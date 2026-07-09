Cruz Azul podría volver al Estadio Ciudad de los Deportes por esta razón

Una vez más, la incertidumbre acompaña a Cruz Azul en el arranque de torneo.
La directiva se encontraría analizando alternativas luego de que las negociaciones con la administración del Estadio Azteca no lograran estabilizar su localía para el Apertura 2026.
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El posible regreso al Estadio Ciudad de los Deportes se coloca como la opción más seria sobre la mesa. La información adelantada por Joel Morales de Claro Sports, indica que la decisión aún no es determinada oficialmente, pero la alternativa ya se discutiría entre los directivos.
Pláticas complicadas en el Azteca mantendrían la incertidumbre
La disputa entre Cruz Azul y la administración del Estadio Azteca estaría complicando la planeación para el club celeste. Aunque existe un contrato hasta 2031, recientes cambios en el acuerdo habrían generado inconformidad en la directiva.
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- La administración del Estadio habría propuesto modificaciones que no han sido aceptadas por la institución cementera.
- Las conversaciones siguen, pero la directiva ya analizaría opciones en caso de que no logren un arreglo a tiempo para el inicio del Apertura 2026.
- Si la negociación se rompe, la mudanza se activaría como medida urgente.
En este contexto, la prioridad seguiría siendo el Azteca, pero la falta de certeza podría obligar a preparar un plan alterno para la afición.
El Estadio Ciudad de los Deportes: la alternativa más real
En medio de la incertidumbre, la opción de volver al Estadio Ciudad de los Deportes toma fuerza como principal alternativa. El inmueble ya fue sede cementera en fases recientes y sería considerado viable para el Apertura 2026.
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- El recinto albergó partidos de Cruz Azul en la final del Clausura 2026 y en jornadas previas.
- Si bien presenta retos logísticos, la infraestructura se consideraría apta para recibir partidos oficiales de Liga MX.
- De acuerdo con el reporte, la alternativa seguría abierta y podría concretarse si no se llega a un acuerdo de retorno al Azteca.
De esta manera, la decisión no estaría cerrada, pero la Benito Juárez apuntaría a volver a ser el escenario habitual de La Máquina si la negociación en Coapa fracasa.
El historial de mudanzas de Cruz Azul y el título cementero
La trayectoria de Cruz Azul en los últimos torneos ha estado marcada por constantes cambios de sede. En el último año y medio, el club alternó entre el Estadio Cuauhtémoc, el Olímpico Universitario, el Azteca y el Ciudad de los Deportes.
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- La obtención del título del Clausura 2026 por parte de Cruz Azul se dio en el Olímpico Universitario.
- El contexto de campeonatos y traslados reforzaría la necesidad de una sede estable para el club y su afición.
- La directiva buscaría resolver las negociaciones para evitar repetir la incertidumbre de torneos anteriores.
Mientras la definición llega, el regreso al Estadio Ciudad de los Deportes se mantiene como posibilidad real para el campeón actual del futbol mexicano.
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