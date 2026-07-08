Creció en California, se formó en el CJNG y hoy EEUU le puso precio a su cabeza: la historia de Juan Carlos Valencia, “El 03”

Juan Carlos Valencia González, alias “El 03”, se consolidó como líder del CJNG gracias al control del Grupo Élite, su brazo armado más eficiente y temido. (Infobae)

El Departamento de Estado formalizó este martes su designación como líder supremo del CJNG y anunció una recompensa millonaria por datos que lleven a su detención

Juan Carlos Valencia González, alias “El 03”, es el nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG): un narcotraficante de 41 años, ciudadano estadounidense y prófugo, cuya historia personal condensa tres generaciones del crimen organizado en México.

PUBLICIDAD

Nació el 12 de septiembre de 1984 en Santa Ana, California, lo que le otorga doble nacionalidad. Su madre, Rosalinda González Valencia, emigró indocumentada a ese estado a los 14 años y trabajó en campos agrícolas. Años después, la familia regresó a México y quedó enlazada de forma directa con la consolidación del narcotráfico.

El linaje: tres generaciones de crimen organizado

Su padre biológico, Armando Valencia Cornelio, apodado “El Maradona”, fue fundador del extinto Cártel del Milenio y uno de los grandes proveedores de cocaína hacia Estados Unidos. Trabajó como subordinado de Miguel Ángel Félix Gallardo y luego con Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”, de quien heredó las conexiones con Colombia. Fue detenido en 2003 en Jalisco cuando, según el gobierno mexicano, trasladaba al menos un tercio de la droga que ingresaba al país vecino.

PUBLICIDAD

El ascenso de Juan Carlos Valencia González, “El 03”, dentro del CJNG se explica por la influencia de tres estructuras clave. (Anayeli Tapia/Infobae)

Su madre pertenece al clan de Los Cuinis, los 18 hermanos González Valencia originarios de Aguililla, Michoacán, que funcionaron durante años como el cerebro financiero del CJNG. Uno de sus tíos, Abigael González Valencia, fue señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como pieza clave de esa estructura.

Rosalinda conoció a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, cuando Juan Carlos tenía apenas dos años, en California. Oseguera, narcomenudista, exconvicto, deportado y expolicía, ascendió bajo el paraguas del Cártel de Sinaloa y, tras el asesinato de Nacho Coronel en 2010, fundó el CJNG junto a Erick Valencia, “El 85”. El niño que creció en ese entorno se convertiría, décadas más tarde, en el sucesor de su padrastro.

PUBLICIDAD

Un operador discreto con un brazo armado de élite

Juan Carlos Valencia González pasó años construyendo poder desde las sombras. A diferencia de otros herederos del narco, mantuvo un perfil deliberadamente bajo: hasta la fecha, solo se conoce una fotografía pública suya.

En 2019 fundó el Grupo Élite, brazo armado del CJNG con entrenamiento militar especializado, tácticas de insurgencia, uso de explosivos improvisados y exmilitares colombianos como instructores. En julio de 2020, el entonces secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, lo identificó públicamente durante una conferencia de prensa.

PUBLICIDAD

En oto video aparecieron siete hombres vestido de civil, con un mensaje similar (Foto: Twitter/@Elblogdelosgua1)

El video que motivó esa declaración mostraba una caravana de 22 vehículos blindados con torretas, ametralladoras, fusiles Barrett y lanzagranadas. Había sido grabado el 17 de julio de 2020, el día del cumpleaños de “El Mencho”, y se interpretó como una demostración de fuerza dedicada al patrón.

Los crímenes que se le atribuyen

El Grupo Élite fue señalado por informes militares como responsable de la masacre de siete policías en Villagrán, Guanajuato, al inicio de la disputa con el Cártel Santa Rosa de Lima.

PUBLICIDAD

A Valencia González también se le vincula con el secuestro de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, perpetrado el 15 de agosto de 2016 en Puerto Vallarta. Según los registros, ambos fueron liberados tras un ultimátum de Guzmán Loera que amenazaba con atentar contra “El Menchito”.

La Fiscalía General de la República (FGR) lo señaló como presunto autor intelectual del plagio de dos mujeres integrantes de la Secretaría de la Defensa en Puerto Vallarta en 2022, ordenado como represalia por la captura del lugarteniente Saúl Alejandro Rincón Godoy, “El Chopa”. Se le atribuyen, además, ataques contra el exfiscal de JaliscoLuis Carlos Nájera y el asesinato de agentes federales y funcionarios públicos.

PUBLICIDAD

En febrero de 2024, narcobloqueos y enfrentamientos armados en Zapotlán El Grande, Jalisco, fueron atribuidos a su grupo cuando circularon versiones sobre un posible operativo para detenerlo.

Las acusaciones en Estados Unidos y la recompensa

Desde 2007, la Administración para el Control de Drogas (DEA) rastreó su actividad. Las investigaciones documentaron que Valencia González conspiró para importar más de cinco kilogramos de cocaína y 500 gramos de metanfetaminas a Estados Unidos desde México, además de portar armas de fuego para respaldar esas operaciones.

PUBLICIDAD

El 8 de octubre de 2020, la Corte de Distrito del Distrito de Columbia formalizó una acusación por conspiración para la distribución de drogas, posesión ilegal de armas y decomiso penal de bienes. En diciembre de 2021, el Departamento de Estado anunció una recompensa de USD 5 millones por información que condujera a su arresto y condena.

La sucesión: el camino al liderazgo del CJNG

Durante años, el sucesor natural de “El Mencho” fue su hijo biológico Rubén Oseguera González, “El Menchito”. Su detención en 2014 en Zapopan, su extradición a Estados Unidos en febrero de 2020 y su condena a cadena perpetua en marzo de 2025 cerraron esa puerta.

PUBLICIDAD

Durante años, el sucesor natural de “El Mencho” fue su hijo biológico Rubén Oseguera González, “El Menchito”. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El Mencho” fue abatido el 22 de febrero de 2026 durante un operativo del Ejército Mexicano en Tapalpa, Jalisco, y murió cuando era trasladado a la Ciudad de México.

En junio de 2026, el Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos actualizó su Guía Antiterrorista Internacional y lo confirmó como líder supremo de la organización, con Julio Alberto Castillo Rodríguez, “El Cochorro”, yerno de “El Mencho”, y Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, “El Sapo”, como principales lugartenientes.

Un cártel de 20 mil hombres con un ciudadano americano al frente

La misma guía estimó que el CJNG opera con entre 15 mil y 20 mil integrantes distribuidos en Jalisco, Nayarit, Colima, Veracruz, Guanajuato, Puebla, Querétaro e Hidalgo. El documento lo describió como el principal rival del Cártel de Sinaloa en 2026 y como la organización responsable del tráfico de las mayores cantidades de fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos.

El hecho de que un ciudadano estadounidense encabece uno de los principales cárteles mexicanos generó reacciones en Washington.

El subsecretario de Estado de Donald Trump, Christopher Landau, lo citó para cuestionar el derecho a la ciudadanía por nacimiento.

“No creo, por ejemplo, que El Pelón, aparente nuevo líder del sanguinario cártel CJNG en México, sea ciudadano estadounidense simplemente porque, como se ha informado, nació en California. Nuestra Constitución no es un pacto suicida”, dijo.

La cultura narco y su único rastro público

Su presencia ha sido retratada en narcocorridos de artistas como Junior H, Netón Vega, Luis R. Conríquez e Ian Córdova. Uno de los temas de Netón Vega incluye el verso: “Rutas, embarcos, camiones y aviones, del cártel estamos al mando. Un placer llevar el puesto de jefe, siempre respaldo a mi padre, nunca voy a defraudarle”.

En junio de 2026, fotografías difundidas en redes sociales mostraron la tumba de “El Mencho” en Zapopan cubierta de rosas, con una dedicatoria: “De tu hijo, JP”. Era la primera señal pública atribuida a Valencia González tras la muerte de su padrastro. “El 03” permanece prófugo de la justicia de ambos países.