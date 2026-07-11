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Policía de CDMX detiene al agresor que atacaba peatones en Iztacalco tras hacerse viral un video

La detención ocurrió tras un asalto con cuchillo en la colonia Agrícola Oriental, por lo que el caso será investigado por el Ministerio Público

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Policía de CDMX detienen a agresor de peatones tras video viral en Iztacalco. Crédito: Especial
Policía de CDMX detienen a agresor de peatones tras video viral en Iztacalco. Crédito: Especial

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México logró la detención de Bryan Emanuel, de 28 años, luego de que se difundiera en redes sociales un video donde se le observa atacando a transeúntes en la alcaldía Iztacalco. La difusión de estas imágenes generó una rápida reacción por parte de las autoridades y aumentó la presión social para dar con el responsable.

Según los reportes oficiales, la captura ocurrió sobre la avenida Sur 20, en la colonia Agrícola Oriental, justo cuando el sospechoso escapaba tras amagar con un cuchillo a un peatón para despojarlo de dinero. El incidente permitió a los agentes identificarlo de inmediato, ya que sus características físicas coincidían con las del individuo captado en los videos virales.

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La detención no derivó de un operativo especial ni de una investigación de largo plazo. Los uniformados patrullaban la zona de manera rutinaria y, al recibir la alerta del asalto, actuaron con rapidez para interceptar al sospechoso.

El asalto que precipitó la captura

Un ciudadano de 29 años detuvo a los uniformados sobre la avenida Sur 20 para señalar a un hombre que se alejaba a pie a toda velocidad. La víctima explicó que el sujeto la había amenazado con un cuchillo para despojarla de dinero en efectivo momentos antes.

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX desplegó un operativo en siete alcaldías de la capital. (X/@SSC_CDMX)
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX desplegó un operativo en siete alcaldías de la capital. (X/@SSC_CDMX)

Los oficiales persiguieron al sospechoso y le dieron alcance. En la revisión preventiva le hallaron una navaja metálica y recuperaron el dinero que el denunciante reconoció como suyo.

El video que encendió la alerta vecinal

Días antes de la detención, el periodista Carlos Jiménez difundió imágenes que mostraban a un hombre golpear con un objeto a transeúntes en calles de la colonia Agrícola Oriental, sin motivo aparente. Las grabaciones generaron alarma entre los vecinos y presión sobre las autoridades para identificar al agresor.

Jesús Eduardo López, de 68 años, fue una de las víctimas captadas en esos videos. Relató que caminaba hacia el Metrobús a las 9 de la mañana cuando el agresor le propinó un golpe que lo hizo sangrar. Intentó levantarse en dos ocasiones y no pudo.

López ya presentó una denuncia formal por lesiones ante el Ministerio Público. No obstante, busca que la causa se reclasifique como intento de homicidio por la gravedad del ataque.

Reforzamiento de seguridad en alcaldía Venustiano Carranza CDMX - Seguridad
Foto: SSC

El trabajo de inteligencia previo

Tras la circulación del video, la SSC inició un análisis de las cámaras del sistema de videovigilancia instaladas en la zona. Los agentes también sostuvieron reuniones con vecinos para recopilar información sobre las características físicas y la vestimenta del sospechoso.

Con ese perfil construido, la corporación reforzó los patrullajes preventivos en la colonia Agrícola Oriental. Ese despliegue fue el que colocó a los oficiales en el lugar exacto donde Bryan Emanuel cometió el asalto con arma blanca.

La coincidencia que selló el caso

Al dar alcance al sospechoso del robo, los agentes advirtieron que sus rasgos físicos y su ropa coincidían con los del hombre buscado por las agresiones a peatones. La confluencia de ambas investigaciones en una sola persona permitió resolver los dos casos de forma simultánea.

Bryan Emanuel quedó a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente. La autoridad ministerial definirá su situación jurídica y conducirá las investigaciones para determinar su responsabilidad en las agresiones físicas a transeúntes, además del robo con violencia.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX desplegó un operativo en siete alcaldías de la capital. (X/@SSC_CDMX)
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX desplegó un operativo en siete alcaldías de la capital. (X/@SSC_CDMX)

Qué sigue para el detenido

El Ministerio Público analizará si los elementos recabados —el video viral, los testimonios de vecinos, la navaja asegurada y el dinero recuperado— son suficientes para formalizar cargos por ambos ilícitos. La denuncia de Jesús Eduardo López, quien exige la reclasificación del delito, también forma parte del expediente en construcción.

La SSC informó los detalles del caso a través de un comunicado oficial. La corporación no precisó cuántas víctimas adicionales habrían sido agredidas por Bryan Emanuel antes de su arresto, aunque los videos difundidos en redes sociales mostraban más de un ataque.

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