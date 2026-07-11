México

¡Que viva el rock & roll! El Tri vuelve a los escenarios este mes, con concierto de 56 aniversario: fecha, disponibilidad y horario

El 25 de julio, Ciudad de México recibirá a El Tri con un recital de grandes éxitos. El evento inicia a las 21:00 horas y la estación Velódromo del Metro es la más cercana al recinto

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El Tri – Alex Lora – Adictos al rocanrol – Perú – entretenimiento – 12 febrero
Tras convocar a 65 mil personas en Ciudad de México, El Tri continúa su gira internacional y alista en Lima una fecha clave del tour conmemorativo. (Facebook / El Tri Oficial)

Alex Lora celebra 56 años de carrera y, al mismo tiempo, renueva votos con Chela tras 46 años de matrimonio con espectacular concierto en CDMX. El Tri se presenta el 25 de julio en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México con su Tour Adicto al Rocanrol, el concierto con el que

Los boletos en Ticketmaster van de $620 a $2,604 pesos, aún con disponibilidad.

Tijuana abre el mes: El Tri toca esta noche

Antes de llegar a la capital, la banda tiene una parada esta noche en Tijuana. El show arranca a las 21:00 horas en el Audiorama El Trompo (Libramiento los Insurgentes, Río 3ra. Etapa), con entradas desde $272 pesos en General de Pie hasta $1,150 pesos en VIP Butaca, más cargos por servicio.

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Los boletos se consiguen directamente con el recinto. Más información en el Facebook de El Trompo o al teléfono (664) 634-3476.

Alex Lora
(FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

CDMX, 25 de julio: fecha, horario y cómo llegar al Palacio de los Deportes

El Tri llega al Palacio de los Deportes (Añil 667, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco) el 25 de julio a las 21:00 horas. El recinto se ubica a una cuadra de la estación Velódromo de la Línea 9 del Metro.

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El show está pensado como un repaso de grandes éxitos, con un repertorio orientado al público que sigue a la banda desde hace décadas.

Boletos: precios y disponibilidad en Ticketmaster

Los boletos para la fecha en la Ciudad de México se venden en Ticketmaster. El precio más accesible parte de $620 pesos, mientras que la opción más cara llega a $2,604 pesos.

La disponibilidad es escasa. En plataformas de reventa, el precio de entrada ya supera los USD 360 por boleto y al menos un sitio reporta agotamiento total, aunque con posibilidad de liberación de lugares adicionales.

León, el siguiente destino: Rockstar Fest el 31 de octubre

El 1 de julio, Alex Lora confirmó la participación de El Tri en el Rockstar Fest Vol. 3 en León, Guanajuato. El festival se realizará el 31 de octubre en la Velaria de la Feria, con boletos desde $700 hasta $14,800 pesos según la zona.

Las entradas se adquieren en sucursales de Rockstar Burger o en línea a través de Rockstar Ticket.

La bioserie que Alex Lora y Chela ya tienen en mente

En paralelo a la gira, la pareja adelantó en Venga la Alegría su intención de producir una bioserie sobre la historia de El Tri. El proyecto tomaría como punto de partida el Festival Rock y Ruedas de Avándaro de 1971, donde Lora y Chela se conocieron.

“En el 71 que nos conocimos, que fue en el Festival de Avándaro y que donde la verdad nació toda esta historia de amor y de trabajo y de rocanrol y todo, la verdad sí es una historia que se tiene que contar”, dijo Chela a ese programa.

Para interpretarlo en su etapa actual, Alex Lora mencionó al actor César Bono como opción. “Siempre me han dicho que si soy el maestro César Bono, por la voz y por la horma. Entonces, el maestro Bono, pues podría ser el Alex Lora ya de esta época”, señaló el músico.

El Tri – Alex Lora – Adictos al rocanrol – Perú – entretenimiento – 12 febrero
Con 56 años de carrera, El Tri regresa a Lima con un repertorio que reúne himnos del rock en español y celebra una historia que marcó generaciones. (Facebook / El Tri Oficial)

Una boda en el escenario: la renovación de votos número 13

El 25 de julio no solo será una noche de rock. Alex Lora y Chela Lora renovarán sus votos matrimoniales en pleno escenario del Palacio de los Deportes, ante miles de fanáticos, en lo que será su decimotercera ceremonia desde que se casaron en 1980.

La celebración será oficiada por el monseñor Darío Monroy, sacerdote que ha acompañado a la pareja en varias de sus renovaciones anteriores. Lora explicó que la idea surgió al recordar a Sly Stone, quien se casó en el Madison Square Garden en 1974 durante un concierto. “Que alguien renueve votos o se case en la tocada, yo creo que será la primera vez” en la historia del rock mexicano, dijo el músico a Venga la Alegría.

“A pesar de los chismes, las envidias, la satanización, la prohibición, todo lo que hemos tenido que sobrevivir para seguir adelante, aquí seguimos tan frescos como hace 55 años”, añadió Lora.

El setlist y el cierre europeo de la gira

El repertorio del 25 de julio reunirá clásicos de distintas etapas de la banda: Triste Canción, Las Piedras Rodantes, Niño Sin Amor, Pobre Soñador, Metro Balderas y Cuando tú no estás forman parte del setlist previsto, según información del sitio Stadibox y del portal El Club del Rock.

La gira Adicto al Rocanrol arrancó el 12 de octubre de 2025 en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México con la Orquesta Filarmónica Esperanza Azteca, y cerrará el 12 de octubre de 2026 en Barcelona, como parte de una travesía europea de 11 ciudades que coincidirá con el aniversario de la primera presentación de Lora, ocurrida ese mismo día de 1968.

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