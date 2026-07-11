Esto es lo que necesita la Selección Mexicana para obtener su pase a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028

Se espera que figuras como Gilberto Mora y Obed Vargas lideren al equipo hacia la justa olímpica. (X/ @miseleccionsubs)

El camino de cara a la clasificación a Los Ángeles 2028 para la Selección Mexicana Sub-20 inicia luego de haber albergado la Copa del Mundo 2026 en nuestro país. Con antecedentes de un oro y un bronce, el Tri está obligado a ser protagonista en la disciplina de futbol en los próximos Juegos Olímpicos, por lo que en Infobae México te decimos qué necesitan para obtener su pase.

El futuro del equipo nacional dependerá de que alcance la final del Campeonato Sub-20 de Concacaf, que arrancará en dos semanas. Antes, el equipo también buscará asegurar su lugar en la Copa del Mundo Sub-20 de 2027, por lo que cuenta con múltiples oportunidades para asegurar su participación.

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La cercanía con el país podría beneficiar a los competidores aztecas. (Los-Angeles-2028)

¿Cuál es el camino del Tricolor?

La Selección Mexicana Sub-20 iniciará el torneo con un doble objetivo: obtener el boleto al Mundial de la categoría y mantenerse en la pelea por los Juegos Olímpicos. Para clasificar a la Copa del Mundo le bastará con llegar a semifinales; para ir a Los Ángeles 2028 necesitará meterse a la final.

La ruta es distinta para cada competencia. Para obtener el pase al Mundial Sub-20 de 2027, que se jugará en Azerbaiyán y Uzbekistán, al conjunto dirigido por Alex Diego le bastará con alcanzar las semifinales, ya que los cuatro equipos que lleguen a esa fase obtendrán su clasificación.

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La exigencia aumenta en la carrera olímpica. Estados Unidos ya tiene asegurada su presencia por ser país anfitrión, por lo que México necesitará llegar al partido por el título para seguir con opciones de disputar Los Ángeles 2028.

El equipo tendrá la oportunidad de sumarse a la lista de medallistas. (X/ @miseleccionsubs)

El grupo y el calendario de México

El Tricolor quedó ubicado en el Grupo B junto a Costa Rica, Guatemala y Antigua y Barbuda.

Su debut será el 24 de julio ante Antigua y Barbuda. Después enfrentará a Costa Rica el 27 de julio y cerrará la fase de grupos el 30 de julio frente a Guatemala.

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Los dos primeros lugares de cada grupo avanzarán a los cuartos de final. También lo harán los dos mejores terceros.

Qué pasa en la fase final

A partir de los cuartos de final comenzará la etapa de eliminación directa. Ahí México buscará primero asegurar su lugar en el Mundial Sub-20 de 2027.

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Después intentará dar el paso que lo lleve a la final del torneo. Solo con ese resultado mantendrá viva la posibilidad de clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El equipo tricolor mantiene el objetivo claro en busca de su pase a los olímpicos. (TW @miseleccionsubs)

Los Ángeles 2028: inicia la cuenta regresiva

Tras años de planificación, los detalles clave para la edición número 34 de los Juegos Olímpicos de Verano están completamente definidos. La mítica “Ciudad de las Estrellas” se prepara para transformarse, por tercera vez en su historia (tras las ediciones de 1932 y 1984), en el epicentro del deporte mundial con una propuesta enfocada en la sostenibilidad y la innovación.

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Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 (LA28) se celebrarán oficialmente del 14 al 30 de julio de 2028. Posteriormente, la ciudad albergará los Juegos Paralímpicos, programados del 15 al 27 de agosto del mismo año. En total, serán 16 días de intensa actividad donde se disputarán 353 eventos en 36 disciplinas deportivas diferentes.

Sedes: una revolución sin construcciones nuevas

Bajo el lema de sostenibilidad “trabajar con lo que ya existe”, LA28 hará historia al convertirse en la primera edición en 80 años que no construirá ninguna instalación permanente nueva. Toda la infraestructura será en estadios ya existentes o estructuras temporales.

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Las actividades se organizarán principalmente a través de un sistema de “Parques Deportivos” divididos en zonas clave:

Zona Centro (DTLA): El LA Convention Center recibirá disciplinas como esgrima, judo y taekwondo; el boxeo se repartirá en recintos aledaños y el béisbol se jugará en el icónico Dodger Stadium .

Zona de Exposición (Exposition Park): El histórico Los Angeles Memorial Coliseum volverá a lucir sus mejores galas para el atletismo y las ceremonias de clausura, convirtiéndose en el primer estadio del mundo en albergar tres Olimpiadas distintas.

Zona Inglewood: El imponente SoFi Stadium (renombrado temporalmente como 2028 Stadium ) adaptará su interior para albergar las competencias de natación y parte de la Ceremonia de Apertura, mientras que el Intuit Dome recibirá el baloncesto.

Zona Long Beach: Albergará la mayor cantidad de deportes fuera del núcleo de la ciudad, incluyendo balonmano, voleibol de playa, natación artística y remo en su canal marino.

Sedes extendidas: Para optimizar recursos, algunas disciplinas se moverán fuera de California; el sóftbol y el canotaje slalom se disputarán en las avanzadas instalaciones de Oklahoma City.

El número '2028' se refleja en el cristal frente al icónico Coliseo Memorial de Los Ángeles, sede de los próximos Juegos Olímpicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo nuevo que traerán los Olímpicos

La edición de Los Ángeles 2028 destaca no solo por su geografía, sino también por sus cambios en el programa deportivo y su logística de hospitalidad:

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El Comité Olímpico Internacional (COI) confirmó la inclusión de disciplinas de fuerte arraigo americano y gran atractivo juvenil. Los Ángeles verá el debut olímpico del Flag Football (fútbol bandera) y el Squash, además del regreso del Béisbol/Sóftbol, el Lacrosse y el Cricket.

Villa Olímpica Universitaria: En lugar de edificar departamentos que saturen el mercado inmobiliario, los atletas residirán en los campus de la UCLA (Universidad de California en Los Ángeles), aprovechando sus residencias de primer nivel y comedores de alto rendimiento.

Boletos y accesibilidad: Tras el éxito en el registro de fases tempranas, la organización ha anunciado que los siguientes bloques de venta general se abrirán de forma escalonada, buscando que más de un millón de personas puedan acceder a tarifas accesibles en la diversidad de deportes.

Movilidad urbana: El comité organizador trabaja a contrarreloj de la mano con el sistema de transporte Metro de LA para activar el plan “Transit First”, buscando que los millones de asistentes se trasladen estrictamente en trenes ligeros y autobuses eléctricos para evitar el colapso vial de la urbe californiana.