de la Ciudad de México señala lluvias fuertes con posible granizo en Iztapalapa y moderadas en Gustavo A. Madero para el 11 de julio de 2026. (SGIRPC/X)

Según la primera lectura del radar emitida a las 15:05 horas, lluvias de intensidad fuerte con posible granizo se desplazaban sobre el oriente de Iztapalapa, mientras que precipitaciones débiles a moderadas se registraban en el norte de Gustavo A. Madero.

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Una segunda actualización, emitida a las 16:25 horas, documentó lluvias moderadas en el sur de Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tláhuac. Las intensidades débiles se mantenían en Benito Juárez, Cuauhtémoc, Milpa Alta, Miguel Hidalgo y Xochimilco.

La secretaría advirtió que nuevas zonas de lluvia se aproximaban hacia Milpa Alta y Tláhuac, y que las precipitaciones persistirían durante la tarde y la noche, con posible actividad eléctrica.

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Lo que prevé el Servicio Meteorológico Nacional

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) clasifica a la Ciudad de México dentro de las zonas con chubascos y lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en 24 horas para este sábado. Las condiciones obedecen a circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión y el desplazamiento de las ondas tropicales 17 y 18.

El organismo estima temperaturas máximas de entre 24 y 26 °C (75 y 79 °F) y mínimas de entre 13 y 15 °C (55 y 59 °F). Los vientos provienen del norte y noreste a velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en zonas de tormenta.

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El pronóstico abarca también al Estado de México, donde se esperan condiciones similares.

Un mapa de radar meteorológico de la Ciudad de México muestra zonas con lluvias moderadas en el sur y débiles en otras demarcaciones, con emisión el 11 de julio de 2026. (SGIRPC/X)

Una semana de lluvias intensas en la capital

La alerta del sábado llega al cierre de una semana con precipitaciones por encima del promedio histórico. Del 1 al 9 de julio, la Ciudad de México acumuló 54.95 milímetros de lluvia, según datos de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA). En lo que va de 2026, el acumulado asciende a 507.07 milímetros, frente a los 375.46 milímetros que marca el promedio histórico para el periodo enero-julio, de acuerdo con Crónica.

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El episodio más severo de la semana ocurrió el miércoles 8 de julio, cuando las lluvias dejaron al menos 75 encharcamientos en la capital y obligaron a movilizar más de un centenar de trabajadores y 41 equipos especializados. Las precipitaciones superaron los 29.1 millones de metros cúbicos en toda la ciudad.

Los mayores acumulados se registraron en la estación Coyol, en Gustavo A. Madero, con 58 milímetros; Generadora 101, también en esa alcaldía, con 54 milímetros; y Radiocomunicación, en Benito Juárez, con 53.25 milímetros.

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Inundaciones en el Metro, viviendas y vialidades

Numerosos vehículos se encuentran atrapados en una avenida completamente inundada bajo un cielo nublado, evidenciando los estragos de fuertes lluvias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El miércoles, el agua ingresó al estacionamiento subterráneo de la Cámara de Diputados a través de la rampa de ingreso y las coladeras del basamento, al rebasar la red de drenaje. La estación San Lázaro de las líneas 1 y B del Metro también sufrió inundaciones por fallas en el sistema de desagüe.

En Azcapotzalco, 18 viviendas de la Cerrada Emiliano Zapata, colonia Santiago Atzacoalco, registraron niveles de agua de hasta 80 centímetros. En Gustavo A. Madero, 10 casas y dos negocios de la colonia San Juan de Aragón VI Sección fueron afectados con entre siete y ocho centímetros de agua en su interior.

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El martes 7, la zona sur concentró los peores encharcamientos sobre Avenida Revolución, Patriotismo y Periférico, en los tramos que atraviesan Benito Juárez, Álvaro Obregón y Coyoacán. Ese día, la SGIRPC escaló la alerta a Naranja en dos demarcaciones.

Peligros y recomendaciones oficiales

La SGIRPC advierte sobre lluvias que pueden generar encharcamientos y corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como caída de ramas, árboles y lonas.

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Las autoridades recomiendan retirar la basura de las coladeras dentro y fuera del hogar, cerrar puertas y ventanas, y no cruzar avenidas con corrientes de agua. Quienes deban salir deben portar paraguas o impermeable.

Para reportar emergencias, la SGIRPC habilitó las líneas 911 y 55-5683-2222.