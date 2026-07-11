Julio César Chávez Jr. revela si le incomodó el beso en la boca que su papá le dio a Yolanda Andrade: esto dijo

(Instagram)

Julio César Chávez Jr. reaccionó al beso que su padre, Julio César Chávez, le dio en la boca a Yolanda Andrade.

El boxeador reconoció que este gesto no fue exclusivo con la conductora, sino que forma parte de una costumbre familiar que también lo incluye a él y que, desde su perspectiva, ha causado incomodidad en diversas etapas de su vida.

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El gesto con Yolanda Andrade, según Julio César Chávez Jr.

Durante un encuentro con la prensa transmitido por De Primera Mano, Chávez Jr. relató que su padre tiene la costumbre de besar a sus seres cercanos en la boca desde que era niño.

“Mi papá me da besos en la boca, me da besos en la boca a mí. A veces me siento raro, pero es su forma de ser”, explicó, y añadió que en ocasiones le daba vergüenza cuando estaba en la secundaria y sus amigos lo veían.

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Chávez Jr. explicó que su adicción incluyó tanto fármacos para bajar de peso y dormir como sustancias ilegales. (Captura de pantalla)

El pugilista subrayó que, pese a la polémica, en su familia este tipo de gestos se consideran normales y forman parte del cariño que su padre le demuestra a quienes aprecia.

Durante la conversación con la prensa, Chávez Jr. detalló que conoce a Yolanda Andrade desde la infancia y que su relación con el exboxeador es cercana.

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“Yolanda la conozco desde chiquito. Mi papá la quiere mucho y le deseamos lo mejor”, expresó. El hijo del campeón mundial aclaró que el beso que generó polémica no fue un hecho aislado, sino parte de una dinámica que se repite con otras personas cercanas a la familia.

La conversación ocurrió mientras el boxeador se encontraba en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde también mencionó que su abuela se encontraba delicada de salud y que su padre había viajado a Culiacán para estar con ella.

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El exboxeador se mostró conmovido junto a su amiga

Chávez Jr. habló sobre su recuperación y otros temas familiares

En el mismo encuentro con los medios, el boxeador compartió que lleva casi tres años limpio de drogas y alcohol.

“Ya tengo casi tres años bien, muy bien. Me siento muy contento, la verdad, pues la vida cambia”, afirmó. Destacó que siempre contó con el apoyo de su padre y de su familia en el proceso de recuperación.

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Además, el hijo del campeón fue cuestionado sobre su presunta vinculación con el crimen organizado y sobre la imposibilidad de ingresar a Estados Unidos.

Julio César Chávez Jr. regresará al boxeo, peleará en diciembre (AP Foto/Etienne Laurent, Archivo)

Chávez Jr. negó cualquier relación con actividades ilícitas y aseguró que sus ingresos provienen exclusivamente del boxeo profesional. “Nunca he hecho otra cosa más que boxear y lo voy a seguir haciendo”, declaró.

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Añadió que actualmente no puede ingresar a Estados Unidos porque el proceso en su contra sigue abierto, pero subrayó que sus cuentas bancarias reflejan únicamente los ingresos obtenidos en el ring.

Chávez Jr. también abordó la reciente detención de su hermano Omar Chávez en Sinaloa por supuesta violencia familiar. Se limitó a decir que fue un problema de pareja y que espera que su hermano esté bien, reiterando que el principal problema en su familia han sido las adicciones.

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