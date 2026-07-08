Pedro Sola se disculpa por comentario contra mascotas: “Siento una vergüenza horrible”

Foto: Pedro Sola/Youtube - captura de pantalla.

El conductor de TV Azteca, Pedro Sola, estuvo en el ojo del huracán durante los últimos días, luego de realizar un polémico comentario en el programa de Ventaneando, asegurando que no tolera a los perros en restaurantes y centros comerciales.

Aunque al principio parecía una simple opinión, la polémica llegó cuando Sola señaló que deseaba darles comida envenenada o dispararles si los paseaban en carriola, lo que provocó una ola de críticas hacia él, llegando incluso a pedir que fuera despedido de la televisora.

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Este miércoles 8 de julio, Pedrito Sola aprovechó el espacio del programa para ofrecer una disculpa pública por sus comentarios, reconociendo su error y que los tiempos han cambiado, ya que las mascotas ocupan un lugar importante en las familias.

La disculpa al aire y el reconocimiento de falta de empatía

Animalistas arremeten contra Pedro Sola por comentarios de odio contra dueños de perrhijos (Instagram: Pedro Sola / Antara)

Durante la emisión de esta tarde de Ventaneando, Pedrito Sola se dirigió a la audiencia y ofreció una disculpa por lo que dijo, reconociendo que “cometió un error” por el comentario que hizo “sin pensar” sobre las mascotas, un tema que reconoció como sensible por el lugar que ocupan en las familias.

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El conductor señal que su comentario reflejó una falta de empatía y prometió informarse para no repetir una situación similar. “Hubo una falta de empatía de mi parte y prometo educarme más sobre este tema y no cometer errores similares”, dijo.

También reconoció un cambio cultural alrededor de los animales de compañía. “Reconozco que los tiempos han cambiado y que ahora las mascotas ocupan un lugar muy importante en las familias”, explicó.

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Pedro añadió que su falta de experiencia personal influyó en su percepción. “Tal vez antes no, o sí, yo no me di cuenta porque nunca tuve”, indicó.

“Treinta años aquí sentado”: su defensa desde la trayectoria en el programa

Junto a Pati Chapoy, Pedro Sola es uno de los conductores que iniciaron 'Ventaneando'. Foto: @tiopedritosola, Instagram

El conductor enmarcó su disculpa en su historial dentro del espacio televisivo. “En un medio tan importante como este, en mi programa, que tengo treinta años aquí sentado, yo jamás le he hecho daño a nadie y mucho menos a una mascota”, afirmó.

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En el mismo tono, insistió en que su comentario no representó una intención de agredir. “Obviamente, yo soy incapaz de matar una mosca. Dices cosas sin pensar”, dijo.

Pedro Sola también describió el impacto personal que le dejó la reacción pública. “Desde el fondo de mi corazón siento una vergüenza horrible por lo que pasó y por lo que provoqué”, declaró.

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Paty Chapoy intervino para marcar distancia entre épocas. “Hoy es diferente, Pedro”, le dijo, y él respondió: “Hoy es diferente”. Ella remató: “Muy diferente”.

Pedro cerró su postura con una promesa de cambio personal. “Hoy aprendí algo de una manera muy dura para mí, pero ya lo aprendí. Y yo les aseguro que de hoy en adelante todo va a cambiar en mi mentalidad y en mi actitud”, remarcó.

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El presentador Pedro Sola ofrece disculpa por sus comentarios sobre mascotas en Ventaneando.

La reacción de Ricardo Salinas Pliego: “En ninguna de mis empresas está permitido el maltrato animal”

Ricardo Salinas Pliego calificó como “lamentables” los dichos de Pedro Sola sobre las mascotas, aunque no mencionó ningún tipo de sanción interna para el conductor, quien lleva 3 décadas en la televisora.

La publicación del empresario se difundió este martes 8 de julio, después de que una usuaria le preguntó de forma directa en X: “¿Va a hacer algo con Pedro Sola?”. Su respuesta fue breve: “Sus dichos fueron lamentables”.

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Este mensaje del empresario se sumó a otro que hizo posterior a las disculpas de Pedro Sola, en el que mencionó: “Yo siempre les he pedido a mis colaboradores que, si en algún momento se equivocan, tengan la valentía de reconocerlo y ofrecer una disculpa pública. En ninguna de mis empresas está permitido el maltrato animal ni fomentar la violencia contra ningún ser vivo”.

Además, señaló que ese tipo de acciones no se volverán a repetir en ninguno de los programas, y fomentó el cuidado de animales: “Estoy seguro de que este tipo de comentarios no volverán a repetirse en ninguno de mis programas ni en ninguna de mis empresas. Les ofrezco una disculpa y redoblaremos los esfuerzos para proteger a cualquier gato o perro que lo necesite. En Grupo Salinas tenemos la responsabilidad de darles voz a todos aquellos que no pueden hablar”.

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(X/IG)

¿Qué dijo Pedro Sola sobre los “perrhijos”?

La controversia comenzó cuando Sola expresó en televisión su molestia por la presencia de perros en comercios y restaurantes. El conductor dijo: “No tolero a los perros en la tienda, en el súper, cagando en el restaurante, ¿qué es eso?, ¿se volvieron locos o qué?, con ganas de aventarles una carne envenenada”.

Después hizo una aclaración sobre el carácter no literal de esa frase, al señalar que se trataba de una expresión de enojo y que no lo haría realmente. Aun así, distintas organizaciones calificaron la declaración como una incitación al odio.