Protagonista de Bridgerton envía mensaje a Gilberto Mora para que juegue en el Liverpool después del Mundial 2026

La actriz de Bridgerton le lanzó el guiño a Morita en Instagram y su comentario se volvió tendencia tras el adiós de México en el Mundial 2026. (FOTO: EDGAR NEGRETE LIR/CUARTOSCURO)

La popularidad de la joya de 17 años, Gilberto Mora, se ha disparado en redes sociales tras la eliminación de México en el Mundial 2026.

El futbolista recibió un mensaje inesperado de Michelle Mao, actriz de la famosa serie Bridgerton, quien le pidió públicamente que fiche por el Liverpool.

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El Liverpool estaría intensificando contactos con Club Tijuana por Gilberto Mora, impulsado por sus destacadas actuaciones en el Mundial 2026. REUTERS/Paul Childs

El episodio ocurrió poco después de que Mora agradeciera a la afición mexicana en su cuenta de Instagram. El gesto de Mao resaltó la creciente atención internacional sobre el joven mediocampista, cuyo futuro en el futbol europeo ya es tema de conversación global.

Michelle Mao sorprende con su petición pública a Morita

El mensaje de Michelle Mao destacó entre miles de reacciones a la publicación de Mora. La actriz, reconocida por su papel en Bridgerton, pidió directamente que el mexicano fiche por el Liverpool.

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El comentario de Mao generó bromas y especulaciones sobre el interés personal de la actriz, aunque la mayoría lo interpretó como mera admiración.

La interacción se convirtió en tendencia, sumando a Mora nuevos seguidores fuera del ámbito futbolístico.

Para muchos usuarios, este tipo de gestos confirman que el jugador está trascendiendo fronteras y despierta interés más allá de la cancha.

Michelle Mao, actriz de Bridgerton, pidió en Instagram que Gilberto Mora fiche por el Liverpool y su comentario se volvió tendencia. (Instagram)

De esta manera, la repercusión del mensaje colocó a Mora en el centro de la conversación, que no deja de especular por su futuro.

Liverpool se adelanta en la carrera por el juvenil mexicano

El interés del Liverpool por Mora no es nuevo, pero sus actuaciones en la Copa del Mundo estarían acelerando los contactos con Club Tijuana.

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El conjunto inglés buscaría asegurar el fichaje antes de que otros equipos intensifiquen la competencia, y ya se habla de una posible transferencia por cifras cercanas a los 34 millones de euros.

Mora se mantiene en la mira de varios clubes europeos, entre ellos Arsenal , Manchester City , Real Madrid y Barcelona .

La directiva de Xolos exige que cualquier negociación formal respete la cláusula de rescisión, estimada en al menos 20 millones de euros .

El contrato de Mora con Tijuana se extiende hasta 2029, lo que fortalece la posición del club en las negociaciones.

Arsenal, Manchester City, Real Madrid y Barcelona aparecen entre los clubes europeos que habrían preguntado por Gilberto Mora a los Xolos. (Foto: Isaiah J. Downing-Imagn Images)

El joven no puede incorporarse a un club europeo hasta cumplir 18 años, por lo que cualquier acuerdo podría incluir una cesión temporal hasta 2027.

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Mundial 2026: el trampolín para Mora y el reconocimiento de Bellingham

Las actuaciones de Mora en el Mundial 2026 lo colocan como una de las mayores promesas del futbol mexicano.

El mediocampista debuta en la justa como titular a los 17 años, protagonizando momentos clave, como el intercambio de camisetas con Jude Bellingham tras el partido contra Inglaterra.

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Mora ha participado en dos mundiales (Sub-20 y Mayor) en menos de ocho meses, una marca poco común para jugadores de su edad.

El gesto de Bellingham, quien le pidió su camiseta, fue interpretado como una muestra de respeto y reconocimiento internacional.

Morita ya disputó dos Mundiales (uno sub-20) y su calidad ha dado de qué hablar a muchas figuras y clubes internacionales.REUTERS/Rodrigo Garrido

Así, el futuro de Mora apunta a Europa, donde ya es seguido de cerca por miles de aficionados a su talento.