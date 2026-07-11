¿A quién apoyará Aaron Mercury en La Casa de los Famosos México 4? Esto dijo el influencer

Las muestras de apoyo entre celebridades han comenzado a tomar fuerza a pocos días del arranque de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México.
En este contexto, Aaron Mercury, quien se ganó el aprecio del público en la edición pasada, ha declarado abiertamente que su favorita en esta nueva etapa es Karina Torres.
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¿Qué dijo Aaron Mercury?
En un video difundido por la cuenta oficial del reality, Mercury no solo expresó su respaldo, sino que también compartió consejos para la influencer.
“Aquí estoy yo, Aarón Mercury, reaccionando a la reacción de Karina Torres. Y claro que sí, es mi gallina en esta Casa de Los Famosos, cuarta temporada”, afirmó el exconcursante.
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¿Qué consejos le dio Aaron a Karina?
Mercury, quien alcanzó el séptimo puesto en la edición anterior, recomendó a Torres que mantenga su autenticidad durante el programa. Según él, el mayor valor que un participante puede ofrecer es mostrarse tal cual es, sin forzar un personaje ni buscar “dar contenido” de manera artificial.
La expectativa por el inicio del programa, fijado para el 26 de julio, ha ido en aumento y el respaldo de figuras como Mercury fortalece la confianza de los nuevos concursantes.
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Torres, que cuenta con una amplia trayectoria como creadora de contenido, actriz y activista transgénero, ha logrado conectar con el público gracias a su personalidad genuina y sencilla.
Karina Torres, conocida también como “La Licenciada” por su formación como estilista profesional, formó parte del colectivo Las Perdidas junto a Wendy Guevara y Paola Suárez, lo que la llevó a consolidarse como una de las voces más visibles de la comunidad trans en México.
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Aarón Mercury subrayó su admiración por Torres y la animó a mostrarse sin filtros: “Tú, tranqui, eres una persona muy divertida, muy linda, muy humilde, la verdad, muy relajada y eso es algo que admiro muchísimo”, señaló el exconcursante.
Quienes siguen el programa podrán observar a Torres en una faceta distinta, enfrentando los retos del encierro y el escrutinio constante de la audiencia, mientras las muestras de apoyo de colegas y seguidores continúan creciendo en redes sociales.
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La Casa de los Famosos México se prepara para recibir a sus nuevos habitantes, mientras el aliento de personalidades como Mercury perfila a Karina Torres como una de las participantes con mayor respaldo en esta cuarta edición.
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