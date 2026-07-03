Hormiga González recibe el apoyo de Naruto Uzumaki antes de enfrentar a Inglaterra en el Mundial 2026

Isabel Martiñón, voz oficial del personaje en español latino, dedicó un mensaje especial al delantero mexicano.

El Mundial 2026 continúa dejando escenas que van más allá de los goles, los resultados y las alineaciones. La Copa del Mundo se ha convertido en un espacio donde el futbol se cruza con la música, las redes sociales, la cultura pop y las historias que conectan con distintas generaciones. Ahora, Armando “Hormiga” González recibió un mensaje especial antes del partido entre México e Inglaterra: Naruto Uzumaki le envió apoyo para afrontar uno de los retos más importantes del torneo.

La voz que sorprendió a los aficionados fue la de Isabel Martiñón, actriz de doblaje reconocida por interpretar a Naruto en español latino. Con el tono del personaje japonés, la actriz dedicó unas palabras al delantero mexicano y utilizó conceptos conocidos por los seguidores de la serie, como el chakra y las misiones de rango S.

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Naruto envió fuerza al delantero antes del duelo contra Inglaterra. (Ilustración: Jesús Aviles)

El mensaje se difundió rápidamente en redes sociales y provocó reacciones entre aficionados de la Selección Mexicana, seguidores del anime y usuarios que encontraron en el video una combinación inesperada entre dos universos que suelen tener gran presencia en internet.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Mexico Training - Centro de Alto Rendimiento, Mexico City, Mexico - June 29, 2026 Mexico's Armando Gonzalez during training REUTERS/Henry Romero

¿Qué le dijo Naruto a la Hormiga González?

Isabel Martiñón utilizó la voz de Naruto Uzumaki para dirigirse directamente a Armando González, conocido como la Hormiga. La actriz presentó el mensaje como si el futbolista estuviera a punto de enfrentar una misión decisiva dentro de una aventura ninja.

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“Hola Armando González, digo la Hormiga González, soy Naruto Uzumaki y te mando abrazos con mucho chakra porque tú tienes una misión de rango S muy importante y esa es llevar la Copa del Mundo a México porque tú, tú eres el jugador más perrón amigo, de veras”

La frase llamó la atención por su tono cercano y por el uso de referencias que millones de personas identifican de inmediato. Para quienes crecieron siguiendo la serie, escuchar la voz de Naruto respaldando a un jugador mexicano antes de un partido mundialista representó un momento cargado de nostalgia.

¿Por qué el mensaje se volvió tan comentado?

Armando González fue convocado por primera vez a la Selección Nacional (X @Chivas)

El video encontró fuerza en la mezcla de elementos que actualmente mueven las conversaciones digitales. Por un lado, está el Mundial 2026 y el interés que genera cada paso de la Selección Mexicana. Por otro, aparece Naruto, una de las figuras más reconocidas del anime entre el público mexicano.

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La interpretación de Isabel Martiñón tiene un peso especial porque su trabajo forma parte de la memoria de una generación de espectadores. Su voz acompañó durante años las transmisiones de la serie en español latino, por lo que escucharla en un contexto relacionado con el Tricolor provocó una respuesta inmediata entre los usuarios.

Armando "La Hormiga" González clavó el primero del partido. Imagen cuenta de X @Chivas.

La publicación también colocó a la Hormiga González en el centro de la conversación. El delantero ha ganado atención durante el torneo por representar una opción joven dentro de la ofensiva mexicana y por la cercanía que ha mostrado con los seguidores en redes sociales.

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¿Qué significa una misión de rango S para México?

(TV Tokyo)

Dentro del universo de Naruto, las misiones de rango S son consideradas las más complejas y peligrosas. Se asignan a ninjas con preparación, talento y capacidad para responder en situaciones de máxima exigencia. Trasladado al contexto futbolístico, el mensaje para Armando González tiene una lectura clara: ayudar a México a mantenerse con vida en la Copa del Mundo.

El Tricolor enfrentará a Inglaterra en una eliminatoria que puede definir buena parte de su historia dentro del torneo. La Selección Mexicana buscará avanzar y mantener viva la posibilidad de pelear por el título ante su afición.

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Para la Hormiga González, el encuentro representa una oportunidad de consolidar su papel en el equipo nacional. El delantero llega a una etapa donde cada jugada puede modificar el rumbo de un partido y donde la presión se multiplica por el tamaño del rival.

¿Futbol y anime, una combinación que conecta con la afición?

El juvenil del rebaño se destacó por formar parte de los tres goleadores del campeonato. (Jovani Pérez | Infobae México)

La relación entre el deporte y el anime no es nueva. En México, personajes como Naruto han acompañado a generaciones que también viven con intensidad los partidos de la Selección Mexicana. Por eso, el mensaje no fue visto únicamente como una felicitación, sino como un impulso simbólico para un jugador que encarna entusiasmo, juventud y deseo de trascender.

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Antes del México vs Inglaterra, Armando “Hormiga” González ya cuenta con una dosis extra de motivación. Tendrá que enfrentar su propia misión de rango S en la cancha, con el respaldo de los aficionados y, al menos en el terreno de la cultura pop, con el chakra de Naruto Uzumaki.