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Quién es Julio Mayoral, el promotor del Verano Fest que fue atacado por sicarios en Mexicali

El empresario fue atacado con al menos 15 disparos cuando llegaba a su domicilio; los agresores escaparon en una camioneta Honda Pilot

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Primer plano de una cinta amarilla que dice "PELIGRO: NO PASAR" y "CINTA DE PRECAUCIÓN", con policías mexicanos desenfocados detrás.
Agentes de policía mexicanos se observan detrás de una cinta de precaución que indica un área restringida, en un día histórico para el país al registrar el menor número de homicidios en una década. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Julio César Mayoral Carrillo, promotor del fallido Verano Fest en Mexicali, recibió al menos 15 disparos de arma de fuego la tarde de ayer en la colonia Popular 6 de Enero. Los responsables huyeron inmediatamente en una camioneta Honda Pilot de color oscuro, sin que, hasta el momento, se haya reportado su captura.

Según los primeros informes, el empresario de 46 años y originario de Caborca, Sonora, fue interceptado alrededor de las 18:26 horas en la intersección de las calles Lago de Chalco y Lago de Camécuaro. El ataque ocurrió en una zona residencial ubicada en el poniente de Mexicali.

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En ese instante, Mayoral conducía un BMW 430i con placas de California y trataba de ingresar a un domicilio particular en las inmediaciones del fraccionamiento Jardines de Lago. Su intento de acceder a la vivienda coincidió con la llegada de los agresores, quienes abrieron fuego sin mediar palabra.

El ataque y las primeras diligencias

Dos sicarios encapuchados descendieron de la Honda Pilot y abrieron fuego directamente contra el empresario. Las autoridades hallaron 25 casquillos percutidos en la banqueta y en la cochera del inmueble, mientras que el BMW presentó orificios de bala en las puertas, el vidrio trasero y los costados.

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Cinta amarilla con la palabra 'PRECAUCIÓN' en negro cruzando una superficie de asfalto gris, delimitando un área.
Cinta de precaución amarilla con la palabra 'PRECAUCIÓN' en letras negras delimita una zona acordonada sobre asfalto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La víctima quedó tendida en el suelo con al menos tres impactos de proyectil en la espalda. Fueron sus hijastros quienes reportaron el ataque a la línea de emergencias, y los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali y la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para iniciar las indagatorias.

Un testigo en el lugar indicó a las autoridades que tres personas armadas abrieron fuego contra Mayoral. Un reporte adicional a la línea de emergencia señaló que otra persona fue vista alejarse del sitio a pie.

Mayoral fue trasladado a un hospital aún con signos vitales para recibir atención médica. Elementos de los tres niveles de gobierno desplegaron un operativo en la zona para dar con los responsables.

La deuda millonaria con el Ayuntamiento y el empresario

El ataque ocurre semanas después de que la alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante Martínez, informara públicamente que Mayoral adeuda al Ayuntamiento 1 millón 400 mil pesos por el contrato de arrendamiento de las instalaciones del Centro de Ferias, Eventos y Exposiciones (FEX). El contrato original ascendía a 2 millones 450 mil pesos.

Noche: operativo policial con vehículos del OIJ y agentes uniformados. Cinta de seguridad amarilla en primer plano, luces de patrullas rojas/azules sobre asfalto mojado.
Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y patrullas de la policía participan en un operativo nocturno en Costa Rica, con cinta de seguridad amarilla delimitando el área y luces de emergencia encendidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bajo ese acuerdo, el promotor se comprometió a presentar 12 artistas en el escenario Isla de las Estrellas y dos en el Palenque del FEX, para un total de 14 eventos en 12 fechas. Solo se realizaron tres de esas presentaciones antes de que el proyecto se cancelara de forma definitiva.

El Verano Fest arrancó el jueves 21 de mayo con escasa afluencia desde su primera jornada. La presidenta municipal atribuyó el fracaso a una mala organización y descartó que la cancelación tuviera origen en extorsión o cobro de piso: el público se desalentó desde el primer día, cuando las puertas abrieron cinco horas después de lo previsto.

Amenazas previas y líneas de investigación

Antes del ataque, Mayoral ya había recibido amenazas de muerte vinculadas a deudas económicas derivadas del fracaso del Verano Fest. De manera extraoficial, se señala que el empresario enfrentaba compromisos financieros considerables con distintos acreedores a raíz de la cancelación de los eventos.

Las autoridades investigan si esas deudas constituyen el móvil del ataque. Los motivos oficiales aún no se han confirmado.

Calle sombría con casquillos de bala dispersos sobre asfalto agrietado. Cinta amarilla "NO PASAR" al frente, y luces rojas y azules de patrulla al fondo.
Casquillos de bala yacen dispersos sobre el asfalto junto a una cinta policial de "No Pasar", mientras luces de una patrulla iluminan el sombrío entorno urbano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El perfil del promotor

Mayoral había cobrado notoriedad en Mexicali por su cercanía con el Ayuntamiento de la ciudad, precisamente a partir de la organización del Verano Fest. El evento, que se presentó como una apuesta de entretenimiento para el verano, terminó convertido en un foco de controversia pública tras las bajas ventas en taquilla y la cancelación de artistas desde la primera semana.

La contratación de los artistas y la renta del local al gobierno municipal figuran entre las pérdidas económicas que dejó el proyecto. El saldo final del festival fue de solo tres funciones realizadas de las 14 programadas.

La investigación permanece abierta. Las autoridades no han anunciado detenciones hasta el momento.

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