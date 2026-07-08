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Así felicitó Memo Ochoa a Gilberto Mora por graduarse de la preparatoria tras finalizar su participación en el Mundial

“Don Memo” no se olvidó de su niño y le dedicó unas emotivas palabras al saber que el jugador de Xolos concluyó sus estudios mientras estaba en la concentración del Tri

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Memo Ochoa
Así felicitó Memo Ochoa a Gilberto Mora por graduarse de la preparatoria tras finalizar su participación en el Mundial ( EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

La relación de Gilberto Mora con Guillermo Ochoa durante la Copa Mundial 2026 generó una reacción de ternura entre los aficionados, el portero de 40 años y la joya juvenil de 17 años reforzaron su relación de amistad dentro y fuera de la cancha, este fenómeno causó una serie de memes virales por la diferencia de edad, fue así como nació el apodo de “Don Memo”.

Luego de que México terminó su participación en el Mundial 2026, el mediocampista de Xolos concluyó sus estudios de nivel preparatoria; aunque no asistió a la ceremonia de graduación, los videos donde mencionaron su nombre se viralizaron, por lo que recibió una serie de felicitaciones, entre ellas las de Memo Ochoa.

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El arquero envió un mensaje de felicitación a Morita tras su graduación de la preparatoria, una vez concluida la participación del arquero en el Mundial 2026. Fue por medio de redes sociales que el experimentado y veterano jugador compartió la felicidad que le causó que Gil concluyera sus estudios.

Luego de haber participado en el Mundial 2026, el joven deberá continuar con sus actividades educativas.

Así felicitó Memo Ochoa a Gilberto Mora por graduarse de la preparatoria

Ochoa expresó en su cuenta oficial de Instagram el siguiente mensaje: “¡Felicidades, Morita! Me da mucho gusto verte cumplir otra meta más. Disfruta este momento, porque el camino apenas comienza y todavía quedan muchos sueños por conquistar”.

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El portero animó a Mora a continuar su desarrollo personal y profesional, señalando: “Sigue aprendiendo, trabajando, disfrutando y siendo ese gran chavo que eres. El fútbol pasa muy rápido, pero las personas nunca olvidan a quien siempre fue buena persona”. Finalmente, Ochoa manifestó su orgullo hacia Mora con la frase: “¡Orgulloso de ti! Att. Don Memo”.

Además, en la publicación, el canterano americanista incluyó una imagen producida con IA para que los dos aparecieran abrazados y que Gil portara toga y birrete.

Memo Ochoa felicita a Gilberto Mora (IG/ @yosoy8a)
Memo Ochoa felicita a Gilberto Mora (IG/ @yosoy8a)

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