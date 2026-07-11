La Selección Nacional se despidió del Mundial 2026 en 8vos. REUTERS/Paul Childs

Se cumplirá una semana de la eliminación de la Selección Mexicana de Futbol del Mundial 2026, no obstante, las felicitaciones al Tricolor siguen de pie, ahora tocó el turno de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

En una conmovedora filmación, la dependencia del gobierno federal compartió un discurso de agradecimiento dirigido a la delegación mexicana, por su heroica participación y muestra ejemplar en la Copa de la FIFA celebrada en nuestro país.

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El mensaje de la Defensa Nacional no sólo resalta el gran espectáculo deportivo, sino que la selección ayudó a recordar los valores primordiales a la sociedad mexicana, tales como la fortaleza, la lucha, la disciplina y la unión entre hermanos de una misma nación.

Además, enfatizan la inclusión en el equipo Tricolor, pues simbolizan que en México cabemos todos, desde quienes defienden con orgullo, quienes anotan goles hasta quienes cuidan la convivencia familiar.

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Inclusive, se destaca que el juego más importante no es simplemente donde participan once jugadores, sino millones que trabajan todos los días para mejorar las calles, las escuelas y todas las comunidades del país.

Abarrotaron el inmueble contra Inglaterra. REUTERS/Henry Romero

Cada que la Selección de México hace feliz a millones de personas tras jugar en un Mundial, se olvida de todo lo malo que ocurre en los 32 estados de la República, más de uno se abraza al mismo tiempo y refleja que todos tenemos la mejor solución para cambiar la ideología de los demás países.

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Por eso, la SEDENA motiva a la ciudadanía a mantenerse unida, con actitud positiva y sonriente para que nada los detenga y sigan construyendo un México mejor, tal como acaba de ocurrir durante la actuación del Tricolor en la Copa del Mundo 2026.

Mensaje de la Sedena

Miles de personas con banderas mexicanas y camisetas verdes se congregan en el Ángel tras triunfo de México (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Gracias, Selección Mexicana, porque no solamente nos diste un gran mundial, nos diste un gran ejemplo. Nos recordaste que somos un pueblo de lucha, de fortaleza, de disciplina, de unión", comienza la oratoria de la Secretaría de Defensa Nacional.

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“Gracias, Selección de México, porque nos demostraste una vez más que en tu alineación cabemos todos. Los que defienden con orgullo, los que meten goles y lo celebran, los que unen, los que cuidan".

“Gracias a todos los mexicanos por enseñarnos de nuevo que el partido más importante se juega todos los días: en la calle, en el campo, en la escuela, en cada rincón del país, que no solo somos once jugadores, somos millones”.

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“En esta gran cancha llamada México, jugamos de frente y con una sonrisa. Cuando estamos unidos, no hay nada que nos detenga. Porque siempre habrá motivos para actuar. La respuesta está en nuestras manos. Y si sí, todos juntos seguimos haciendo un México mejor. Gracias, México“, termina el video de la SEDENA.

Jugadores de la selección agradecen al público mexicano

Jugadores de la Selección agradecen a los incondicionales por animar hasta el último instante.

El equipo Tricolor transmitió un mensaje de gratitud, cercanía y orgullo a la afición durante el Mundial 2026. Tras su eliminación en 8vos de final ante Inglaterra, los jugadores difundieron un video en redes sociales agradeciendo el apoyo de los incondicionales.

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Frases como “Gracias por acompañarnos”, “Gracias por ser nuestra fuerza” y “Gracias por estar con nosotros” iluminaron los corazones de la afición, que continúa ovacionando a los futbolistas mexicanos por su actuación en el torneo internacional.

Guillermo Ochoa, Armando González, Erik Lira, Roberto Alvarado, Julián Quiñones, Raúl Rangel, Raúl Jiménez, Álvaro Fidalgo, Luis Romo, Israel Reyes, Orbelín Pineda, Santiago Giménez, César Huerta, Luis Chávez, Brian Gutiérrez, Obed Vargas, Johan Vázquez, Jesús Gallardo ,Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Carlos Acevedo, Alexis Vega, César Montes, Mateo Chávez, Guillermo Martínez y Gilberto Mora participan en el video que ya tiene miles de likes en redes sociales.

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