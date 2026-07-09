Alternativas al T-MEC: Roberto Velasco recibe a presidente de Suiza para abordar inversiones y comercio con México

México fortalece su acercamiento con Europa mientras avanza la revisión del T-MEC con Estados Unidos. (Relaciones Exteriores)

En un contexto marcado por la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el Gobierno de México fortaleció su estrategia de diversificación comercial con una agenda enfocada en Europa.

El secretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, recibió este miércoles al presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, así como a una delegación de empresarios, para analizar oportunidades de inversión y el fortalecimiento de la relación económica bilateral.

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El encuentro en la Cancillería ocurrió después de la reunión que Parmelin sostuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional y tuvo como objetivo profundizar la cooperación económica, además de explorar la modernización del Tratado de Libre Comercio entre México y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC/EFTA), integrada por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein.

Tras reunirse con Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, Guy Parmelin continuó su agenda en la Cancillería con autoridades mexicanas y empresarios. (Presidencia)

Durante la reunión participaron directivos de empresas suizas con presencia en México, quienes dialogaron con autoridades mexicanas sobre proyectos de inversión orientados al desarrollo nacional y a fortalecer la presencia de capital europeo en sectores estratégicos.

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Diversificación comercial gana relevancia ante la revisión del T-MEC

La visita de la delegación suiza coincide con una etapa clave de la revisión del T-MEC.

Aunque el tratado permanece vigente hasta 2036, Estados Unidos optó por mantener un esquema de revisiones anuales en lugar de extender automáticamente su vigencia por otros 16 años, lo que ha llevado a México a reforzar su estrategia de apertura hacia otros mercados.

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En ese escenario, el Gobierno federal mantiene negociaciones con Estados Unidos para resolver los temas pendientes del proceso de revisión.

Ante la revisión del T-MEC, México busca fortalecer sus vínculos comerciales con otras regiones para ampliar sus oportunidades económicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la Secretaría de Economía, las diferencias entre ambos países se redujeron de 54 a 14 asuntos, mientras una nueva ronda de conversaciones está prevista para el próximo 20 de julio.

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Paralelamente, México continúa aprovechando su amplia red de tratados comerciales para ampliar oportunidades de exportación, atraer inversiones y reducir la dependencia de un solo mercado.

La red comercial que respalda a México

México cuenta con 14 tratados de libre comercio con 52 países .

El Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea (TLCUEM) amplía el acceso al mercado europeo .

El CPTPP brinda acceso preferencial a 11 economías de Asia-Pacífico .

La Alianza del Pacífico fortalece la integración económica con Chile, Colombia y Perú .

México mantiene acuerdos comerciales con la AELC (EFTA), integrada por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein.

Sheinbaum y Parmelin acuerdan fortalecer la relación bilateral

Durante la reunión en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó el encuentro con Guy Parmelin como “muy productivo y cordial”, al destacar que se realizó en el marco del 80 aniversario de las relaciones diplomáticas entre México y Suiza.

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Claudia Sheinbaum y Guy Parmelin acordaron impulsar la cooperación económica, comercial y diplomática entre México y Suiza. REUTERS/Daniel Becerril

Ambos mandatarios coincidieron en iniciar conversaciones para modernizar el acuerdo comercial vigente entre México y la AELC, con el propósito de adaptarlo a las nuevas condiciones del comercio internacional y ampliar las oportunidades para empresas de ambos países.

La mandataria destacó que durante 2025 el intercambio comercial entre México y Suiza alcanzó los 4,272 millones de dólares, cifra que refleja la relevancia económica de esta relación.

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Asimismo, señaló que empresarios suizos manifestaron interés por ampliar sus inversiones en sectores como el farmacéutico, financiero, tecnológico e industrial, mientras el Gobierno mexicano presentó las acciones implementadas para agilizar trámites y ofrecer mayor certidumbre a los inversionistas.

Cooperación más allá del comercio

Además de la agenda económica, México y Suiza acordaron fortalecer la cooperación en ciencia, innovación y educación, así como continuar colaborando en la recuperación del patrimonio cultural mexicano.

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México y Suiza acordaron ampliar su colaboración en áreas como ciencia, innovación, educación y cultura, más allá de la agenda económica. (Relaciones Exteriores)

Sheinbaum reconoció el apoyo del gobierno suizo en la restitución de piezas arqueológicas, destacando que desde 2018 han sido recuperados decenas de objetos pertenecientes a distintas culturas del occidente del país.

Los mandatarios también coincidieron en mantener una política exterior basada en la solución pacífica de controversias, el fortalecimiento del multilateralismo y la cooperación en temas ambientales, entre ellos el combate a la contaminación por plásticos.

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México busca ampliar mercados mientras continúan las negociaciones con Estados Unidos

Mientras avanza la revisión del T-MEC, el Gobierno mexicano mantiene como prioridad preservar la integración económica de América del Norte, al tiempo que impulsa una estrategia de diversificación mediante acuerdos con otras regiones del mundo.

Mientras avanza la revisión del T-MEC, México fortalece sus vínculos con otros mercados para atraer inversiones y ampliar oportunidades comerciales. (Relaciones Exteriores)

La visita del presidente de la Confederación Suiza y el encuentro encabezado por Roberto Velasco reflejan ese objetivo de ampliar la cooperación económica con Europa, atraer nuevas inversiones y fortalecer la presencia de empresas internacionales en México.

En las próximas semanas, la atención también estará puesta en la reunión bilateral del 20 de julio entre autoridades mexicanas y estadounidenses, considerada un paso importante para definir el rumbo de la revisión del T-MEC, mientras el país continúa consolidando una política comercial basada en la apertura de nuevos mercados y el fortalecimiento de sus alianzas internacionales.