De líder buscadora a imputada por desaparición y feminicidio: el caso de Zulema ‘N’ en Sonora

Blanca Zulema "N" fue imputada por la Fiscalía de Sonora por los delitos de desaparición cometida por particulares y feminicidio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso de Blanca Zulema “N”, una mujer que hace algunos años encabezó un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas en San Luis Río Colorado, Sonora, ha generado amplia atención luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado la señalara como presunta responsable, junto con otro hombre, de la desaparición y feminicidio de una joven de 19 años.

De acuerdo con la investigación ministerial, Zulema “N” y Jesús Guillermo “N”, de 26 años, fueron imputados por los delitos de desaparición cometida por particulares y feminicidio en agravio de Karla Yureth, cuyo cuerpo fue localizado días después de haber sido reportada como desaparecida.

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La Fiscalía estatal sostiene además que, cuando ya existía una orden de aprehensión en su contra, la mujer presuntamente intentó fingir su propia desaparición para evitar ser localizada y detenida por las autoridades.

Así habrían ocurrido los hechos, según la Fiscalía

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron alrededor de las 03:00 horas del pasado 15 de junio en un domicilio ubicado en la colonia Reforma, en San Luis Río Colorado.

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Las autoridades señalaron que los dos ahora imputados se encontraban conviviendo con la víctima mientras consumían bebidas alcohólicas y narcóticos, cuando se originó una discusión que habría estado relacionada con un presunto conflicto de carácter sentimental.

La Fiscalía sostiene que la mujer habría fingido su desaparición para evitar el cumplimiento de una orden de aprehensión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la versión presentada por la Fiscalía, uno de los implicados reaccionó de forma violenta al encontrar a la joven conviviendo con otro hombre.

Posteriormente, ambos imputados presuntamente privaron de la libertad a Karla Yureth, la golpearon en repetidas ocasiones y finalmente le provocaron la muerte por asfixia utilizando una bolsa de plástico.

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Una vez consumado el crimen, agrega la investigación, el cuerpo fue colocado dentro de un contenedor de basura de color azul y trasladado hasta una zona desértica de San Luis Río Colorado, donde finalmente fue localizado por las autoridades el pasado 20 de junio.

Fiscalía afirma que simuló su desaparición para evitar ser detenida

La Fiscalía informó que desde el 6 de julio existía un mandamiento judicial de captura contra ambos imputados.

Sin embargo, sostiene que Blanca Zulema “N” presuntamente aprovechó el vínculo que mantenía con colectivos de búsqueda para fingir que ella también había desaparecido, con la intención de retrasar su captura y evadir la acción de la justicia.

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Ambos imputados permanecen en prisión preventiva mientras continúa el proceso penal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pese a ello, las investigaciones continuaron y durante la madrugada del 8 de julio agentes ministeriales lograron ubicar y detener a ambos en la colonia Solidaridad de San Luis Río Colorado.

Posteriormente fueron presentados ante un juez de control, donde el Ministerio Público formuló imputación en su contra y ambos quedaron sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva justificada mientras continúa el proceso penal.

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Colectivo confirma que fue su líder, pero se deslinda

Tras la detención, el colectivo Buscando en San Luis R.C. emitió una postura para aclarar que Blanca Zulema “N” sí encabezó esa organización en 2021, cuando buscaba a su sobrino, Abisai Saucedo Valenzuela, desaparecido desde el 11 de julio de ese año.

No obstante, la actual representante del colectivo, Mónica Espinoza, explicó que Zulema dejó de participar hace varios años tras diferencias con otros integrantes de la organización.

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“Yo tengo desde el 2023, y desde entonces ella nada que ver. Honestamente no la conocía, pero es verdad que sí fue líder, pero en 2021, cuando ella buscaba a su sobrino, quien hasta la fecha continúa desaparecido”, declaró.

Espinoza también explicó que el colectivo difundió la ficha de búsqueda de Zulema únicamente por solidaridad con sus familiares, quienes solicitaron apoyo tras perder contacto con ella.

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Sin embargo, aseguró que la familia desconocía que existiera una orden de aprehensión en su contra y que, una vez que las autoridades dieron a conocer los motivos de su detención, ofrecieron disculpas al colectivo.

“Puedo decir que la familia de ella no estaba enterada, porque con mucha vergüenza se disculparon cuando ya salió todo a la luz”, comentó.

El caso ha generado un amplio debate en Sonora debido a que la ahora imputada participó años atrás en labores de búsqueda de personas desaparecidas. Mientras el proceso judicial continúa, corresponderá a las autoridades determinar su responsabilidad penal conforme avance la investigación y el desarrollo del juicio.

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