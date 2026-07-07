Liverpool acelera conversaciones para fichar a Gil Mora

Mora es pretendido fuertemente por grandes equipos de Inglaterra.

El nombre de Gilberto Mora continúa ganando fuerza en el mercado internacional tras su destacada irrupción en la Copa del Mundo 2026.con la Selección Mexicana.

A sus 17 años, el mediocampista mexicano se ha convertido en uno de los jóvenes más observados por los principales clubes europeos, y ahora todo apunta a que el Liverpool ha dado un paso al frente para intentar asegurar su fichaje.

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Aunque todavía no puede incorporarse a un equipo del Viejo Continente por cuestiones reglamentarias relacionadas con su edad, el conjunto inglés ya habría comenzado a trabajar para adelantarse a sus competidores.

Liverpool acelera el fichaje por Mora

De acuerdo con información del portal inglés TEAMtalk, el Liverpool ha iniciado conversaciones para concretar la incorporación de Gilberto Mora, quien dejó una grata impresión durante el Mundial 2026 con la Selección Mexicana.

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El club de Anfield considera que el mexicano tiene el potencial para convertirse en una pieza importante a mediano plazo y busca colocarse en una posición privilegiada antes de que otros gigantes europeos intensifiquen la disputa.

El interés del Liverpool no es nuevo, pero las recientes actuaciones del futbolista habrían provocado que las gestiones avanzaran con mayor rapidez. El club inglés pretendería asegurar un acuerdo con suficiente anticipación para que Mora pueda incorporarse una vez que cumpla los requisitos para jugar en Europa.

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El mismo reporte señala que el Manchester United también seguía de cerca al canterano de Tijuana; sin embargo, la institución de Old Trafford habría decidido enfocar sus esfuerzos en otras prioridades del mercado de fichajes, lo que dejaría al Liverpool con una ventaja importante en la carrera por el mexicano.

Mora tiene facilidades de Tijuana para salir a Europa. REUTERS/Annegret Hilse (REUTERS)

No obstante, los Reds no tendrían el camino completamente libre. Equipos como el Real Madrid y el Barcelona también mantienen un seguimiento constante sobre el desarrollo del mediocampista, conscientes del enorme potencial que ha mostrado tanto en la Liga MX como con la Selección Mexicana.

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Por ahora, cualquier negociación dependerá de los tiempos establecidos por la normativa internacional, ya que Mora no podrá incorporarse oficialmente a un club europeo hasta cumplir la mayoría de edad, prevista para finales de este año.

El Mundial impulsó su valor en el mercado internacional

La Copa del Mundo representó un punto de inflexión en la carrera de Gilberto Mora. Según el medio que reportó el avance del Liverpool, su madurez dentro del terreno de juego, capacidad para distribuir el balón, visión ofensiva y personalidad frente a rivales de máximo nivel llamaron la atención de visores y directivos de varios de los clubes más importantes del continente europeo.

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Jude Bellingham y Gilberto Mora tuvieron un emotivo momento al término del México vs Inglaterra. (AFP/Captura de pantalla)

Con apenas 17 años, el futbolista logró consolidarse como una de las grandes revelaciones mexicanas del torneo, incrementando considerablemente su valor deportivo y despertando un interés que ya venía creciendo desde sus primeras actuaciones con el Club Tijuana.

Actualmente, Mora mantiene contrato con los Xolos hasta 2029, situación que fortalece la posición del equipo fronterizo en cualquier negociación futura. Esto significa que cualquier club interesado deberá presentar una oferta importante si pretende hacerse con los servicios del joven talento.

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En las últimas semanas también se ha especulado sobre el monto que podría alcanzar una eventual transferencia, con cifras cercanas a los 34 millones de euros en distintos reportes internacionales. De concretarse una operación de esa magnitud, se convertiría en una de las ventas más importantes en la historia reciente del futbol mexicano.

Mientras tanto, Gilberto Mora continúa enfocado en su desarrollo deportivo y en consolidarse como una pieza importante para su club y para la Selección Mexicana. Sin embargo, el creciente interés de instituciones como Liverpool, además del seguimiento de otros gigantes europeos, confirma que su nombre ya figura entre las principales promesas del futbol internacional. Si las conversaciones avanzan como apuntan los reportes, el conjunto de Anfield podría colocarse en la mejor posición para concretar uno de los fichajes con mayor proyección del mercado rumbo a la próxima temporada.

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