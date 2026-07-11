Excampeón del mundo Sub-17 con México revela cómo se escapaba de las concentraciones

El equipo dirigido por Raúl ‘Potro’ Gutiérrez celebró una de las mayores gestas del futbol mexicano, aunque su legado quedó lejos de lo esperado.

Las escapadas del CAR devolvieron a un importante futbolista sub-17 a las tendencias en redes sociales, luego de contar que esas salidas formaron parte de su etapa con las selecciones menores de México. El exjugador de la Selección Mexicana dijo que, durante algunas concentraciones, salió del Centro de Alto Rendimiento por las noches con ayuda de un guardia.

La anécdota surgió en el aniversario del título que México ganó en el Mundial Sub-17 de 2011, torneo en el que Jonathan Espericueta, exjugador de Tigres, también recibió el Balón de Plata. El exmediocampista habló de ese episodio durante su participación en el podcast Promesas Fallidas, donde repasó momentos de su proceso en el futbol formativo nacional.

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El futbolista nunca pudo dar el salto al primer equipo universitario. (Foto: Twitter / @LigaBBVAMX)

¿Qué sucedió en su concentración?

Espericueta relató que esas salidas ocurrieron cuando formaba parte de la Selección Sub-20 y ya era mayor de edad. Según explicó, hizo un acuerdo con uno de los vigilantes del complejo para poder salir de las instalaciones durante la noche, y dejó ver que no se trató de un caso aislado.

“Había hablado yo con un guardia del Centro de Alto Rendimiento y por ahí también me tocó una escapadita. Obviamente tuvo que haber muchos más que también lo hicieron, pero en mi caso me tocó esa bonita experiencia”, comentó para el podcast Promesas Fallidas.

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El exseleccionado también recordó que aprovechaba los días libres que daba el cuerpo técnico. Aunque los permisos concluían a las 8:00 de la noche, esperaba a que la mayoría de sus compañeros estuviera dormida para salir del CAR y regresar horas después, antes de que arrancaran las actividades del plantel.

Entre los pasajes que mencionó, señaló una ocasión en la que volvió cerca de las cinco de la mañana. Pese a eso, afirmó que poco después ya estaba en el desayuno y listo para entrenar con normalidad junto con el resto del equipo.

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En esa misma conversación, el exfutbolista aceptó que este tipo de relatos puede incomodar a algunas personas vinculadas con su trayectoria. Aun así, sostuvo que su intención es contar lo que vivió durante su carrera y mostrar una parte menos visible del entorno del futbol.

“Hay gente que le molesta que les cuente lo que yo viví, pero yo les cuento para que sepan que en el mundo del futbol hay otras cosas, que no todo es cien por ciento así”, expresó.

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Durante ese torneo se posicionó como una de las piezas clave del 'Potro' Gutiérrez para conseguir el título. (Foto: Rodolfo Angulo/Cuartoscuro)

México y su segundo campeonato mundial

El 10 de julio de 2011 quedó grabado con letras de oro en la historia del fútbol mexicano. Aquella tarde, ante un Estadio Azteca pletórico con más de 100 mil almas, la Selección Mexicana Sub-17 dirigida por Raúl “El Potro” Gutiérrez se coronó campeona del mundo tras vencer 2-0 a Uruguay, completando un torneo perfecto con siete victorias en siete partidos.

Fase de Grupos: el despertar de la ilusión

Ubicado en el Grupo A, el conjunto azteca tuvo como sede la ciudad de Morelia, Michoacán, donde la comunión con la afición comenzó a forjar el espíritu del equipo.

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México 3-1 Corea del Norte: El debut llenó de nerviosismo el Estadio Morelos, pero un autogol norcoreano y los tantos de Jorge Espericueta y Kevin Escamilla aseguraron los primeros tres puntos.

México 2-1 Jamaica: En un partido físico y cerrado, los caribeños sorprendieron anotando primero. Sin embargo, la reacción mexicana llegó gracias a los goles de Carlos Fierro y Giovani Casillas para darle la vuelta al marcador.

México 3-2 Países Bajos: El duelo más complejo de la primera fase. En un ida y vuelta espectacular, las anotaciones de Casillas, Fierro y un gol de Arturo González en los últimos minutos le dieron al Tri el liderato perfecto del grupo.

El liderazgo de Raúl Gutiérrez fue clave para conseguir la copa en casa. (Foto: Rodolfo Angulo/ Cuartoscuro)

Fase Eliminatoria: drama, sangre y chilenas épicas

La fase de matar o morir se mudó a Pachuca y Torreón, entregando los capítulos más dramáticos y recordados de todo el certamen.

Octavos de Final: México 2-0 Panamá

En el Estadio Hidalgo, México impuso condiciones ante un cuadro canalero muy ordenado. Carlos Fierro abrió la cuenta en el primer tiempo y el defensa Marco Bueno selló el pase a la siguiente ronda en la recta final del partido.

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Cuartos de Final: México 2-1 Francia

Los galos, que contaban en sus filas con figuras emergentes como Aymeric Laporte, representaron una prueba de fuego. Kevin Escamilla adelantó tempranamente al Tri y Carlos Fierro aumentó la ventaja. Aunque Francia descontó, la zaga mexicana aguantó la presión para avanzar a semifinales.

Semifinales: México 3-2 Alemania (La noche de los milagros)

Considerado uno de los partidos más emotivos en la historia de las selecciones nacionales. En Torreón, el partido estaba empatado 2-2 tras un gol olímpico de Jorge Espericueta. Minutos antes, el delantero Julio Gómez sufrió una impactante herida en la cabeza tras chocar con un rival, quedando ensangrentado y vendado.

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Con el cambio de jugadores agotado, Gómez regresó a la cancha por puro orgullo. Al minuto 90, tras un tiro de esquina, el “Momia” conectó una espectacular chilena que se incrustó en las redes alemanas, desatando la locura nacional y firmando el pase a la final.

Ese gol marcó una generación de futbolistas que en pudieron llegar más lejos. (Foto: Twitter)

La Gran Final: el coloso de Santa Úrsula a sus pies

El 10 de julio, el Estadio Azteca lució un lleno imponente para presenciar el duelo definitivo ante la siempre combativa selección de Uruguay. Al minuto 31, el capitán Antonio “Pollo” Briseño desató el primer grito de gol al rematar dentro del área tras un recentro de cabeza. Uruguay estrelló dos balones en los postes, manteniendo el drama a tope durante todo el segundo tiempo.

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Fue hasta el minuto 92, en un contragolpe fulminante, cuando Giovani Casillas cruzó su disparo para el 2-0 definitivo. El silbatazo final decretó el segundo título mundial Sub-17 para México, consagrando a una plantilla de jóvenes que demostraron que, con mentalidad y buen fútbol, se puede conquistar el mundo en casa.