Mujer embarazada es apuñalada durante intento de robo de celular en Venustiano Carranza

Una mujer embarazada enfrenta a una asaltante que intenta arrebatarle el bolso en Venustiano Carranza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tarde del 7 de julio, una agresión violenta sacudió la colonia Penitenciaría en la alcaldía Venustiano Carranza. Una mujer embarazada de dos meses, identificada como Brenda Orozco, resultó herida de gravedad tras un intento de asalto.

El ataque ocurrió en el cruce de la calle Alarcón y la avenida Ferrocarril. Según el periodista Carlos C4 Jiménez, Brenda se encontraba en el lugar porque pretendía vender su teléfono celular.

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De acuerdo con el reporte, Nayeli ‘N’, la presunta agresora, se aproximó con la intención de quitarle el dispositivo. Al notar la amenaza, Brenda intentó escapar del sitio.

En las imágenes difundidas por el comunicador, se observó a Nayeli caminando detrás de Brenda. En ese momento, la atacante extrajo una navaja de su bolsillo y aceleró el paso.

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La agresora embistió a la víctima y la apuñaló en repetidas ocasiones. El video mostró cómo Brenda intentó defenderse y lanzó algunos golpes en respuesta.

Una persona encapuchada intenta arrebatar el bolso a una mujer embarazada en una calle de Venustiano Carranza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pese a su resistencia, la víctima recibió heridas más graves en el abdomen. Una de las puñaladas comprometió la zona baja, agravando su estado de salud.

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Testigos alertaron a las autoridades y, en pocos minutos, acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana al lugar. Los policías del sector Congreso detuvieron a Nayeli ‘N’ y aseguraron el arma blanca utilizada en el ataque.

La víctima, quien además carecía de uno de sus riñones, fue trasladada de inmediato al hospital Balbuena. Su estado se reportó como delicado debido a las lesiones y a su embarazo.

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Las autoridades pusieron a la detenida a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación legal. La investigación se centró en el motivo del ataque y en la integridad física de Brenda.

Los elementos capitalinos estuvieron presentes en diversos puntos de alta afluencia. Crédito: SSC

El hecho generó preocupación entre los vecinos de la colonia Penitenciaría. Los residentes expresaron su inquietud por la seguridad y exigieron mayor vigilancia en la zona.

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El incidente subrayó la vulnerabilidad de las mujeres embarazadas ante hechos violentos. El riesgo se incrementó porque la víctima enfrentaba condiciones médicas preexistentes.

A raíz de lo ocurrido, especialistas recomendaron evitar transacciones de compraventa en la vía pública. Además, sugirieron notificar a familiares sobre la ubicación y, de ser posible, acudir acompañados a citas de este tipo.

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Otra recomendación fue utilizar espacios públicos bien iluminados y concurridos para cualquier intercambio. También aconsejaron priorizar la seguridad personal ante la entrega de objetos de valor.

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) vigilan la calle Álvaro Obregón en la Ciudad de México, con una patrulla estacionada y peatones transitando. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En caso de robo, las autoridades insistieron en no resistirse y priorizar la vida sobre los bienes materiales. Asimismo, consideraron fundamental acudir de inmediato a centros de salud ante cualquier herida, sobre todo en embarazadas.

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El ataque en la Venustiano Carranza evidenció la necesidad de reforzar la seguridad ciudadana. La colaboración entre vecinos y autoridades resultó clave para prevenir hechos similares en el futuro.

Percepción de inseguridad alcanza máximos históricos en 2025

La Ciudad de México experimentó uno de sus periodos más críticos en materia de seguridad durante el primer año de gobierno de Clara Brugada, con un repunte de ataques de alto impacto y un alarmante aumento de desapariciones, especialmente en zonas como el Ajusco. A pesar de los esfuerzos oficiales y la presencia de tecnología de vigilancia, el temor entre los habitantes creció, afectando la percepción de seguridad en la capital.

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En ese periodo, se registraron al menos 12 ataques de alto perfil que dejaron 17 muertos, entre ellos políticos, abogados y figuras públicas, además de cerca de 900 homicidios según cifras oficiales. Casos como el asesinato del abogado David Cohen Sacal y los homicidios de colaboradores cercanos a Brugada, Ximena Guzmán y José Muñoz, resaltaron la gravedad del problema, ya que en varios de estos crímenes las autoridades aún no esclarecieron el móvil ni capturaron a todos los responsables.

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizan labores de patrullaje en las calles de Tláhuac, Ciudad de México, como parte de los esfuerzos por mantener el orden y la seguridad pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana reflejó que el 63% de los habitantes de la CDMX consideraban inseguro vivir en la ciudad, con alcaldías como Iztapalapa y Gustavo A. Madero superando el 70%. En la mayoría de las demarcaciones, la percepción de inseguridad aumentó respecto al año anterior, haciendo patente el impacto de la violencia y la urgencia de acciones efectivas.