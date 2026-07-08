Revelan a los nominados para el Premio Ariel 2026, “En el camino” lidera con varias categorías

Este miércoles fueron anunciados los nominados a la próxima entrega de los Premios Ariel que se llevará a cabo en Puerto Vallarta, Jalisco. Foto: AMACC

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) anunció este 8 de julio a los nominados al Premio Ariel 2026, cuya edición 68 se celebrará el 3 de octubre en una fecha que coincide con el 80 aniversario de la institución. Los actores Luisa Huertas y Baltimore Beltrán leyeron las candidaturas desde la Cineteca Nacional de Xoco, en la Ciudad de México.

De las 151 producciones inscritas en el proceso —84 largometrajes y 67 cortometrajes—, En el camino emergió como la gran favorita con 13 nominaciones. Aún es de noche en Caracas la sigue de cerca con 9.

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Las películas que acumularon más candidaturas

En el camino, el drama LGBT de David Pablos, es la más nominada para el Premio Ariel. (Archivo)

En el camino y Cocodrilos aparecen en múltiples categorías actorales. Los domingos, por su parte, obtuvo candidatura a Mejor Película Iberoamericana y representa la postulación número 21 de España en esa categoría.

La sede de la ceremonia de entrega aún no ha sido revelada por la Academia.

La terna de Mejor Actriz reúne a Ángela Molina por Cosmos, Diana Sedano por Juana, Emma Dib por La eterna adolescente, Mónica del Carmen por Las mutaciones y Natalia Reyes por Aún es de noche en Caracas.

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En Mejor Actor compiten Andrés Catzín por Cosmos, Ernesto Rocha por Adiós, amor, Hoze Meléndez por Cocodrilos, Mauricio Isaac por Café Chairel y Osvaldo Sánchez por En el camino.

Los Ariel de Oro y las 25 categorías en juego

La actriz y el documentalista serán galardonados en la próxima ceremonia del Ariel (AMACC)

La Academia ya definió los reconocimientos honoríficos de esta edición. La actriz Rosita Arenas y el documentalista Demetrio Bilbatúa recibirán el Ariel de Oro en atención a sus trayectorias.

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Las 25 categorías competitivas abarcan rubros como Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Guion Original, Mejor Fotografía, Mejor Sonido, Mejor Música Original, Mejor Vestuario, Mejor Diseño de Arte, Mejor Edición y las tres categorías de cortometraje.

Todas las categorías para el Ariel 2026

En el camino de David Pablos. (Instagram)

Mejor Película

‘El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)’

‘En el camino’

‘La libertad de Fierro’

‘O último azul’

‘Vainilla’

Mejor Ópera Prima

‘Cocodrilos’

‘El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)’

‘Juana’

‘La reserva’

‘Vainilla’

Mejor Largometraje Documental

‘Brigada 2045’

‘Gaza, la franja del exterminio’

‘La libertad de Fierro’

‘Llamarse Olimpia’

‘Vidas en la orilla’

Mejor Largometraje de Animación

‘La gran historia de la filosofía occidental’

‘Soy Frankelda’

Mejor Película Iberoamericana

‘Belén’ (Argentina)

‘La misteriosa mirada del flamenco’ (Chile)

‘Los domingos’ (España)

‘Manas’ (Brasil)

‘Un poeta’ (Colombia)

Mejor Dirección

David Pablos – ‘En el camino’

Ernesto Martínez Bucio – ‘El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)’

Gabriel Mascaro – ‘O último azul’

Lucía Gajá – ‘Vidas en la orilla’

Pablo Pérez Lombardini – ‘La reserva’

Mejor Actriz

Ángela Molina – ‘Cosmos’

Diana Sedano – ‘Juana’

Emma Dib – ‘La eterna adolescente’

Mónica del Carmen – ‘Las mutaciones’

Natalia Reyes – ‘Aún es de noche en Caracas’

Mejor Actor

Andrés Catzín – ‘Cosmos’

Ernesto Rocha – ‘Adiós, amor’

Hoze Meléndez – ‘Cocodrilos’

Mauricio Isaac – ‘Café Chaire’

Osvaldo Sánchez – ‘En el camino’

Mejor Coactuación Masculina

Bernardo Gamboa – ‘El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)’

Héctor Kotsifakis – ‘Pérdida total’

Manuel Cruz Vivas – ‘Cocodrilos’

Mariano López Sosa – ‘En el camino’

Roberto Sosa – ‘Las locuras’

Mejor Coactuación Femenina

Arcelia Ramírez – ‘Cocodrilos’

Margarita Sanz – ‘Juanas’

Ángeles Cruz – ‘Las locuras’

Ruth Ramos – ‘La eterna adolescente’

Teresita Sánchez – ‘Cocodrilos’

Mejor Revelación Actoral

Aurora Dávila – ‘Vainilla’

Carolina Guzmán – ‘La reserva’

Donovan Said – ‘El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)’

Laura Uribe Rojas – ‘El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)’

Víctor Miguel Prieto – ‘En el camino’

Mejor Guion Original

‘En el camino’

‘El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)’

‘O último azul’

‘Cosmos’

‘La reserva’

Mejor Guion Adaptado

‘Los dos hemisferios de Lucca’

‘Mujeres del alba’

‘La sombra del catire’

‘Las mutaciones’

‘Aún es de noche en Caracas’

Mejor Fotografía

‘Cosmos’

‘O último azul’

‘En el camino’

‘Aún es de noche en Caracas’

‘La reserva’

Mejor Sonido

‘Autos, mota y rocanrol’

‘Aún es de noche en Caracas’

‘O último azul’

‘Brigada 2045’

‘Cosmos’

Mejor Música Original’

‘En el camino’

‘Juana’

‘O último azul’

‘Brigada 2045’

‘La reserva’

Mejor Vestuario

‘Aún es de noche en Caracas’

‘En el camino’

‘Cosmos’

‘Vainilla’

‘Autos, mota y rocanrol’

Mejores Efectos Visuales

‘Un cuento de pescadores’

‘Autos, mota y rocanrol’

‘En el camino’

‘Soy Frankelda’

‘Aún es de noche en Caracas’

Mejores Efectos Especiales

‘Contraataque’

‘Un cuento de pescadores’

‘Mujeres del alba’

‘Cocodrilos’

‘Aún es de noche en Caracas’

Mejor Maquillaje

‘En el camino’

‘Vainilla’

‘Un cuento de pescadores’

‘Autos, mota y rocanrol’

‘Aún es de noche en Caracas’

Mejor Diseño de Arte

‘En el camino’

‘Autos, mota y rocanrol’

‘Juana’

‘Aún es de noche en Caracas’

‘Vainilla’

Mejor Edición

‘Vidas en la orilla’

‘El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)’

‘En el camino’

‘Gerry Adams: El hombre de Ballymurphy’

‘O último azul’

Mejor Cortometraje Animado

‘Azulesepia’

‘Desdoblándome’

‘Te prometo violencia’

‘Teatro secreto’

‘Wing Shop’

Mejor Cortometraje de Ficción

‘Azul’

‘Crónica menor’

‘Oc ni temiki (sigo soñando)’

‘Techiq’

‘Una torreta en llamas’

Mejor Cortometraje Documental

‘La Mar’

‘Las voces del despeñadero’

‘Mácula’

‘Mujer de barro’

‘Toda la vida para siempre’