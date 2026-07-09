Ejército y Policía Estatal despliegan operativo en la sierra de Chilpancingo tras reportes de disparos

El Ejército Mexicano participa en las tareas de vigilancia en la zona serrana. (imagen ilustratova) EFE/ Francisco Guasco

Elementos de la Policía Estatal de Guerrero y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) se movilizaron este miércoles 8 de julio hacia las comunidades de Inscuinatoyac y Carrizal de Pinzón, en la sierra de Chilpancingo, tras recibir reportes de detonaciones de arma de fuego a través del número de emergencias 911.

El operativo se activó en apoyo a la Base de Operaciones Interinstitucionales ubicada en la comunidad de Alcaparrosa, en una jornada en que la violencia armada golpeó distintos puntos de Guerrero.

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El departamento de comunicación del estado de Guerrero compartió una imagen del despliegue. Crédito: X - @GuerreroComSoc

Según la información oficial disponible, las autoridades realizaron recorridos de reconocimiento y verificación en la zona sin confirmar, al cierre del reporte, ningún hecho delictivo ni personas lesionadas.

La cuenta oficial de la Dirección General de Comunicación Social del Gobierno de Guerrero informó que las corporaciones mantuvieron las acciones de inspección conforme avanzaba el operativo y que los resultados se darían a conocer al cierre de los trabajos.

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La comunidad de Guajes de Ayala también fue atacada: no se envió apoyo aéreo

En otro hecho registrado este mismo miércoles 8 de julio, pobladores de Guajes de Ayala, comunidad del municipio de Coyuca de Catalán, denunciaron ataques armados y con drones desde las 06:00 horas. Los videos difundidos en redes sociales mostraron columnas de humo sobre los cerros aledaños y detonaciones de arma de fuego.

En el video se escuchan las detonaciones de arma de fuego denunciadas por los pobladores. Video: Facebook / Ejido Guajes de Ayala

Según reportes previos de Infobae México, los habitantes señalaron llevar más de 15 días alertando a las autoridades sobre la presencia de hombres armados en la zona, presuntamente integrantes de La Familia Michoacana, sin obtener respuesta. El grupo, según los pobladores, buscaba el control de la sierra de Coyuca de Catalán.

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Organizaciones civiles y académicas, entre ellas el Centro Minerva Bello y el Observatorio por la Reconciliación de la Paz y el Desarrollo, habían advertido días antes sobre enfrentamientos, cortes de caminos y bloqueos en la sierra ante la falta de respuesta institucional, pese a las denuncias de las propias autoridades comunitarias.

Imágenes del convoy que partió con destino a Guajes de Ayala. Crédito: X - @GuerreroComSoc

Ante los hechos, la Base de Operaciones Interinstitucionales integrada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, la Guardia Nacional y la Defensa inició el desplazamiento terrestre hacia Guajes de Ayala.

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Según un comunicado del departamento de comunicación estatal, el subsecretario de Desarrollo Político y Social del gobierno de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, informó que el apoyo aéreo previsto fue suspendido por condiciones climatológicas adversas.

Rodríguez Cisneros precisó que el operativo se mantuvo en coordinación entre fuerzas estatales y federales, y que cualquier actualización sobre el desarrollo de los trabajos se daría a conocer a través de los canales oficiales.

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Evelyn Salgado encabezó sesión de seguridad en Acapulco

La gobernadora de Guerrero Evelyn Salgado Pineda presidió este8 de julio la Sesión Ordinaria de la Mesa Estatal de Coordinación para la Construcción de la Paz en las instalaciones del Mando Especial de la Guardia Nacional en Acapulco, donde se revisaron los temas prioritarios de la agenda de seguridad.

La reunión fue realizada en Acapulco. Crédito: Facebook - Evelyn Salgado

En sus redes sociales, la mandataria escribió: “Fortalecimos la coordinación entre instituciones para seguir dando resultados en beneficio de nuestro estado. Reconozco el trabajo coordinado del Mando Especial de la Guardia Nacional, institución que coadyuva de manera permanente en las tareas de seguridad y construcción de la paz en nuestro país y en Guerrero“.

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Salgado Pineda añadió: “Seguiremos sumando esfuerzos, con unidad y corresponsabilidad, por el bienestar de las familias guerrerenses”.

La publicación no hizo referencia a los ataques registrados ese día en Chilpancingo y Coyuca de Catalán.