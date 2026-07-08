Poncho de Nigris prepara su propio reality show familiar: “No queremos ser Viajando con los Derbez”

El conductor asegura que su madre es 'tóxica'. Crédito: IG: @leticiagdn_ @ponchodenigris @musamistral

El polémico conductor e influencer Poncho de Nigris, aseguró recientemente para Imagen Televisión que está preparando un nuevo reality show familiar, que llevaría por nombre “Los de Nigris”; y planteó que el proyecto busca capitalizar la viralidad de su círculo cercano, y sería muy diferente a “Viajando con los Derbez”.

En esa misma conversación, el conductor también detalló el acuerdo económico que cerró alrededor del pato Merlín, el personaje que se volvió viral durante la Copa del Mundo y con el que cerró un acuerdo para que sea imagen de un negocio en Monterrey. De acuerdo con lo que contó, ese entendimiento incluyó un pago de 200 mil pesos.

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El también creador de contenido adelantó que el proyecto de la serie se montó sobre la presencia en redes de varios integrantes. “Ahorita todos son virales, entonces vamos a sacar la serie de Los de Nigris”, señaló.

Los de Nigris: el formato que Poncho de Nigris planteó para su propia familia

(IG: @ponchodenigris)

Aunque Poncho de Nigris señaló que el reality no tendrá límites, sí mencionó que cuidará el tema del matrimonio con Marcela Mistral, ya que en una experiencia previa en un reality de parejas cometió errores y al parecer le trajo problemas en casa.

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“A lo mejor el tema de mi vida privada, del matrimonio, ese sí ya lo estoy cuidando desde el reality que entramos juntos. Cometí muchos errores porque nunca había entrado en reality en parejas y no lo recomiendo a nadie”, dijo de Nigris.

Sobre el tono y el tipo de contenido, rechazó replicar el modelo de Viajando con los Derbez y apostó por una dinámica más orientada al conflicto. “No queremos ser Viajando con los Derbez. Queremos ser más Kardashian: más conflicto, empujones y de todo un poco”, señaló de manera contundente.

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El acuerdo por el pato Merlín y la negociación para Ring Royal

En la misma entrevista, Poncho de Nigris explicó cómo quedó la negociación con la dueña del pato Merlín, luego del furor que generó el personaje. Según su testimonio, el arreglo se cerró con un pago directo y un beneficio para ambas partes.

“Le pagué 200 mil pesos a la dueña del pato. Se fue bien contenta, platicamos, ayudé a la familia”, comentó el influencer regiomontano, asegurando que el pato fue la imagen de un negocio que tiene en Monterrey, por lo que ambas partes salieron beneficiadas.

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El conductor agregó que el personaje también quedó considerado dentro de su proyecto de lucha: “Llegamos a un acuerdo que iba a salir también conmigo en Ring Royal, el pato Merlín”.

La salud del papá de Poncho de Nigris, según el conductor

Poncho de Nigris también habló sobre la salud de su papá, don Jesús Alfonso de Nigris, y dijo que padeció demencia. Relató que lo apoyó desde hace años y describió que su padre estuvo en cama.

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“Duele, pero apoyar en lo que se pueda. Yo soy el que lo he estado apoyando a mi papá ya hace muchos años”, concluyó.

El influencer no le volverá a dar trabajo al cazafantasmas

Familia de Poncho de Nigris: ¿Cuántos hijos tiene?

La familia de Poncho de Nigris ha ganado popularidad en Monterrey y en gran parte de México, ya que muchos de ellos se dedican a la farándula, la conducción, creación de contenido y han participado en shows televisivos; además de sus hermanos futbolistas que hicieron conocido el apellido en ese ámbito.

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Poncho está casado con Marcela Mistral, que es conductora de televisión, cantante, presentadora e influencer mexicana de 37 años popular en Monterrey por su participación en medios, además del contenido que genera junto con su esposo.

De este matrimonio surgieron 3 hijos: Alfonso Jr. “Ponchito”, nacido en 2016; Isabella, nacida en 2018, y Antonio, quien nació en 2022. Estos se suman a Ivanna, su hija mayor (nacida en 2010), fruto de su relación con Lucy Garza, y con quien no convive tanto, ya que vive en Estados Unidos.

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(Captura de pantalla YouTube)

La madre de Poncho de Nigris es Leticia Guajardo, conocida en redes sociales como “Doña Alegría”, se ha dedicado en años recientes a crear contenido. Además, otro miembro de la familia que ha entrado al ojo público es Aldo de Nigris, sobrino de Poncho, quien ganó popularidad a nivel nacional por su participación en La Casa de los Famosos.

Poncho tiene dos hermanos futbolistas: Aldo de Nigris y Antonio de Nigris, este último fallecido en 2009 a los 31 años de edad.