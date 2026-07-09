Cruz Azul podría volver al Estadio Ciudad de los Deportes por esta razón

En el último año y medio, Cru Azul alternó entre el Estadio Cuauhtémoc, el Olímpico Universitario, el Azteca y el Ciudad de los Deportes, y ahora priorizaría definir su sede para evitar un Apertura 2026 incierto. (@historia_azul)

Una vez más, la incertidumbre acompaña a Cruz Azul en el arranque de torneo.

La directiva se encontraría analizando alternativas luego de que las negociaciones con la administración del Estadio Azteca no lograran estabilizar su localía para el Apertura 2026.

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Tras recibir el último partido del Mundial 2026 en México, FIFA ya se encuentra en preparativos para devolver el Coloso de Santa Úrsula a la administración. REUTERS/Henry Romero

El posible regreso al Estadio Ciudad de los Deportes se coloca como la opción más seria sobre la mesa. La información adelantada por Joel Morales de Claro Sports, indica que la decisión aún no es determinada oficialmente, pero la alternativa ya se discutiría entre los directivos.

Pláticas complicadas en el Azteca mantendrían la incertidumbre

La disputa entre Cruz Azul y la administración del Estadio Azteca estaría complicando la planeación para el club celeste. Aunque existe un contrato hasta 2031, recientes cambios en el acuerdo habrían generado inconformidad en la directiva.

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La administración del Estadio habría propuesto modificaciones que no han sido aceptadas por la institución cementera.

Las conversaciones siguen, pero la directiva ya analizaría opciones en caso de que no logren un arreglo a tiempo para el inicio del Apertura 2026 .

Si la negociación se rompe, la mudanza se activaría como medida urgente.

La administración del Estadio Azteca estaría proponiendo modificaciones de última hora que Cruz Azul no estaría dispuesto a aceptar. REUTERS/Eloisa Sanchez

En este contexto, la prioridad seguiría siendo el Azteca, pero la falta de certeza podría obligar a preparar un plan alterno para la afición.

El Estadio Ciudad de los Deportes: la alternativa más real

En medio de la incertidumbre, la opción de volver al Estadio Ciudad de los Deportes toma fuerza como principal alternativa. El inmueble ya fue sede cementera en fases recientes y sería considerado viable para el Apertura 2026.

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El recinto albergó partidos de Cruz Azul en la final del Clausura 2026 y en jornadas previas.

Si bien presenta retos logísticos, la infraestructura se consideraría apta para recibir partidos oficiales de Liga MX .

De acuerdo con el reporte, la alternativa seguría abierta y podría concretarse si no se llega a un acuerdo de retorno al Azteca.

El último encuentro que albergó el Ciudad de los Deportes fue la final del Clausura 2026 entre Cruz Azul y Pumas. REUTERS/Eloisa Sanchez

De esta manera, la decisión no estaría cerrada, pero la Benito Juárez apuntaría a volver a ser el escenario habitual de La Máquina si la negociación en Coapa fracasa.

El historial de mudanzas de Cruz Azul y el título cementero

La trayectoria de Cruz Azul en los últimos torneos ha estado marcada por constantes cambios de sede. En el último año y medio, el club alternó entre el Estadio Cuauhtémoc, el Olímpico Universitario, el Azteca y el Ciudad de los Deportes.

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La obtención del título del Clausura 2026 por parte de Cruz Azul se dio en el Olímpico Universitario .

El contexto de campeonatos y traslados reforzaría la necesidad de una sede estable para el club y su afición.

La directiva buscaría resolver las negociaciones para evitar repetir la incertidumbre de torneos anteriores.

Cruz Azul es el vigente campeón de la Liga MX, por lo cual la afición espera la seguridad de la nuerva casa celeste para seguir acumulando triunfos. REUTERS/Henry Romero

Mientras la definición llega, el regreso al Estadio Ciudad de los Deportes se mantiene como posibilidad real para el campeón actual del futbol mexicano.