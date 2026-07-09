Atardecer arqueológico en Cuicuilco, la experiencia gratis que ofrece un viaje a través de la historia y vistas inigualables

La Pirámide de Cuicuilco, una estructura prehispánica, se alza en la zona arqueológica con edificios modernos y montañas en el horizonte bajo un cielo de tonos cálidos. (INAH/Cuicuilco)

El INAH lleva el Atardecer Arqueológico a la Zona Arqueológica de Cuicuilco, en la Ciudad de México, todos los jueves, viernes y sábados entre el 13 de junio y el 18 de julio de 2026. La luz del ocaso sobre el Gran Basamento Circular permite a los visitantes recorrer el patrimonio del periodo Preclásico mesoamericano en un entorno natural y guiado.

La experiencia fue organizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en el marco de las actividades culturales impulsadas por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. La secretaria del ramo, Claudia Curiel de Icaza, definió la iniciativa como “una oportunidad para que México comparta la fuerza de su patrimonio, sus museos, sus zonas arqueológicas y sus expresiones artísticas”.

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Qué es el Atardecer Arqueológico en Cuicuilco

La salida del sol se alinea con la zona arqueológica de Cuicuilco, revelando una persistente tradición astronómica prehispánica que conecta sus estructuras con edificios modernos como la ENAH, según un estudio del INAH. (INAH)

El Atardecer Arqueológico es un recorrido nocturno diseñado para todo público con el propósito de acercar a los visitantes al conocimiento del patrimonio arqueológico del periodo Preclásico en México. La actividad dura dos horas —de 18:00 a 20:00 horas— y cubre una distancia aproximada de 1.500 metros por senderos de acceso amigable, guiados en todo momento por personal autorizado del INAH.

El aforo está limitado a 30 personas por recorrido para garantizar una experiencia segura y ordenada. La visita da inicio puntualmente a las 18:00 horas en la explanada del Pino; el acceso principal se abre exclusivamente para el grupo registrado y se cierra una vez iniciado el recorrido. No se permite el ingreso de personas fuera del horario establecido.

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La actividad es gratuita y requiere reservación previa al correo cuauhtemoc_alcantara@inah.gob.mx o al teléfono 55 5606 9758.

Qué se aborda durante el recorrido

Durante la visita, el personal guía aborda el entorno natural de la cuenca de México en el periodo Preclásico, las fases de ocupación del asentamiento, la construcción del Gran Basamento y sus características arquitectónicas. (INAH/Cuicuilco)

El objetivo central de la visita es comprender el desarrollo del antiguo asentamiento de Cuicuilco: su organización social, su arquitectura monumental y su lugar dentro del contexto mesoamericano. El recorrido pasa por distintos puntos del sitio y por el museo de sitio.

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Durante la visita, el personal guía aborda el entorno natural de la cuenca de México en el periodo Preclásico, las fases de ocupación del asentamiento, la construcción del Gran Basamento y sus características arquitectónicas. También se analiza el impacto de la erupción del volcán Xitle, los materiales arqueológicos —cerámica, lítica y figurillas— y la relación de Cuicuilco con otras regiones de Mesoamérica.

Al concluir el recorrido, se abre un espacio para preguntas, comentarios y una síntesis de los temas abordados.

El Gran Basamento Circular: primera gran estructura de piedra de Mesoamérica

El Gran Basamento Circular es la estructura principal del sitio. Mide 110 metros de diámetro y 25 metros de altura, y fue construido con bloques de andesita sin labrar que rodean un núcleo central de tierra compactada, sin mortero. Fue erigido entre el 800 y el 150 a.C. mediante ampliaciones sucesivas.

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En su cima se conservan altares superpuestos pintados con cinabrio rojo, de gran valor ceremonial. Investigaciones del INAH señalan que en ese sitio se dieron los primeros pasos hacia la elaboración de un calendario basado en la observación del movimiento solar.

En marzo de 2026, un estudio arqueoastronómico del INAH constató que la traza urbana de Cuicuilco presenta alineaciones con el equinoccio de primavera, vinculadas a la salida del sol sobre el cerro Papayo. El equipo verificó el fenómeno el 23 de marzo de ese año.

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El sol emerge sobre el Cerro Papayo durante el equinoccio de 2026, revelando una posible alineación astronómica prehispánica en Cuicuilco y la ENAH, según un estudio del INAH. (INAH)

Una ciudad sepultada por el volcán Xitle

La historia de Cuicuilco está marcada por una catástrofe natural. La erupción del volcán Xitle, ocurrida entre los años 100 y 315 d.C. según distintas fuentes, cubrió gran parte de la ciudad con lava volcánica y obligó a sus habitantes a abandonarla.

Paradójicamente, esa misma lava preservó el sitio durante siglos. Los vestigios permanecieron relativamente intactos bajo las capas de roca volcánica hasta que, en 1922, Manuel Gamio lo descubrió y Byron Cummings inició su exploración y restauración. La migración forzada de la población fue determinante para el posterior desarrollo de culturas como la teotihuacana.

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Hoy, el área cubierta por lava forma parte del Pedregal de San Ángel, que incluye una extensa zona de Ciudad Universitaria y se extiende hasta los pies del Ajusco.

Rehabilitación reciente del sitio

Meses antes del inicio de la actividad, el INAH informó una inversión superior a los 6,2 millones de pesos en la rehabilitación de Cuicuilco, junto con las zonas arqueológicas de Cerro de la Estrella y Mixcoac. Los trabajos, iniciados el 13 de abril de 2026, incluyeron la cima del Gran Basamento, el módulo de atención a visitantes y el Museo de Sitio, donde se exponen unas 280 piezas, entre ellas un Huehuetéotl y la figurilla de un jugador de pelota.

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El subdirector de Investigación y Conservación de la Dirección de Estudios Arqueológicos del INAH, Ramón López Valenzuela, señaló que la última intervención de esa magnitud en el sitio se había realizado en 1979.

Qué llevar al recorrido

Por tratarse de un recorrido nocturno en zona abierta durante la temporada de lluvias, el INAH recomienda a los participantes llevar bebida hidratante, calzado cómodo con suela antiderrapante, gorra o protección solar, impermeable o ropa repelente al agua, paraguas y repelente para mosquitos.

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Quienes cuenten con alergias a picaduras o mordeduras de insectos o al polen deben llevar su medicamento. El INAH advierte que en la zona habitan colonias de tlacuaches y murciélagos, por lo que personas sensibles al avistamiento de fauna deben considerar ese factor antes de registrarse.