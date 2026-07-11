¿Cómo se dice “Y si sí” en noruego? La frase con la que México apoyará a Haaland ante Inglaterra en el Mundial 2026

La afición mexicana cambió los colores del Tri por los de Noruega y las redes sociales ya tienen una nueva expresión favorita.

La eliminación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 no apagó la pasión de los aficionados por el torneo. Luego de la derrota por 3-2 ante Inglaterra en los octavos de final, miles de seguidores encontraron un nuevo equipo al que respaldar: Noruega, selección encabezada por el goleador Erling Haaland.

En los días previos al duelo entre noruegos e ingleses por un boleto a las semifinales, las redes sociales se llenaron de publicaciones donde aficionados mexicanos expresaron su apoyo al conjunto escandinavo. Entre memes, imágenes y mensajes de aliento, una pregunta comenzó a repetirse constantemente: ¿cómo se dice “Y si sí” en noruego?

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En apoyo a Noruega de Erling Haaland, usuarios y creadores de contenido mexicanos mostraron como se dice la popular frase en noruego para apoyar al equipo vikingo.

La frase se convirtió en una de las más representativas para la afición mexicana durante la Copa del Mundo, al reflejar la ilusión de conseguir un resultado que parecía complicado. Ahora, ese mismo sentimiento ha sido trasladado a Noruega con la esperanza de que el equipo de Haaland elimine al conjunto inglés.

¡Así se dice el ‘Y si sí’ en noruego!

(X/ErlingHaaland)

La expresión más cercana en el idioma noruego es “Hva om så?”, una frase que puede interpretarse como “¿Y si sí?” o “¿Y qué tal si sí?”, utilizada para transmitir optimismo y mantener la esperanza cuando el panorama luce complicado.

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Para quienes quieran aprender a pronunciarla correctamente antes del partido, basta con escribir “Hva om så” en Google Traductor y utilizar la opción de audio, donde es posible escuchar la pronunciación realizada por un hablante nativo.

El apoyo de la afición mexicana hacia Noruega no surgió únicamente por la rivalidad deportiva con Inglaterra tras eliminar al Tricolor. Durante el Mundial, Erling Haaland también conquistó a miles de seguidores gracias a su cercanía con los aficionados, su personalidad y los múltiples videos que protagonizó durante su estancia en la justa mundialista.

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Ese carisma, combinado con su extraordinario rendimiento dentro del terreno de juego, provocó que el atacante escandinavo se convirtiera en uno de los futbolistas más populares del campeonato, incluso entre quienes normalmente no siguen de cerca al futbol europeo.

En lo deportivo, el delantero llega al compromiso frente a Inglaterra atravesando uno de los mejores momentos de su carrera. Hasta antes del inicio de los Cuartos de Final comparte el liderato de goleo del Mundial junto con Lionel Messi y Kylian Mbappé, por lo que el encuentro también será determinante en la carrera por conquistar la Bota de Oro del torneo.

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Así está la tabla de goleadores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fuera de la cancha, Haaland también domina la conversación digital. Su nombre aparece constantemente entre las principales tendencias gracias a los memes, fotografías, campañas publicitarias y publicaciones creadas por aficionados y marcas que decidieron apoyar a Noruega después de la eliminación de México.

La llamada “Haalandmanía” incluso ha provocado que muchos usuarios cambien temporalmente sus fotografías de perfil por imágenes del delantero o utilicen frases en noruego para mostrar su respaldo al conjunto europeo.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Brazil v Norway - New York New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 5, 2026 Norway's Erling Haaland with teammates celebrate after the match as Norway qualify for the quarter finals of the World Cup REUTERS/Dylan Martinez

Ahora, la esperanza de miles de mexicanos se resume en tres palabras: “Hva om så?”. Con ellas esperan que Noruega logre una victoria histórica sobre Inglaterra y continúe su camino rumbo al título del Mundial 2026.

El partido entre Noruega e Inglaterra se disputará este sábado a las 15:00 horas, tiempo del centro de México. El encuentro podrá seguirse en televisión abierta por Canal 5 de TUDN y Azteca 7, además de la plataforma ViX Premium, donde estará disponible para quienes cuenten con el pase mundialista.

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Para muchos aficionados mexicanos, la aventura del Tricolor terminó hace unos días. Sin embargo, el sueño mundialista continúa ahora vestido de rojo, azul y blanco, acompañado por una frase que ya cruzó el océano y que podría convertirse en el grito de aliento más inesperado del torneo: “Hva om så?”.