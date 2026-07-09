Este es el compromiso de Rafael Márquez como nuevo entrenador de México

Rafa Márquez asumió el cargo de entrenador de la Selección Mexicana. EFE/José Méndez

La Selección Mexicana de Futbol anunció de forma oficial a Rafael Márquez Álvarez como su nuevo timonel, luego de la salida de Javier Aguirre a causa de la eliminación del Mundial 2026 a manos de la Selección de Inglaterra en la fase de 8vos de Final.

En entrevista dada a conocer por la propia Selección Nacional, Rafa Márquez reveló cuál es su principal compromiso al asumir el rol de director técnico rumbo al siguiente proceso mundialista dentro de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y del Caribe (Concacaf).

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“Estoy comprometido a intentar ser mejor, a intentar llevar a un mejor nivel a la selección, de mantener este nivel que ha mostrado y obviamente intentarlo mejorar”, comentó el Kaiser al enviar un mensaje a toda la afición mexicana.

“No me queda más que decirles que sigan apoyándonos, que, que crean en este proyecto, que crean en el trabajo, que crean en el esfuerzo que estamos haciendo en conjunto para intentar, pues lo que todos queremos es tener un mejor futbol”, subrayó Rafa Márquez.

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Rafa Márquez tomará el rol de entrenador de la Selección Mexicana. (REUTERS/Henry Romero)

De igual manera, el excapitán mexicano destaca que en México “se tiene una muy buena base, se tiene jugadores jóvenes, jugadores de experiencia que creo que van a ser importantes en esta etapa de transición” tras lo vivido en la Copa del Mundo.

“No es momento de frenar, sino de acelerar, creo que se ha hecho ya una base, un gran trabajo para fortalecer esto que se inició y aprovechar sobre todo esta continuidad que quizás antes no se había visto y que, bueno, está bajo mi responsabilidad y haré todo lo posible para mantenerlo, incluso mejorarlo”, sentenció Rafael Márquez.

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Después de comenzar la etapa de entrenador con el FC Barcelona Atlètic, Rafael Márquez encabezará la Selección Mexicana cumpliendo con el acuerdo que se había dicho en la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut), de pasar de auxiliar a estratega oficial al término del proyecto de Javier Aguirre.

¿Cuál es el objetivo de Rafa Márquez con el Tri?

Rafa Márquez tomará el cargo de entrenador de la Selección Mexicana. REUTERS/Pedro Nunes

El Kaiser pretende reforzar el nivel que la Selección Nacional presentó desde el inicio del ciclo mundialista, con el fin de llegar más lejos a diferencia de este Mundial 2026, en el que, nuevamente, el Tricolor se atoró en la ronda de 8vos de Final.

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“El objetivo, pues obviamente es tratar de mantener o mejorar el nivel de la selección hoy en día. Creo que hay una muy buena base y un trabajo hecho durante la etapa pasada y, sobre todo, tratar de llegar lo más lejos posible e intentar mejorar el nivel del futbol mexicano”, puntualizó.

Estar al tanto de las selecciones menores

Rafael Márquez tendrá la responsabilidad como DT del Tri. (Cortesía FMF/ Miguel Gutiérrez)

Rafa Márquez entiende que como entrenador de México debe mantener un equipo básico para años futuros, por eso prestará mayor atención a los trabajos de cada categoría nacional para formar un equipo renovado y con mucho talento.

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“Por qué no tratar de permear más abajo, de intentar estar cerca de las selecciones menores para darle una base, darle procesos importantes también. No es nada más fijarme en estar en selección mayor, sino en selecciones menores también”, remarcó el DT.

“Debemos trabajar e intentar potencializarlo también, porque al final, si queremos un mejor futbol, también tenemos que tener bases importantes, procesos importantes para tener mejores jugadores”, finalizó Rafael Márquez Álvarez.

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¿Cuándo debuta Rafa Márquez como entrenador de México?

Ivar Sisniega ratificó a Rafa Márquez como futuro entrenador de la Selección Mexicana (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La primera dirección de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana sería durante la Fecha FIFA del mes de septiembre. El Tri sostendría dos duelos amistosos y ambos se jugarían en Estados Unidos.

El primer gran reto oficial para Rafa Márquez será en noviembre del 2026, en la etapa de Cuartos de Final de la Concacaf Nations League, instancia a la que clasificó gracias a su posición en el ranking de la confederación de Norteamérica, Centroamérica y del Caribe.

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