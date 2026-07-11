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La clavadista Alejandra Estudillo competirá en la Copa México con la serie de mayor dificultad del mundo

La Copa México se disputará del 16 al 19 de julio y reunirá a figuras internacionales en el Centro Acuático Metropolitano

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La seleccionada nacional Alejandra Estudillo aseguró que llega en óptimas condiciones a la Copa México de Clavados 2026, certamen que reunirá a la élite internacional del 16 al 19 de julio en Zapopan, Jalisco, y que servirá como la última gran prueba para la selección mexicana antes de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La clavadista explicó que su preparación no solo se ha enfocado en la ejecución de los saltos, sino también en el trabajo físico y técnico, aspectos que considera fundamentales para mantenerse entre las mejores del mundo.

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“Mi preparación es fundamental. Llevo muy bien el trabajo de fuerza y toda la preparación previa a ejecutar los clavados. Siempre pongo mucha atención en esos pequeños detalles que me permiten mejorar”, compartió.

Estudillo presume la serie de mayor dificultad del mundo

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La mexicana destacó que actualmente posee la serie con el mayor grado de dificultad entre las mujeres a nivel mundial, situación que representa una motivación para seguir perfeccionando cada una de sus ejecuciones.

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“Mi objetivo es mantenerme así y perfeccionar cada clavado, porque sé que todavía puedo hacerlo mucho mejor. Aún hay mucho margen de mejora y estoy muy contenta con la serie que tengo en este momento”, señaló.

Además, reconoció que compartir entrenamientos con figuras como Gabriela Agúndez, Osmar Olvera, Juan Celaya y Randal Willars fortalece el nivel competitivo del equipo mexicano.

“Compartir equipo con Gaby Agúndez, Osmar Olvera, Juan Celaya y Randal Willars nos impulsa a superarnos todos los días y a competir de tú a tú con las mejores potencias del mundo”, afirmó.

Buscará quitarse la espina en casa

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Estudillo consideró que la Copa México será un parámetro importante para medir su nivel frente a rivales internacionales antes de la justa regional.

“Llegamos muy enfocados y fuertes. Siempre damos nuestro mayor esfuerzo y, aunque enfrentaremos rivales de gran nivel, confío en que podemos conseguir un buen resultado como equipo. En lo personal, también creo que puedo lograr una buena actuación”, expresó.

La clavadista también destacó la motivación que representa competir ante la afición mexicana, luego de finalizar en el cuarto lugar durante la edición anterior.

“Siempre es muy bonito competir en casa. Se siente el apoyo de la gente en cada ejecución y eso motiva mucho. El año pasado terminé en cuarto lugar y espero poder quitarme esa espinita”, comentó.

Finalmente, aseguró que afronta este nuevo ciclo olímpico con una preparación más estructurada.

“Ahora siento que estoy llevando mejor las cosas y eso aumenta las posibilidades de obtener un mejor resultado. Todos los días me esfuerzo al máximo porque para mí todas las competencias son importantes”, concluyó.

La Copa México de Clavados 2026 reunirá a destacados exponentes internacionales en el Centro Acuático Metropolitano de Zapopan, además de otorgar puntos para el ranking mundial de World Aquatics, en el que será el último gran compromiso de la selección nacional antes de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

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