Guillermo Ochoa emociona a la afición con un mensaje que apunta el final de su historia con la Selección Mexicana

Mexico's goalkeeper #13 Guillermo Ochoa reacts after losing the 2026 World Cup round of 16 football match between Mexico and England at the Mexico City Stadium in Mexico City on July 5, 2026. (Photo by CARL DE SOUZA / AFP)

El Mundial 2026 dejó uno de los momentos más emotivos para el futbol mexicano fuera de la cancha. Después de la eliminación de la Selección Mexicana frente a Inglaterra en los octavos de final, Guillermo Ochoa recurrió a sus redes sociales para compartir un mensaje que muchos interpretaron como la despedida definitiva de su etapa con el Tricolor.

El histórico guardameta eligió el escenario donde comenzó a construir su leyenda: el Estadio Azteca. Ya sin aficionados en las tribunas y con el inmueble completamente en silencio, el arquero recorrió el terreno de juego mientras era captado en una serie de fotografías que acompañaron una publicación cargada de simbolismo.

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Sin mencionar de manera explícita la palabra retiro, el experimentado futbolista dejó un mensaje que rápidamente provocó miles de reacciones entre aficionados, excompañeros y figuras del futbol mexicano.

El arquero de seis Copas del Mundo compartió un mensaje cargado de nostalgia que encendió las especulaciones sobre su retiro de la Selección.

“Las luces se apagan. La gente se va. El césped queda igual. Pero hay noches que se quedan para siempre. Gracias por caminar este camino conmigo”, escribió.

Las palabras fueron suficientes para que la afición interpretara el momento como el cierre de una de las carreras más importantes en la historia reciente de la Selección Mexicana.

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El Estadio Azteca tuvo un significado especial para Guillermo Ochoa desde el inicio de su trayectoria profesional. Fue ahí donde debutó como futbolista, donde vivió incontables partidos con la camiseta nacional y donde recibió algunos de los mayores reconocimientos de su carrera.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 Mexico's Guillermo Ochoa acknowledges fans after the match REUTERS/Raquel Cunha

Tras la derrota ante Inglaterra, el arquero volvió a ingresar al terreno de juego cuando las tribunas ya estaban vacías. Sin reflectores, sin himnos y sin el ruido habitual de un partido internacional, permaneció algunos minutos observando el césped que lo acompañó durante buena parte de su historia deportiva.

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La escena fue vista por muchos seguidores como una despedida silenciosa del lugar donde se convirtió en uno de los máximos referentes del futbol mexicano.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 Mexico's Guillermo Ochoa looks dejected after the match following their elimination from the World Cup REUTERS/Eloisa Sanchez

El legado de Ochoa también quedó marcado por sus participaciones mundialistas. Con la convocatoria para la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, el guardameta igualó un registro reservado para muy pocos futbolistas al integrar la lista de jugadores convocados a seis Copas del Mundo, compartiendo ese logro con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

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El arquero formó parte de las selecciones que disputaron Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Norteamérica 2026.

Soccer Football - World Cup - Round of 16 - Brazil vs Mexico - Samara Arena, Samara, Russia - July 2, 2018 Brazil's Neymar in action with Mexico's Rafael Marquez and Guillermo Ochoa REUTERS/David Gray

Aunque no tuvo actividad en las ediciones de 2006 y 2010, fue a partir de Brasil 2014 cuando comenzó a escribir algunos de los capítulos más memorables de su carrera internacional, gracias a actuaciones que lo colocaron entre los mejores porteros del torneo.

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Los números de Guillermo Ochoa en Copas del Mundo

Mundiales convocado: 6.

Torneos con participación: 4.

Partidos disputados: 12.

Porterías en cero: 4.

Goles recibidos: 11.

Último partido con México: 24 de junio de 2026 frente a Chequia.

Escenario de su despedida: Estadio Azteca.

Su actuación ante Neymar y compañía aún es tema de conversación.

La última vez que defendió la camiseta nacional fue precisamente ante Chequia, durante la fase de grupos del Mundial 2026. En aquel compromiso ingresó durante el segundo tiempo para recibir el reconocimiento de la afición presente en el Estadio Azteca, en una escena que terminó convirtiéndose en un homenaje a su trayectoria.

Aunque Guillermo Ochoa no ha anunciado oficialmente su retiro del futbol profesional, las señales sobre el final de su ciclo con la Selección Mexicana son cada vez más evidentes. Antes del inicio del Mundial ya había dejado una declaración que hoy adquiere un significado especial.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Czech Republic v Mexico - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 24, 2026 Mexico players throw Guillermo Ochoa in the air as they celebrate his first appearance in his sixth world cup REUTERS/Annegret Hilse

“No sé qué sería mi carrera sin la selección y ahora que termine, no le veo más sentido al futbol, no le veo más sentido a seguir jugando”.

Durante más de dos décadas, Memo Ochoa ocupó una de las posiciones con mayor presión dentro del futbol mexicano. Fue protagonista de noches inolvidables, recibió elogios y críticas por igual, pero siempre respondió bajo los tres postes defendiendo el escudo nacional. Su reciente publicación quizá no confirmó un retiro, pero sí marcó el cierre de una etapa que difícilmente será olvidada por varias generaciones de aficionados mexicanos.

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