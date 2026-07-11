Pemex niega que realice fracking en San Luis Potosí tras polémica por uso de explosivos en la Huasteca

Imagen ilustrativa (Foto: Shutterstock)

Pemex negó la realización de fracking en San Luis Potosí luego de que surgiera una polémica por la actualización de permisos para el uso de material explosivo en la región de la Huasteca Potosina. La aclaración surge tras manifestaciones ciudadanas en distintos municipios, derivadas de la difusión de un oficio administrativo enviado al ayuntamiento de San Antonio el 30 de junio de 2026, que generó interpretaciones sobre un posible inicio de actividades de exploración y explotación de yacimientos no convencionales en el estado, es decir, fracking.

A través de un comunicado difundido este 11 de julio, la empresa estatal puntualizó que no lleva a cabo trabajos de exploración ni explotación de yacimientos de formación compleja no convencionales en ningún municipio de San Luis Potosí.

PUBLICIDAD

Explicó que el oficio relativo al uso de material explosivo, fue enviado en términos del artículo 39 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y “forma parte del procedimiento administrativo para conservar la vigencia de un permiso federal que tiene por objeto mantener la autorización para el uso de materiales explosivos, en caso de que resulte necesario su empleo en campos previamente registrados ante las autoridades competentes y para eventuales estudios de adquisición sísmica”.

Permiso federal y campos registrados

La actualización del permiso federal, explicó Pemex, constituye una medida preventiva que no autoriza ni implica la realización de actividades de perforación, exploración o extracción en el estado. El documento enviado al ayuntamiento de San Antonio tenía como fin mantener la capacidad de respuesta ante posibles emergencias en los campos ya existentes y no debe interpretarse como el inicio de operaciones de fracking o de otra índole extractiva, aseguró.

PUBLICIDAD

En San Luis Potosí, el registro vigente de estos permisos aplica a dos campos: el campo San Pedro, que abarca cuatro pozos distribuidos entre los municipios de San Antonio y Tanlajás, y el campo Limón, ubicado en el municipio de Ébano con tres pozos. La empresa subrayó que, en caso de requerirse el uso de explosivos, únicamente se utilizarían en estos campos y bajo situaciones previamente justificadas y autorizadas.

Fracking no utiliza explosivos en ninguna etapa

De acuerdo con la explicación oficial, los trabajos de exploración y explotación en yacimientos de formación compleja no convencionales, conocidos como fracking, no emplean materiales explosivos en ninguna de sus etapas operativas. Esta aclaración busca disipar los rumores y preocupaciones que surgieron tras la circulación de la nota administrativa y las movilizaciones sociales en la región huasteca.

PUBLICIDAD

Pemex reiteró que la actualización del permiso para el uso de explosivos es una medida de carácter administrativo y preventivo, indispensable para cumplir con la normatividad vigente y garantizar la seguridad operativa en los campos petroleros ya inscritos ante las autoridades. La empresa precisó que, en ningún momento, este trámite significa la autorización para iniciar nuevas actividades de exploración, perforación o extracción en el estado de San Luis Potosí.