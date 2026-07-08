Otra consecuencia de la derrota de la Selección Mexicana: Adrián Marcelo afirma que no habrá reconciliación con Gala Montes

Adrián Marcelo reanudó su rivalidad con Gala Montes tras revelarse que la actriz sostiene una relación abierta con su mánager. (galamontes, adrianmarcelopresenta / Instagram)

La áspera relación entre Adrián Marcelo y Gala Montes tiene un nuevo capitulo listo y vuelve a dar de que hablar en redes sociales.

La eliminación de la Selección Mexicana del Mundial 2026 terminó por sepultar cualquier oportunidad de que estos dos polémicos personajes pudieran reconciliarse.

¿Cuál fue la propuesta para la reconciliación?

La propuesta surge durante la participación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, en donde un video de Adrián se hiciera viral por una frase.

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“Te amo, Gala, te amo”, mencionó Adrián con humor al ser cuestionado sobre si estaría dispuesto a hacer las pases con la actriz.

Esta pregunta fue hecha por uno de sus seguidores durante un video grabado en el partido entre México y Corea del Sur, tras la publicación del video, la actriz contestó de forma afirmativa a la posibilidad.

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Gala Montes lanzó una propuesta para que ambos pudieran reconciliarse, la propuesta consistía en que si la Selección Mexicana lograba ganar el Mundial 2026 ella se comprometía en hacer las paces con Adrián Marcelo.

“Estoy hablando en serio, Adrián, si estas viendo esto, es en serio, si México gana el mundial, hago las pases con Adrián Marcelo”, comentó la actriz.

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Gala Montes envía mensaje a Adrián Marcelo

Tras las declaraciones de Gala Montes, Adrián reaccionó de forma positiva, sin embargo, consideró que la condición que proponía Gala era poco realista.

Adrián Marcelo propuso como alternativa que la reconciliación podía llevarse a cabo si la Selección Mexicana lograba llegar a los cuartos de final, algo que hubiera sido histórico para el deporte en México.

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“Yo creo que ganar el mundial es casi imposible, Gala, estas siendo irreal, porque tu sabes que poco viable que México quede capeón, yo propongo que con que alcance los cuarto de final”, mencionó el creador de contenido.

Sin embargo, tras la eliminación de México a manos de Inglaterra en los octavos de final y tras las declaraciones de Adrián la esperada reconciliación se ve imposible.

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¿Cuáles fueron las declaraciones de Adrián Marcelo?

“No me voy a contentar con Gala Montes, será lastimoso este reencuentro, pero pues no se hace, no quedó campeona la Selección Mexicana”, mencionó Adrián Marcelo.

Concluyó el tema diciendo que la enemistad va a continuar y que se seguirá colgado de la energía negativa que hay de ida y vuelta entre ambos.

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Fiel a su estilo, el conductor dejó en claro por qué partido político se inclina. (Captura de pantalla)

¿Cuál fue el origen de su enemistad?

La rivalidad entre ambos surgió durante su participación en la segunda temporada del reality show “La Casa de los Famosos México”.

Adrián Marcelo y Gala Montes tuvieron constantes roces durante la temporada. Los primeros de ellos fueron desatados por las diferencias de carácter entre ellos.

Posteriormente posturas encontradas, así como comentarios hacia temas personales por parte de Adrián hicieron que la situación de convivencia entre ambos llegara a niveles muy agresivos dentro de un reality de esa índole.

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El youtuber recordó su polémica pelea. Crédito: YouTube, Hermanos de Leche

Uno de los momentos más tensos dentro de la casa ocurrió cuando Adrián Marcelo cuestionó públicamente el diagnóstico de depresión de Gala Montes, sugiriendo que la actriz “entra y sale del estado de ánimo como un botón”.

También comenzó a hacer comentarios sobre su infancia y su relación familiar. Gala Montes respondió acusando a Adrián Marcelo por conductas misóginas y tóxicas.

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La situación escaló cuando, tras la eliminación de la concursante “Gomita”, Adrián Marcelo mencionó “una mujer menos para maltratar”.

Esta declaración fue interpretada por Gala Montes y por parte del público como un acto de violencia de género. La polémica generó una cantidad enorme de reacciones.

La situación escalo hasta instituciones gubernamentales como la Secretaría de las Mujeres y desencadenó una ola de indignación en redes sociales.

La presión pública llevó a Adrián Marcelo a abandonar el reality e incluso muchas marcar patrocinadoras del reality decidieron dar un paso al costado para no ser relacionadas con el suceso.