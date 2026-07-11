Detenidos por asesinato de dos mujeres y esposo de aspirante a la alcaldía en Yautepec, Morelos que veían partido México-Ecuador

Tres detenidos en Yautepec, Morelos por el aseinato de dos mujeres y el esposo de la aspirane morenista a la alcaldía durante la transmisión del partido México vs Ecuador Foto: Fiscalía Morelos

La Fiscalía de Morelos detuvo a tres presuntos implicados en la balacera ocurrida el 30 de junio en la cancha de usos múltiples de Rancho Nuevo, en Yautepec, un ataque que dejó tres personas muertas y nueve lesionadas durante una convivencia para ver el partido entre México y Ecuador, y que siguió bajo investigación para esclarecer si la agresión habría estado dirigida contra una aspirante de Morena a la alcaldía para 2027.

El saldo que se conoció tras el ataque fue de tres muertos y nueve lesionados. Entre las víctimas hubo decenas de familias y menores de edad que estaban en el lugar la noche del martes 30 de junio, cuando hombres armados irrumpieron y abrieron fuego contra los asistentes.

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Los detenidos fueron identificados como América Alejandra N, Eugenio N y Ulises N. Las órdenes de aprehensión fueron libradas por un juez después de las indagatorias realizadas por la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio.

Las autoridades informaron que la investigación se condujo bajo los criterios del Protocolo de Actuación con Perspectiva de Género para ese delito. También señalaron que las tres personas capturadas quedarían a disposición de la autoridad judicial, que definiría su situación jurídica.

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El video registra una convivencia en un espacio techado con mesas, sillas y asistentes, ubicado en Yautepec, Morelos. Este evento estaba organizado para ver el partido de fútbol entre México y Ecuador del Mundial 2026. Según reportes, un grupo armado irrumpió y abrió fuego, causando la muerte de tres personas y dejando nueve heridas, entre ellas el esposo de una precandidata. Este material constituye una cobertura de evento.

El operativo dejó un arma, droga y un vehículo asegurados

La captura se realizó en un operativo conjunto en el que participaron la SSPC Morelos, la Agencia de Investigación Criminal, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional. Durante esa movilización, las fuerzas de seguridad aseguraron un vehículo con reporte de procedencia ilícita.

En la misma acción también fueron decomisados un arma de fuego corta, cartuchos útiles, un cargador y varias dosis de droga. Esos indicios quedaron incorporados a la carpeta abierta por el ataque en Rancho Nuevo.

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La agresión ocurrió mientras un grupo de personas seguía la transmisión del encuentro de la Selección Mexicana contra Ecuador en una cancha de usos múltiples de esa comunidad de Yautepec. La reunión había sido organizada como una convivencia vecinal y terminó con disparos contra quienes se encontraban en el sitio.

La Coordinación General de Servicios Periciales realizó diligencias técnico-legales relacionadas con los cuerpos de dos mujeres y un hombre. Dos de las víctimas fueron localizadas en el lugar del ataque y la tercera murió en un hospital.

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Un recinto en Yautepec muestra el lugar del ataque armado que causó tres muertes, incluida la del esposo de una aspirante a la alcaldía. (X: Captura de pantalla)

Una de las líneas apuntó a una aspirante de Morena en Yautepec

Entre las personas heridas estuvo Sandra Fernández Gómez, identificada en los reportes iniciales como aspirante de Morena a la presidencia municipal de Yautepec para las elecciones de 2027. La mujer resultó gravemente herida durante la agresión.

Las primeras versiones señalaron que el ataque habría tenido como objetivo a Fernández Gómez, quien organizó la convivencia para observar el partido. Hasta ese momento, las autoridades no habían confirmado si alguna de las personas fallecidas correspondía a la aspirante.

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Uno de los muertos fue identificado como Miguel Tijera, esposo de Sandra Fernández Gómez y colaborador del diputado federal por Morelos Agustín Alonso. En otra parte de la información oficial también fue referido como asistente del legislador federal por Nueva Alianza.

Testigos indicaron que varios hombres armados llegaron al lugar y dispararon de forma indiscriminada contra la pareja y contra los asistentes. Después de las detonaciones, adultos y niños buscaron refugio para protegerse dentro y alrededor de la cancha.

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De acuerdo con los primeros reportes, el ataque armado habría tenido como objetivo a Sandra Fernández Gómez, identificada como aspirante de Morena a la presidencia municipal de Yautepec. (Facebook: Sandra Fernández)

La Fiscalía de Morelos sostuvo que las investigaciones continuarían hasta lograr el esclarecimiento total de los hechos. Esa línea incluyó la revisión del móvil del ataque, la participación de los detenidos y la posible intervención de más personas.

• La Fiscalía de Morelos detuvo a América Alejandra N, Eugenio N y Ulises N por su presunta participación en la balacera de Rancho Nuevo, Yautepec, ocurrida el 30 de junio.

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• El ataque dejó tres personas muertas y nueve lesionadas durante una convivencia para ver el partido México-Ecuador en una cancha de usos múltiples.

• Una de las líneas de investigación indicó que la agresión habría estado dirigida contra Sandra Fernández Gómez, aspirante de Morena a la alcaldía de Yautepec para 2027, quien resultó gravemente herida.

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