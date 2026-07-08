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Adiós a la Fórmula 1: Pato O’Ward se despide de su rol como piloto de reserva de McLaren

El corredor mexicano olvidará el sueño de correr en la F1 para mantener el enfoque en la IndyCar Series, donde recién ganó en Mid-Ohio

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El piloto mexicano de McLaren Pato O'Ward recibe instrucciones durante la primera práctica previa al Gran Premio de México de Fórmula Uno, en la Ciudad de México el viernes 25 de octubre del 2024. (AP Foto/Moisés Castillo)
El mexicano centrará la mirada en la IndyCar Series, así que solicitó dejar de ser reserva en McLaren. (AP Foto/Moisés Castillo)

Patricio O’Ward iba en camino para seguir los pasos de Sergio Checo Pérez y convertirse en el próximo piloto mexicano en competir en la Fórmula 1. Sin embargo, el nacido en Monterrey, Nuevo León girará el volante para ir a la dirección que lo mantenga en la IndyCar Series.

En entrevista para el podcast Street Speed, Pato O’Ward confirmó que dejará de ser piloto de reserva de la escudería McLaren, pues entiende que su futuro en el deporte motor no está dentro de la Fórmula 1, sino en la IndyCar, donde viene de conseguir su primera victoria del año en el trazado de Mid-Ohio,

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“Hace poco hablé con Zak (Brown), obviamente, porque él es quien toma las decisiones. Estoy agradecido por las experiencias y por todo lo que he podido aprender en el mundo de la Fórmula 1″, comienza hablar Patricio O’Ward.

“Por supuesto, pilotar esos coches de carreras, especialmente en los últimos años, ha sido una experiencia increíble, sentir de lo que son capaces, pero creo que ahora estoy en un momento diferente de mi vida y, sinceramente, ya no me importa”.

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“No siento ningún deseo real, nada dentro de mí que anhele seguir como piloto reserva en la Fórmula 1, porque estoy en una situación estupenda en la IndyCar. Me encanta esa categoría, ahí es donde quiero estar“. enfatizó O’Ward.

¿Por qué<b> </b>Pato O’Ward se olvidará de la Fórmula 1?

Patricio 0'WARD anuncia su fin como piloto reserva de la Fórmula 1. (AP Foto/Michael Conroy)
Patricio 0'WARD anuncia su fin como piloto reserva de la Fórmula 1. (AP Foto/Michael Conroy)

Una de las decisiones del regiomontano tuvo que ver con las actualizaciones que se han hecho en los autos de la Fórmula 1, mismos que ahora son eléctricos y utilizan combustible 100% sostenible, aparte de ser más ligeros y cortos, contando con un botón manual de rebase.

“Al ver cómo son los coches de carreras actuales, la verdad es que no me entusiasma pilotar uno; así que he pedido amablemente que prescindan de mis servicios en la Fórmula 1“, confirmó Pato O´Ward en la misma entrevista.

Además. el piloto mexicano acepta que vivir en la Fórmula 1 consume mucho tiempo que él busca disfrutar fuera de las carreras, así que tomará esa oportunidad para prepararse de cara a la temporada 2027 al seguir como piloto de Arrow McLaren en la IndyCar Series.

“quiero centrarme en mis prioridades y, como dije, disfrutar de la vida, porque siento que muchas veces no puedo decidir mi propio horario en absoluto y este es el único momento en que sí puedo”, dijo.

“En los últimos cuatro o cinco años, realmente no he podido hacer nada de eso. Quiero poder entrenar más, quiero poder comer mejor y, simplemente, prepararme para el 2027″, agregó Patricio O’Ward.

Dos presentaciones en el GP de México

Pato O'Ward durante la FP1 del Gran Premio de México 2024. Créditos: (Alexander Ortiz)
Pato O'Ward durante la FP1 del Gran Premio de México 2024. Créditos: (Alexander Ortiz)

Patricio O’Ward participó dos veces en las prácticas libres del Gran Premio de México, en los años: 2024 y 2025, ambos con la escudería McLaren. Para este 2026 tal parece que no correrá en el Autódromo Hermanos Rodríguez al solicitar a Zak Brown que no lo considere más como piloto de reserva en la Fórmula 1.

Triunfo en Mid-Ohio

El piloto mexicano consiguió su primera victoria del 2026 en IndyCar.
El piloto mexicano consiguió su primera victoria del 2026 en IndyCar. (X / Arrow McLaren IndyCar Team)

Pato O’Ward ganó su primera carrera de la IndyCar Series este año al cruzar la meta primero en Mid-Ohio. El mexicano superó a su compañero Christian Lundgaard este domingo 6 de julio para firmar su décimo triunfo en la categoría principal de los Estados Unidos.

Su siguiente participación de Patricio O’Ward será en el óvalo del Nashville Superspeedway para el Gran Premio de la ciudad de Tennessee. La carrera se va celebrar el domingo 19 de julio a las 16:30 horas (tiempo del centro de la República Mexicana).

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